Wie Wien, Collettiva fotografica

Per festeggiare il suo 25° genetliaco, l’Associazione FUORI FUOCO di Roma propone una mostra dal titolo : Wie Wien. Una collettiva fotografica su luoghi, persone e architetture guidata dagli occhi di cinque autori che hanno intrapreso un viaggio insieme nella capitale Austriaca.

Un eterogeneo reportage, realizzato sia in pellicola che in digitale, estratto dal weekend fotografico schedulato nel programma del precedente anno accademico 2018-2019. Il reportage fotografico è un racconto per immagini. Un fotografo può utilizzare molti modi per esprimere un messaggio, un concetto, o solamente mettere alla prova la sua creatività. Uno di questi è il reportage. Il vernissage aprirà ufficialmente il nuovo anno accademico 2019-2020.



fotografie di:

Mariaelena Petrillo

Emanuele Scalise

Diego D’Amario

Rossella Grossi

Fabio Rizzo



spazio espositivo:

Associazione fotografi FUORI FUOCO

via Milazzo, 11 00185 Roma



inaugurazione:

martedì 1 ottobre 2019 ore 16:00



giorni e orari:

da martedì 1 a sabato 5 ottobre 2019

dalle 16:00 alle 20:00



– INGRESSO LIBERO –



a cura di:

Associazione fotografi FUORI FUOCO

via Milazzo, 11 00185 Roma

sito: http://fuorifuoco.altervista.org

fuori.fuoco@tin.it - info line: 333.7337947

Gallery