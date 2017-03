Tutti negli anni '70: White Party a Fiumicino

Tutti vestiti rigorosamente di bianco per dare il benvenuto alla Primavera in una festa dal sapore anni '70. Il 25 marzo la splendida Corte di Villa Guglielmi si trasformerà in una vera e propria discoteca per ospitare il White Party: la festa in bianco, come accadeva allo Studio 54 di New York.

Brani dell'epoca, dance pronta a farvi scatenare e un contesto veramente Anni Settanta per non tralasciare alcun dettaglio.

Un White Party quello di Fiumicino organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune: "Sarà una grande serata di musica dance e ballo per salutare l'arrivo della Primavera - ha spiegato l'assessora alla Cultura, Arcangela Galluzzo - che abbiamo deciso di celebrare all'interno di una delle location storiche del Comune di Fiumicino. Verranno rievocate le atmosfere degli Anni Settanta, non solo con le proposte di brani che hanno davvero fatto un'epoca ma anche con la ricostruzione di determinate ambientazioni. Speriamo di rendere davvero questa serata speciale per tutti".

Il White Party verrà preceduto alle ore 19 dalla presentazione del libro di Tiziano Tarli e Alessandra Izzo "Italian nightclubbing. Deliri, follie e rock'n'roll negli storici club del Bel Paese". Un'opera che racconta attraverso aneddoti e ricostruzioni la storia dei locali di tendenza tra gli Anni Settanta e gli Anni Ottanta.

Ospite della serata il dj Claudio Casalini, affiancato da tanti altri giovani dj, che proporranno selezioni disco music, rock e reggae rigorosamente del periodo.

L'ingresso è gratuito. La festa sarà in stile Anni '70, con tutti i partecipanti vestiti di bianco che è l'unico requisito richiesto.