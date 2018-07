Willie Peyote e The Zen Circus in concerto al FDB Festival

FDB Festival è a Fabrica di Roma dal 23 al 26 agosto 2018 e si prepara ad un'edizione imponente, con la line up più ambiziosa di sempre, collocando il Festival al centro esatto dei riflettori dell'estate viterbese 2018.

FDB Festival

Per la XX Edizione di una manifestazione che è ormai sinonimo di eccellenza, divertimento, grande musica, spettacolo, lo staff ha organizzato uno show di quattro serate indimenticabili, che porta FDB Festival a brillare nel Lazio con un'offerta musicale varia ed ambiziosa.

Willie Peyote e The Zen Circus

Il 26 agosto a Fabrica di Roma, al Parco Le Vallette, per FDB Festival arrivano Willie Peyote e The Zen Circus per un concerto davvero imperdibile.