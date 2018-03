Wogiagia Live a L'Asino che Vola

Dopo il letargo invernale, passato ad arrangiare il nuovo disco e il nuovo spettacolo live, la Wogiagia crew invita nuovamente il pubblico alla seconda serata a sostegno di “Niente scuse” il disco in uscita a fine Maggio per Redgoldgreen Label. L’appuntamento è per venerdì 9 Marzo, a L'Asino Che Vola di Roma, live club che fa dell’accoglienza speciale e delle selezioni eno-gastronomiche da urlo i propri cavalli di battaglia. Sarà l’occasione per ascoltare (per la prima volta in pubblico), alcuni brani del disco nuovo e qualche “chicca” mai eseguita prima. In formazione ridotta, i sette “woggia musici” e le loro 14 mani si fonderanno in una miscellanea di suoni, di ritmi e di generi, esaltati dall’amato “levare” che caratterizza da sempre tutta la loro produzione discografica e live. Dub, roots, rock steady, ma anche blues, jazz e funk daranno il benvenuto a tutti coloro che vorranno passare una serata all’insegna delle good vibration.



La crew ha stretto un’importante collaborazione musicale con l’etichetta romana RedGoldGreen Label, con la quale co produrrà il nuovo disco previsto per la metà del 2018 ed anticipato dal singolo “Niente scuse”, uscito il 10 Marzo in tutti i principali stores digitali, accompagnato da un videoclip musicale. “Niente scuse” darà anche il nome al nuovo tour estivo in costruzione. La band è infatti in questi mesi in fase di arrangiamento e registrazione dei nuovi brani, oltre che impegnata nella creazione del nuovo spettacolo che porterà in giro in Estate ma che, mensilmente, propone in mini live in alcuni club di Roma e dintorni, per vedere “l’effetto che fa…”