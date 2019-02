Winefulness - Degustazione sensoriale

Incontro dedicato al connubio mente e cinque sensi.

Sarete accompagneremo in un percorso che vi farà scoprire come i cinque sensi possano essere attivati quando la mente è ben disposta. Un sommelier ed una psicologa del benessere giocheranno con voi alla scoperta del vino e del rilassamento.

A seguire un aperitivo a buffet.

Per la serata avrete l'occasione di degustare i vini di Tenuta Santa Lucia, azienda di spicco nel settore enologico della regione Lazio.



IN DEGUSTAZIONE:

1) Falanghina Lazio IGT (falanghina 100%)

2) RosaMiooo Lazio IGT (Sangiovese 100%)

3) Domina Sabinae Rosso DOC Colli della Sabina (Sangiovese 60%, Montepulciano 40%)



MENU DEL BUFFET:

farro perlato veggy

insalata di riso

pizza con mortadella



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 15,00 (SOCI 2019). Il costo della tessera associativa per il 2019 è di € 2,00.



COME PARTECIPARE: PRENOTAZIONI ON-LINE APERTE CLICCA QUI www.madeinrome.eu



Per info contattaci al 339.1221247 (sms/ whatsapp) oppure all'indirizzo wine@madeinrome.eu