Mercoledì 29 marzo 2017 Wine & More…Emanuele Urso - The King of Swing Degustazione vini e concerto jazz. Il 29 marzo 2017 a partire dalle ore 20.00 il Gregory's ospita e organizza in collaborazione con le rinomate cantine Mastroberardino e Consoli una degustazione di alcune delle migliori etichette di vini rossi e bianchi delle ultime vendemmie. Per l'occasione il Gregory's ha programmato il concerto di Emanuele Urso - The King of Swing and his Septet: un appuntamento che diventa due volte speciale. Il costo di € 20,00 include la degustazione e il concerto. Il concerto jazz che è un vero e proprio spettacolo, nel senso più pieno e migliore del termine. Il turboswing, il raffinatissimo swing di Emanuele Urso - The King of Swing - è l'appuntamento imperdibile del Venerdì per chi vuole capire a fondo cosa è stato e cosa vuol dire suonare swing, sul serio. Tra l'omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa, Emanuele Urso è un fantastico batterista, un raffinato clarinettista e un direttore d'orchestra eccellente, in grado di ricreare perfettamente, in uno sforzo filologico non comune, le atmosfere della swing era e delle dance hall degli anni 40. Gli arrangiamenti originali di Benny Goodman, Glenn Miller e Fletcher Henderson sono studiati, e ristudiati e poi riproposti in un concerto dal vivo che prima di essere un vero e proprio show sembra aprire una porta spazio-temporale per rituffarci direttamente nel periodo forse più brillante ed entusiasmante del '900. La sua concezione della musica è totalmente rivolta al Jazz della Swing Era che continua a studiare e omaggiare con un instancabile impegno teso sempre alla ricerca della perfezione con grande professionalità che gli è valso il titolo di "Re dello Swing". La formazione di Emanuele Urso - che negli anni abbiamo visto crescere sempre di più e continuare a proporre, di stagione in stagione, repertori, arrangiamenti e soluzioni diverse, fino al livello altissimo che ormai è il loro standard - è ormai senza dubbio il più fulgido esempio di come lo studio, l'applicazione e il rispetto per la musica, e per il pubblico, uniti a un talento fuori dal comune e a una presenza scenica unica (...il jazz è quella musica che prima e più di altre, per metà si ascolta e per metà si guarda) possano costruire uno spettacolo di qualità altissima, capace di spazzare via qualunque fittizia volontà di etichettare e fare distinguo, e al tempo stesso in grado di evidenziare, invece, l'unica differenza valida: quella tra il jazz che vogliamo ascoltare e quello che non possiamo ascoltare. Emanuele Urso - Clarinetto/Batteria/Leader Giuseppe De Simoni - Tromba Simone Pala - Sax Fabrizio Guarino - Chitarra Adriano Urso - Pianoforte Fabrizio Montemarano - Contrabbasso Francesco Bonofiglio - Batteria Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 20,00 inclusa la prima consumazione, per il solo concerto Via Gregoriana 54/a - Roma +39 066796386 +39 3278263770 booking@gregorysjazz.com