Welcome To Rome: spettacolo interattivo dedicato a Roma

Dopo i successi delle Domus Romane di Palazzo Valentini e dei Fori di Augusto e di Cesare, il fisico e divulgatore scientifico Paco Lanciano ha ideato e realizzato “Welcome To Rome”, il più affascinante e sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria.

A “Welcome To Rome” vi immergerete nella storia di questa meravigliosa città e vivrete un'esperienza appassionante e coinvolgente. Infatti visitare Welcome To Rome significa compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio.

Un viaggio in cui assisterete ad una particolare multiproiezione: pareti e soffitti si animeranno attorno a voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli.

Questa proiezione immersiva vi racconterà 2700 anni della storia di Roma in 27 minuti, attraverso le epoche che hanno costruito l’identità della città eterna. Avrete l’illusione di volare sulla città nei vari secoli, muovendovi all’interno di monumenti, palazzi, chiese e piazze.

A completare la visita potrete attivare 4 grandi plastici interattivi che vi permetteranno di ri-conoscere la storia di alcuni eccezionali capolavori: i Fori Imperiali, il Foro di Augusto, il Mausoleo di Adriano e la Basilica di San Pietro.

Le proiezioni spettacolari e i plastici animati vi faranno compiere un’esperienza unica ed emozionante e rivivere in prima persona l’evoluzione di questa straordinaria città.



Informazioni utili

Lo spettacolo avviene all’interno dell’ex Cinema Augustus, in Corso Vittorio Emanuele II, 203. La proiezione e gli exhibit interattivi, accessibili anche ai disabili, si susseguono di continuo, dalla mattina alla sera. Sarete accompagnati da un’audioguida disponibile in 8 lingue differenti: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese e giapponese.

Non rimane altro che vivere l'avventura, con Welcome To Rome sarà emozionante scoprire i segreti che Roma tiene nascosti.



Corso Vittorio Emanuele II, 203 – Roma

06 87911691

info@welcometo-rome.it

www.welcometo-rome.it



Orario d’ingresso

Aperti tutti i giorni:

Lunedì/Giovedì - 9:00/19:00

Venerdì/Domenica - 10:00/21:00



Costo del biglietto

Intero: € 12,00

Ridotto: € 9,50 (under 14 e famiglie con 2 bambini)

Cortesia: € 1,00 (under 6 e disabili)

Scuole: € 7,00 ogni 10 ragazzi un accompagnatore entra gratuitamente

Gruppi: € 9,50 ogni 15 persone un accompagnatore entra gratuitamente