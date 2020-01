World of Fashion, evento internazionale a Palazzo Brancaccio

Domenica 26 gennaio alle ore 18 nella magnifica cornice di Palazzo Brancaccio si terrà la 23^ edizione del WORLD Of FASHION. Crocevia di un incontro, ideato e diretto da Nino Graziano Luca.

A sfilare saranno le magnifiche creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da varie aree del mondo: l’olandese Addy van den Krommenacker ed il franco libico Nabil Younes (entrambi noti ed apprezzati per aver vestito molte dive internazionali); le italiane Azzurra di Lorenzo e Cerrone (da sempre stimate per l’eleganza e la vestibilità delle loro creazioni); l’iraniana Neda Mokhtari con una collezione di abiti da sposa dal taglio contemporaneo, di grande personalità, realizzati con tessuti e pizzi della sua terra; e dal Mali il Progetto Sociale Pinda for Griot che, puntando sulla sostenibilità, sul valore del cotone naturale, pone l’accento sul protagonismo delle donne.

Il WORLD of FASHION si conferma dunque un evento speciale organizzato per promuovere i talenti della moda ed internazionale visto che in questi anni ha ospitato oltre sessanta stilisti provenienti da 28 paesi: Egitto, Libia, Dubai, Qatar, Libano, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Bahrain, Kuwait, Colombia, Paraguay, Argentina, Albania, Cipro, Bulgaria, Thailandia, Sudafrica, Tunisia, Cina, India, Palestina, Malta, Olanda, Messico, Repubblica Ceca (e ovviamente dall’Italia) ai quali in questa edizione si aggiungeranno il Mali e l’Iran.

Nel corso dell’evento, come sempre, saranno consegnati i WORLD of FASHION AWARD agli stilisti partecipanti ed agli Enti e personalità impegnati nella promozione della moda, dell’arte e dei progetti etici. I premi come sempre sono realizzati dal Maestro Orafo del Festival di Sanremo Michele Affidato. Tra i premiati ci saranno: il giornalista Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5 su Canale 5 e lo stilista Nino Lettieri.

Il World of Fashion resta sempre uno degli eventi più attesi da oltre cinquecento ospiti che assistono mediamente all’evento ideato e diretto da Nino Graziano Luca. Personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, ambasciatori, giornalisti, buyer, imprenditori ed esponenti della nobiltà per una passerella d’eccezione che fa della moda un catalizzatore di costumi, usanze, tradizioni e ideali.

«Il World of Fashion – ha commentato Nino Graziano Luca - lancia un messaggio di speranza: il dialogo tra le culture è possibile se si usano linguaggi della moda e più in generale delle arti». Una filosofia confermata dal backstage alla scena. Dalla perfetta interazione tra gli stilisti all’atmosfera in platea.

Serata su invito. Per informazioni + 393355623800