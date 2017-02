Week end a Roma: tutti gli eventi per bambini

1 / 10

continua →

Week end a Roma che fare con i bambini? La Capitale offre tante possibili risposte ai genitori in cerca di attività e intrattenimento per i propri figli. Dagli spettacoli teatrali ai laboratori: per il week end dei bambini a Roma, quello dell'11 e 12 febbraio, ce n'è davvero per tutti i gusti. (WEEK END A ROMA: TUTTI GLI EVENTI DELL'11 E 12 FEBBRAIO)

Ecco dunque tutti gli eventi per bambini nel week end 11 e 12 febbraio.

LEO, il genio di Leonardo Da Vinci. Al Teatro Argentina riparte il viaggio alla scoperta di LEO, quel Genio di un bambino che il mondo conoscerà come Leonardo da Vinci, nello spettacolo che tanto ha affascinato e commosso adulti e piccini nella passata stagione. La figura del grande scienziato-artista restituisce alla scena un inedito Leonardo fanciullo, pronto ad ammaliare il pubblico con la sua fresca creatività ritrovata in una “particolare” seconda giovinezza. Così, tra emozionanti rivelazioni ed euforiche riscoperte di macchine e marchingegni, attraverseremo il suo ultimo anno passato a Vinci componendo insieme ai suoi amici un percorso vivace e inatteso che rivelerà nell’emozionante epilogo il “segreto di tutte le cose”.

CLICCA SU CONTINUA PER SCOPRIRE TUTTI GLI EVENTI DEL WEEK END PER BAMBINI