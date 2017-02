Welcome to Dogville al Teatro Piccolo di Pietralata

Ispirato al celebre film di Lars Von Trier, va in scena al Teatro Piccolo di Pietralata dal 23 al 26 febbraio, lo spettacolo teatrale nato a seguito di un workshop su PSICOLOGIA CLINICA E TEATRO condotto dall'autrice Angela Calefato. I partecipanti selezionati durante il corso daranno vita a una performance di teatro fisico e di parola in cui il ritmo verra' scandito dall'uso della rima. Welcome to Dogville e' un'analisi inquietante e cinica sull'origine della bestialita' umana, che ribalta in modo interessante i concetti di buono e cattivo, vittima e carnefice, vero e falso. Siamo proprio sicuri di saper distinguere le persone perbene da quelle che apparentemente sembrano peggio? E quante volte abbiamo dato al prossimo senza fare calcoli opportunistici , quante volte abbiamo travestito con finti ideali buonisti il nostro piu' becero egoismo? Quante volte ci siamo sentiti vittime del malvagio senza essere consapevoli di esserne stati in realta' complici? E il perdono e' davvero un atto caritatevole o un'ostentazione di superiorita' o addirittura vanita'? Tante volte abbiamo urlato al degrado morale del mondo contemporaneo senza pensare che invece le paure e gli istinti umani sono immutevoli come i sentimenti che tengono in piedi l'uomo di tutti I tempi. E dogville fa vedere le cose per quello che sono. Nude..