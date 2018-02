Centro Giovani Fiano Romano: al via il contest letterario Writer Now

La prima edizione del contest letterario “Writer Now” è promossa dai fondatori della piattaforma, giovani studenti residenti a Fiano Romano, con il patrocinio del Comune di Fiano Romano. Writer Now è una piattaforma di lettura e compravendita online di nuova generazione, ancora in fase di start up. Completamente integrata con i social network, per la diffusione e divulgazione dei testi, la piattaforma si pone l’obiettivo di incentivare i giovani ad intraprendere il percorso di scrittori, abbattendo costi e tempi di pubblicazione.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli scrittori under 30, i quali dovranno presentare un elaborato di almeno 50 pagine in formato word o pdf, indicando titolo, genere e sottogenere del proprio elaborato. I testi sarano esaminati da una giuria d’eccezione, composta da: Michela Maggiani, scrittrice e giornalista; Alberto Improda, avvocato e scrittore; Massimiliano Patrignani, fondatore di Writer Now. L’opening del contest è fissato per oggi 2 febbraio alle ore 18:00, presso il nuovo - e di recente inaugurato - Centro Giovani di Fiano Romano (piazzale Cairoli, 2).

Il contest è stato seguito, sin dai primi passi, dal Consigliere alle Politiche Giovanili Mattia Gianfelice e dal Sindaco Ottorino Ferilli che, orgoglioso dell’iniziativa, ha dichiarato: "Qquesti ragazzi li avevamo già scoperti durante l’ultima edizione del Premio Feronia, li abbiamo premiati con un contributo economico per aiutarli nel lancio della piattaforma, oggi, con coraggio, con spirito di collaborazione e tanta umiltà hanno raggiunto un traguardo importante, e con professionalità, con innovazione e voglia di realizzare il proprio sogno, sono riusciti a dare un valore aggiunto alle attività di questa Comunità" - e ha concluso dicendo - "il Centro Giovani, da poco inaugurato, oggi con Writer Now prende ufficialmente vita, spero che la Comunità intera stia al fianco di questi giovani coraggiosi, perché noi come Istituzione lo faremo".