Il primo evento che unisce sport e web marketing: il Wellness Marketing Power

Sabato 24 marzo 2018 si terrà per la prima volta il Wellness Marketing Power. Si svolgerà a Roma e la location scelta è "The Church Palace" (in via Aurelia 481). L'incontro proporrà un “inedito” connubio tra i mondi, finora apparentemente distanti, del digital marketing, dello sport, del fitness e del wellness. Il bacino di utenza è estremamente ampio: questo evento può rappresentare una grande opportunità per chi lavora nel campo del web marketing con allenatori o personal trainer, gestori di piccole palestre o enti che gestiscono centri sportivi o affini. Tuttavia, i diretti interessati sono inoltre gli stessi professionisti e imprenditori che operano nell’ambito dello sport, del fitness e del wellness.

L'evento, organizzato dalla Di Virgilio Event Foundry SRL è un'occasione per proporre progetti, esigenze comuni e sviluppare insieme nuove e vincenti campagne di marketing, nonché per lavorare sulla comunicazione aziendale, con l’intento di aumentare radicalmente il potenziale delle singole attività correlate al settore.

L'evento: un programma, 18 relatori e 8 ore di formazione

Nella sala Auditorium Cinema Bachelet, verranno proposti progetti e strategie vincenti nel corso di tutta la giornata di sabato 24 marzo 2018. L'aula sarà dotata di connessione Wi-Fi e di un maxi schermo 6x4 permetterà a tutti una maggior fruizione dei contenuti.

Durante la mattinata, grazie ai tanti relatori, si potrà contare su contributi ed esperienze da non sottovalutare. Presentati dall’istrionico Salvatore Russo, direttore artistico dell’evento ed esperto di Digital Marketing interverranno professionisti del Digital Marketing come Luca La Mesa, Riccardo Scandellari, Rudy Bandiera, Veronica Gentili, Andrea Saletti, Francesco Mattucci, Giulia Bezzi, Ivano Di Biasi, Luca Bozzato, e Maurizio Lotito. Ci sarà spazio anche per la comunicazione e la leadership con gli interventi di Massimo Ciuffreda, Alessandro Messineo, Sara Santoni, Giorgio Minguzzi, Alessandra Ortenzi, Luigi De Seneen. Ospite speciale sarà Claudio Pistolesi, ex giocatore ATP oggi coach internazionale e imprenditore dello sport. L’ex allenatore di grandi campioni come Soderling, Santangelo e Bolelli porterà la sua enorme esperienza parlando delle affinità tra la leadership aziendale e quella sportiva. Nella prima parte del Wellness Marketing Power, si discuteranno nello specifico questioni relative alla comunicazione e alle interazioni con i clienti (potenziali e già esistenti), e alla possibilità di rendersi più interessanti e più visibili grazie al web. Verranno dunque passate in rassegna tutte le principali strategie di digital marketing e i risultati correlati. Nel pomeriggio, si analizzeranno le funzionalità dei principali social media, la loro potenza comunicativa e alcuni fondamenti che potranno essere di grande impatto per potenziare la rete di contatti e condivisioni nel mondo del fitness e dello sport.

Anche il settore del fitness ha bisogno del digital marketing. Questi sono solo alcuni degli argomenti protagonisti dell’evento, in quanto è ovvio che il web offre davvero tante nuove opportunità di comunicazione ed espansione, perfette per ogni settore e anche per tutti coloro che si occupano di sport, fitness e/o benessere. I partecipanti all’iniziativa avranno a disposizione persino uno spazio denominato Willage, nel quale saranno presenti stand, meeting space, un book corner a cura di uno degli sponsor dell’evento la Dario Flaccovio Editore specializzata proprio nel settore del Digital Marketing.

Numerosi i partner che hanno creduto e investito in questo progetto come IMD Consulting studio specializzato in fiscalità per il settore sportivo, la web agency GoodWorking specializzata proprio nel settore del fitness, Postpickr e SeoZoom tool diventati ormai indispensabili per l’attività digital, aziende e progetti come Net Propaganda, Sportdigitale, Smarmellare, Athletis, CPE, Social Meter, Street Workout, Wallin, Wiman, L’evento avrà inoltre il patrocinio dello CSAIN Ente di Promozione Sportiva del CONI e RomaToday e Notizia.it come media partner.

Per maggiori informazioni sul programma e per partecipare all’evento, è possibile collegarsi al sito ufficiale del Wellness Marketing Power.