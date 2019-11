"White Friday" in via del Babuino, serata di luci e musica

Alle ore 17 di venerdì 29 novembre in via del Babuino - un tempo strada degli antiquari e oggi faro di stile e design - la Nuova Associazione Babuino accenderà le sue luci natalizie e per farlo ha scelto una data d’eccezione.

Nel giorno in cui il mondo è nel vortice del blackfriday, via del Babuino lancia il suo whitefriday, una serata di luce e musica con i The New ChambersSingers, diretti da Eric Foster con quartetto d’archi della Filarmonica d’Opera di Roma in collaborazione con AllSaints’Anglican Church e il concerto itinerante dei 7 Hills Gospel Choir, accompagnati da una band di quattro elementi, la “7 Hills Gospel Band“e diretti dal M° Gianluca Buratti.

A partire dal pomeriggio si terrà una vera e propria festa di quartiere dal respiro cosmopolita per onorare un’antica tradizione, quella delle luminarie, che con il suo sfavillio non smette di attrarre e far sognare abitanti e turisti. Così come all’epoca, in cui le varie congregazioni di bottegai si stringevano per accendere il cuore pulsante della Capitale, anche oggi i negozi di una delle passeggiate più esclusive del Tridente si ritroveranno al ritmo di spiritual, offriranno drink e resteranno aperti fino alle 21 per rendere il Natale 2019 vivo e lucente.

Via del Babuino - il cui nome deriva dalla Fontana del Sileno, creatura mitologica raffigurata come un vecchio corpulento e irsuto simile a una scimmia - è senza dubbio il bel corridoio romano che, scivolando da piazza del Popolo a piazza di Spagna, raccoglie attorno a sé alcune delle firme più prestigiose dello shopping made in Italy e internazionale e, durante tutte le festività, proprio a partire dall'ultimo venerdì del mese, sarà costellata di luci e canti.

"Omaggiare le tradizioni in una città come Roma resta prioritario - dichiara Maria Letizia Rapetti, boutique manager Chopard e presidente della Nuova Associazione Babuino - ma per farlo con potere incisivo e spirito di trasformazione è utile guardare al futuro, regalando al cittadino e al consumatore un'esperienza di continuità con un passato glorioso ma, allo stesso tempo, trasferendo un messaggio di cambiamento e contemporaneità. La nostra strada racchiude appieno tale missione, con la sua continua dialettica fra imprese e il carattere identitario del tessuto urbano, motivo di vanto in Europa e nel mondo, sintesi dinamica di visioni, culture e grandi firme".

Il programma di venerdì 29 novembre

ore 17.00 - via del Babuino

accensione delle luminarie con esibizione del coro The New ChambersSingers diretti da Eric Foster con quartetto d’archi della Filarmonica d’Opera di Roma in collaborazione con AllSaints’Anglican Church

ore 18.00 - hotel de Russie

brindisi e saluto di tutti gli store manager e soci aderenti al progetto

ore 18.30 - zona hotel De Russie

concerto itinerante del coro 7 Hills Gospel

Calendario esibizioni cori

29-30 novembre 7 Hills Gospel Choir

7 dicembre ospite sorpresa in via del Babuino

14 dicembre Grifoncoro

21 dicembre 7 Hills Gospel Choi