William Djoko al Circolo degli Illuminati per una performance imperdibile

Sabato 25 marzo, ultimo appuntamento del mese per Minù. Ospite della serata è William Djoko, uno dei talenti più interessanti dell'house olandese. Prima di lui in consolle Max LSP. William Djoko, figlio di padre camerunense e madre ucraina, si è subito distinto come uno degli artisti più interessanti del nuovo panorama elettronico olandese, grazie a delle performance di altissimo livello. È infatti unico nel suo modo di catturare l'attenzione del pubblico, con una presenza sul palco sfrenata e coinvolgente e una voce inconfondibile. Resident del celebre club Trouw di Amsterdam, William Djoko ha pubblicato i suoi lavori su etichette come Voyage Direct, Tuskegee and Mobilee fino alla celebre label Rush Hour. Grazie a questa particolare attitudine, e a tracce house dai bassi potenti e influenze soul, ha avuto l'opportunità di esibirsi nei più importanti festival olandesi ed europei. Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it