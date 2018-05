WILD - incontri e natura: il libro di Alessandro Bee

Un viaggio emozionante in oltre 160 scatti alla scoperta delle creature più affascinanti e di luoghi incontaminati



Dagli iceberg della Groenlandia alle tigri del Bengala, dal deserto del Sahara ai gorilla di montagna, fino alle aquile di mare della Norvegia e al lago di lava del Nyiragongo. Il libro “WILD - incontri e natura” di Alessandro Bee, realizzato in occasione del ventennale del JGI Italia, sarà presentato il 18 maggio alle 18.00 al Museo Civico di Zoologia di Roma. L’evento è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Interverranno il direttore del museo Bruno Cignini e Daniela De Donno, presidente del JGI Italia. Sarà presente il fotografo Alessandro Bee, che svelerà gli aneddoti che si celano dietro i suoi scatti attraverso una avvincente proiezione di immagini.



“WILD” raccoglie oltre 160 scatti, selezionati dal punto di vista dello Sguardo, della Luce e del Movimento, in cui Alessandro Bee – vincitore di 4 premi al prestigioso concorso Wildlife Photographer of the Year– conduce il lettore in un viaggio emozionante alla scoperta delle creature più affascinanti e dei luoghi più incontaminati del pianeta. Il libro, con copertina cartonata e in formato orizzontale 33 x 23 cm, è arricchito dalle prefazioni di Jane Goodall e di Daniela De Donno. Il ricavato servirà a sostenere le attività e i progetti del Jane Goodall Institute, in particolare contribuirà a costruire due nuove case famiglia all’interno del Villaggio dei bambini Sanganigwa di Kigoma (Tanzania), un rifugio per bimbi orfani o abbandonati.



Il Jane Goodall Institute Italia è un’organizzazione di protezione ambientale riconosciuta – fondata nel 1998, dalla biologa e ambientalista Daniela De Donno – impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo, tutela dei primati e dell’ambiente ed educazione alla sostenibilità ambientale. L’organizzazione è la sezione italiana della rete mondiale del Jane Goodall Institute, creato nel 1977 dalla celebre etologa e naturalista inglese, che con le sue ricerche sul comportamento e sulla vita sociale degli scimpanzé ha rivoluzionato il modo di intendere il nostro rapporto con gli animali.



Alessandro Bee è un fotografo naturalista di livello internazionale. Laureato in Scienze Naturali, ha conseguito un master in comunicazione della scienza. Da anni si dedica all’insegnamento delle scienze, alla conservazione della natura e alla comunicazione scientifica. Ha ricevuto significativi riconoscimenti in ambito fotografico come quattro premi al prestigioso concorso internazionale Wildlife Photographer of the Year, del Natural History Museum di Londra.

La primatologa di fama mondiale Jane Goodall, Messaggero di pace per l’ONU e medaglia d’oro dell’Unesco, ha scritto l’introduzione della sua mostra “In Africa” e ha inaugurato varie mostre fotografiche di Alessandro. Le sue opere sono state esposte in diverse sedi internazionali, tra cui il Manege Museum Central Exhibition Hall di San Pietroburgo. Ha esposto mostre personali presso le National Geographic Store Galleries di Londra e di Singapore.

