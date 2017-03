When the Rain Stops Falling al Teatro Argentina

Lunedì 3 aprile (ore 21) al Teatro Argentina lacasadargilla porta in scena la mise en espace When the Rain Stops Falling di Andrew Bovell, per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli. Una saga familiare, un grande viaggio sulle eredità e sull’abbandono, che ci porta dal 1959 fino al 2039, alle soglie di un incredibile diluvio torrenziale in cui il passato si materializza in forma di valigia e un pesce caduto dal cielo ha il sapore eccentrico e favoloso della pioggia di rane in Magnolia di Anderson.

La mise en espace si inserisce nel progetto Confini che continua ad abitare gli spazi del Teatro India durante le rappresentazioni dello spettacolo LEAR DI EDWARD BOND in scena con Elio De Capitani fino al 9 aprile.

Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del figlio che non vede da quando aveva sette anni: “So cosa vuole. Vuole quello che tutti i giovani vogliono dai loro padri. Vuole sapere chi è. Da dove viene. Dove sia il suo posto. E per quanto ci provi non so cosa dirgli.” È questo l’inizio di When the Rain Stops Falling, storia della famiglia York-Law: quattro generazioni di padri e figli, delle loro madri, amanti e mogli. Bovell costruisce un testo epico, intimo e familiare a un tempo, e disegna un’affascinante struttura drammatica, dove i diversi fili narrativi, l’incrocio dei destini delle quattro generazioni, raccontano una corrispondenza così profonda tra le esperienze di ognuno, da suggerire che negli alberi genealogici non vi siano solo i nomi dei protagonisti, ma anche i comportamenti, le inclinazioni e gli errori.

Tutto sembra accadere in uno stesso ambiente, l’interno di un appartamento, le pareti ridipinte di fresco e il lungo tavolo da pranzo, dove si raccolgono e si ritrovano le generazioni: personaggi di età diverse, gli stessi personaggi in momenti diversi della loro vita, letteralmente uno accanto all’altro durante un pasto silenzioso che ha qualcosa di biblico. E dietro, una grande finestra che raccoglie, nel paesaggio, le risonanze immaginifiche e fantastiche di cui il testo è intriso. I protagonisti, uomini quasi smarriti e donne solide come alberi maestri, entrano nelle vite altrui e nella propria come in un singolare sogno a occhi aperti. A poco a poso si svela, come in un thriller, una fabula oscura in cui i figli pagano per le colpe dei padri. Matrimoni spezzati e morti accidentali, bambini che spariscono. Un suicidio. Verità taciute o sottintese.

When the Rain Stops Falling investiga la mortalità e la famiglia, la memoria e le eredità che riceviamo, mostrando come i segreti, le omissioni, non cancellano ciò di cui non si parla, che invece resta e resiste come un lascito tramandato di generazione in generazione, un ‘guasto’ di famiglia.