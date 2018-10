Whisky Festival a Roma. Oltre 100 etichette, dalle isole scozzesi al mare irlandese, finendo nell'America profonda, dove si aspettano le nuove "vendemmie dell'oro giallo" con impazienza per anni ed a volte, decenni.

Whisky Festival

Il Whisky oggi è una cultura, immaginaria e solida come quella del vino, con un filo rosso che unisce l'estremo oriente dall'estremo occidente, passando per i twist più oscuri.

Ex Dogana in collaborazione con DMS e Bosco Urbano organizza il festival in onore della bevanda Scozzese, che oggi ha travolto i confini di tutte e cinque i continenti per il culto della sua preparazione.

Whisky Festival è all'Ex Dogana dal 2 al 5 novembre, tutti i giorni dalle 18 in poi.