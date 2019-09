Whispers of light, mostra fotografica di Barbara Dall’Angelo

DAL 6 SETTEMBRE A ROMA PRESSO IL PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA



Trentatré immagini di grande formato sulla Natura scattate in tutto il mondo. Sono le protagoniste di “Whispers of Light”, la nuova mostra della fotografa romana Barbara Dall’Angelo, frutto di una ventina di viaggi dal 2012 ad oggi. Sarà inaugurata venerdì 6 settembre prossimo a Roma presso la Sala Appia del Parco Regionale dell’Appia Antica (via dell’Appia Antica 42, dalle ore 16.30), promossa dalla Direzione Naturale Parchi e Aree Protette della Regione Lazio. “La fotografia è il mio modo di vedere il mondo”, ha spiegato l’autrice, “è quello che mi spinge a guardare con nuovi occhi. Attraverso la fotografia scopro cosa cattura la mia anima: istanti delicatissimi di armonia della Natura che svelano la fragilità del nostro mondo e invitano a una riflessione sulla necessità di un impegno personale di tutti noi nella protezione e salvaguardia della Terra, nostro patrimonio più prezioso”.



La mostra “Whispers of Light” è caratterizzata da immagini di grande impatto visivo, che raccontano scenari d’eccezione: lo straordinario incontro fra la lava incandescente del vulcano Kilauea e le acque fredde dell’Oceano Pacifico alle Hawaii, le aurore boreali nei cieli d’Islanda, il deserto del Namib sotto la luce lunare, il sole di mezzanotte fra gli iceberg della Groenlandia, i colori intensi e accesi dell’estate indiana nel New England, le atmosfere rarefatte dell’alba invernale ad Hokkaido a -20 gradi centigradi durante il risveglio delle gru coronate. Queste sono solo alcune delle immagini in mostra, che accompagnano lo spettatore in angoli più o meno remoti del nostro pianeta. Non mancano però mete tutte italiane, caratterizzate dalla costante attenzione a quei “sussurri di luce” che infondono l’anima al paesaggio.



Durante l’inaugurazione, si terrà un rinfresco e una degustazione di vini gentilmente offerti dalla tenuta Casale del Giglio. Sarà possibile visitare “Whispers of Light” dal 7 al 29 settembre (dalle ore 10 alle 18, tutti i giorni tranne il lunedì, ingresso gratuito). Barbara Dall’Angelo presenterà anche il nuovo sito web www.barbaradallangelophotography.com e il servizio di e-commerce delle sue fotografie, che già tanto interesse hanno suscitato in ambito internazionale.



Nata a Roma in una famiglia di professionisti della produzione televisiva, Barbara Dall’Angelo ha fatto della “comunicazione attraverso le immagini” la sua vita. Dopo gli studi universitari in Lettere e Filosofia, si è diplomata in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel 1998 ha fondato la società di distribuzione Dall’Angelo Pictures, con cui ha ottenuto e continua ad ottenere importanti successi professionali. Dal 2011 si dedica con rinnovato impegno alla fotografia, passione che aveva coltivato durante l’adolescenza. In pochi anni, i suoi scatti sono stati pubblicati sulle più importanti riviste di viaggi, natura e fotografia e hanno ottenuto premi nei più prestigiosi concorsi internazionali di fotografia naturalistica. Dal 2012 collabora col portale di National Geographic Italia dove, ad oggi, ha pubblicato più di 30 reportage. Nel 2015 ha realizzato il suo primo libro con Editrice Reflex, “Fotografia senza confini”, un manuale su come fotografare a tutte le latitudini. Nel 2016 ha ottenuto grande successo di pubblico e critica con la sua prima mostra individuale, “The Poetry of Earth”, patrocinata dal National Geographic Italia. Nello stesso periodo, ha pubblicato con Electa Mondadori l’omonimo volume, in cui sono riprodotti più di 100 suoi scatti di angoli remoti del nostro pianeta. Le sue opere sono spesso esposte in mostre individuali e collettive in tutto il mondo e sono presenti in gallerie d’arte e collezioni private.

Gallery