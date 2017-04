World Wide Wall Roma 2017 al Villaggio Globale. Due giornate di arte, musica, nuove opere murali, artist market, buon cibo e una bomba di colori pronta a brillare sulle pareti del Villaggio Globale. Nella Capitale arriva World Wide Wall, il più grande meeting di poster art.

Un'idea nata da un collettivo di artisti romani (Merio Fishes, Tzing Tao, Stoker Propaganda, K2m, Aloha streetart, Mr. Minimal, ORAL PRO NOBIS e Hanshellgretel) che negli ultimi mesi ha raccolto poster giunti da tutto il mondo, coinvolgendo più di 150 artisti tra cui Guerrilla SPAM, NOIRE, Lucamaleonte, Red Stencil, JBROCK, DesX, DissensoCognitivo e molti altri ancora.

World Wide Wall Roma 2017 programma sabato 22 aprile 2017

APERTURA Ore 15:00

ARTIST MARKET

Esposizione e vendita delle ultime creazioni artistiche e oltre. (per chi volesse partecipare con un proprio banchetto può scrivere a: visioni.revisioni@gmail.com le prenotazioni chiudono il 20 aprile)

NEW MURALS BY

//Diamond& Cipstrega. Torna al Villaggio Sir Diamond in compagnia del lettering di Cipstrega. L'occasione il ricordo degli 80 anni dalla morte per mano fascista di un grande uomo: Antonio Gramsci (22 gennaio 1891 - 27 aprile 1937).

//Noeyes. Il lavoro astratto e concettuale di Giulia è un impatto di colori! Tra sovrapposizioni di livelli, trasparenze e profondità esprime molteplici sensazioni. Una composizione cromatica dettata da un'unica forma. Il risultato analitico pone il fruitore a concentrarsi tra dettagli e contrasti, staccandosi dalla realtà per un momento. La semplicità della forma di Noeyes si contrappone alla vita frenetica, materialista e ricca di un'estetica dannosa fornita dalla società di oggi.

Giulia Salamone Noeyes. "Tramite la mia ricerca formale, cerco solo di dare un momento di 'riflessiva positività' dove soffermarsi ed ascoltarsi".

//Emanuela Barilozzi Caruso. Il suo inconfondibile tratto ci regala personaggi senza tempo attraversati da una piacevole malinconia dove la vita quotidiana sembra essere affrontata con la leggerezza di chi non ha pensieri o ansie del domani, che parla la lingua della schiettezza e della verità anche cattiva, mai ipocrita.

//Luca Valerio D'Amico. Si ispira ad Escher e Dalì, con cui ha in comune tante cose. Un intuito folle verso l’intreccio avanguardista (e classicista) di linee, per esempio, disegni che sono immagini-matrioske in cui la fine corrisponde all’inizio e viceversa. La scelta di tematiche ispirate dall’inconscio. “Disegno senza pensare, fluisce tutto da dentro, da quello che vedo”.

Cena Ore 20:00

//con STOVIGLIE VOLANTI

L'irriverente crew pastellata, con le loro alchimie culinarie ci porteranno in un viaggio sospeso dai contorni sadogastronomici tra olio e pastella, attraverso gli incredibili fritti e strafritti super genuini, unti dall'energia positiva di amici e commensali.

LIVE SAX

//bludiste & Rudie Sax

DJ-SET -- start ore 22

//Riccardino

//Guy Van Der Graaf (https://soundcloud.com/guyvandergraaf)

//Tommi (Kinan Project)

//Kal-El aka Giorgio Superman - Berlin Invasion

..end.. long night!!

Gli artisti interessati a partecipare possono scrivere al collettivo all' indirizzo: worldwidewallroma@gmail.com