Wine in Jazz: il vino si ascolta

L’Associazione di Promozione Sociale MADE IN ROME - Guide Wine Voice ha organizzato presso lo spazio Sinestetica di Viale Tirreno 70/B a Roma per sabato 29 settembre 2018 una serata di esperienze multisensoriali con una degustazione di vini abbinati a dei brani jazz eseguiti dal vivo.

Non solo occhi, naso e bocca quindi. Anche orecchie. Perché il vino si può ascoltare?

Uno studio dell’Università Heriot-Watt di Edimburgo ha dimostrato che esiste una stretta correlazione tra vino e musica. Secondo questa ricerca, ascoltare un brano musicale adeguatamente selezionato aiuterebbe ad esaltare i profumi e il gusto del vino.

Tre i vini in degustazione, ciascuno legato indissolubilmente ad un brano jazz che porterà la nostra esperienza di degustazione ai più alti livelli di percezione.

I vini scelti sono vini dell’azienda Tenuta Santa Lucia di Poggio Mirteto (RI) che rappresentano ai massimi livelli l’eccellenza enologica del territorio laziale.

1) Falanghina Lazio IGT (falanghina 100%)

2) RosaMiooo Lazio IGT (Sangiovese 100%)

3) Domina Sabinae Rosso DOC Colli della Sabina (Sangiovese 60%, Montepulciano 40%)

La serata sarà condotta da un sommelier professionista e da un insegnante di canto jazz che per l’occasione si accompagnerà al pianoforte.

Ogni vino verrà introdotto con una descrizione sulle tecniche di vinificazione utilizzate e dopo una degustazione guidata verrà lasciato un spazio ai partecipanti, durante l’esecuzione del brano jazz in abbinamento, per dedicarsi all’esperienza sensoriale tra vino e musica.

Durante la serata verrà servito cibo di accompagnamento.

