Winefulness - Degustazione sensoriale Spring Edition

Secondo incontro dedicato al connubio mente e cinque sensi. Questa volta si entrerà a contatto con la natura per stimolarli ancora di più! I partecipanti saranno accompagnati in un percorso che farà scoprire come la nostra sensorialità possa essere attivata quando la nostra mente è quieta.

Un sommelier ed una psicologa del benessere giocheranno alla scoperta della natura, del vino e del rilassamento.

Il percorso sensoriale si completerà attivando fino in fondo le nostre papille gustative.



IN DEGUSTAZIONE:

1) BANFI Le Rime (chardonnay, pinot grigio) Toscana IGT

2) BANFI Col di Sasso (Cabernet Sauvignon, Sangiovese) Toscana IGT

accompagnati da taralli e pizza bianca e farcita.



Attenzione, i posti sono limitati!



QUANDO domenica 23 giugno 2019 alle ore 17:00.

DOVE Parco di Talenti, appuntamento ore 17 all'ingresso di Via Arrigo Cajumi incrocio via Bruno Barilli.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 10,00 (SOCI 2019). Il costo della tessera associativa per il 2019 è di € 2,00.

COSA PORTARE tappetino o telo da mare. Consigliamo abbigliamento comodo.