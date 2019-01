Week end dell'Epifania a Roma: che fare sabato 5 e domenica 6 gennaio

Gli ultimi appuntamenti dedicati al Natale e alla sua magia, le mostre in corso, gli spettacoli in grado di affascinare grandi e piccini, monumenti e musei a ingresso gratuito in occasione prima domenica del mese (qui l'elenco completo): il week end a Roma, quello del 5 e 6 gennaio, è pronto a sorprendere romani e turisti.

Week end a Roma: gli eventi del 5 e 6 gennaio

Oltre alla tradizionale passeggiata tra le bancarelle di Piazza Navona, a San Pietro sfileranno 1400 figuranti per accompagnare i Re Magi alla Basilica e celebrare così il giorno dell'Epifania. Al Museo di Roma la mostra Il Sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre, dedicata al boom economico degli anni '60; al Museo di Roma in Trastevere La bellezza della verità con gli scatti di Lisetta Carmi. Per chi vorrà immergersi ancora nell'atmosfera natalizia Christmas Art Village e le numerose piste di pattinaggio aperte a Roma (qui tutti gli indirizzi). All'Auditorium Parco della Musica la Chiarastella di Ambrogio Sparagna. Per i bambini spettacoli teatrali e attività.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 5 e 6 gennaio

Viaggio nel Colosseo. Magico fascino di un monumento

Un viaggio “magico” nei Mercati di Traiano è quello che percorre e propone ai visitatori l’artista austriaco Gerhard Gutruf con la mostra dedicata al monumento più emblematico della Roma antica e contemporanea: il Colosseo. Introdotta da un’opera di grandi dimensioni collocata nella Grande Aula, la mostra segue il percorso delle sale del Corpo Centrale dove, in connessione fisica e visiva con le ricomposizioni architettoniche e le sculture in marmo del Foro di Augusto, propone 32 opere, realizzate con varie tecniche e in diversi formati.

Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

Dalla dura ricostruzione del paese dopo la devastazione della seconda guerra mondiale al clamoroso boom economico degli anni ’60. È questo il periodo storico narrato nella grande mostra fotografica Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961. 1946-1961: 15 anni in cui un paese distrutto e stremato riuscì a superare i traumi della guerra dando vita a un tumultuoso sviluppo economico, sociale, di immaginario, ammirato nel mondo intero. Un momento irripetibile, entusiasmante e contraddittorio, una storia tanto intensa da essere ancora un retaggio rilevante del nostro presente.

Christmas Art Village

Tradizioni, musica e cultura: un tris vincente quello che dà vita al Christmas Art Village, il Villaggio di Natale promosso da Valore Impresa, con ingresso gratuito per tutta la famiglia. Animato da artigiani ed espositori provenienti da tutta Italia, che metteranno in mostra opere e creazioni artistiche uniche, e ospitato presso lo storico Pala Cavicchi di Roma, il Christmas Art Village è questo e molto di più. Un calendario fitto di eventi e attrazioni per tutta la famiglia in un’atmosfera fiabesca tra fiocchi di neve, strenne e artigianato made in Italy. Qui tutto il programma.

Lisetta Carmi. La bellezza della verità

Lisetta Carmi. La bellezza della verità al Museo di Roma in Trastevere. La mostra si propone di valorizzare l’opera della fotografa attraverso un percorso espositivo scandito da tre nuclei di lavori, concepiti come progetti di pubblicazione su tre temi molto diversi fra loro: la metropolitana parigina, i travestiti e la Sicilia.

La Chiarastella. Come in cielo così in strada

Per questa dodicesima edizione Ambrogio Sparagna ha chiesto ad una serie di cantori e musicisti provenienti da varie realtà geografiche e sociali, che attualmente caratterizzano la vita “di strada” della Capitale, di portare la loro storia e cultura musicale in Auditorium. Gli ospiti che animeranno gli spettacoli della ChiaraStella sono cantanti e musicisti straordinari provenienti da varie parti del mondo (Est Europa, Latino America e Africa Centrale). Ambrogio Sparagna ha voluto fondere il suono di queste “nuove” culture, che caratterizzano l’attuale vita musicale delle strade della Capitale, con le sonorità tipiche della tradizione popolare romana, dando vita ad uno spettacolo originale dedicato al mistero della Nascita e alla gioia della Vita.

Viva la Befana a San Pietro

In occasione dell'Epifania XXXIV edizione del corteo storico folcloristico animato dalle famiglie di Sulmona. 1400 figuranti in costumi d'epoca sfileranno in via della Conciliazione al seguito dei Re Magi per portare i tradizionali simbolici doni a Papa Francesco.

American Circus

A Roma l'American Circus della famiglia Togni, l’unico circo del mondo a 3 piste, una città viaggiante composta da 50 animali di 4 specie diverse e oltre 100 persone, tra artisti, tecnici e personale specializzato. Il nuovo spettacolo propone un caleidoscopio di attrazioni internazionali, parate, animali da quattro continenti, giocolieri, acrobati dal talento multiforme, esilaranti clown, professionisti del brivido e artisti premiati al Festival del Circo di Monte Carlo e all’International Circus Festival of Italy.

Natale sul ghiaccio a Valmontone Outlet

Immersi nella suggestiva atmosfera delle luminarie natalizie, i visitatori potranno dedicarsi a uno degli sport invernali per eccellenza, ovvero il pattinaggio, grazie alla pista di vero ghiaccio di 200mq allestita nel cuore del Valmontone Outlet.

Epifania al Castello di Bracciano

La Compagnia Teatro Helios organizza una visita speciale per bambini e famiglie nelle sale del castello di Bracciano, con tanti personaggi da incontrare e storie da vivere e ascoltare. “Il re del lago e la principessa Artemisia” è un percorso magico e leggendario che si perde nella notte dei tempi, con personaggi e racconto finale nella sala delle storie.

La befana alla ricerca del Natale perduto

La befana alla ricerca del Natale perduto al Nuovo Teatro San Paolo. Natale è in arrivo e tutti i bambini sono in trepidante attesa di Babbo Natale. Ma il simpatico Babbone quest'anno è distratto da qualcosa. Si è messo in testa di diventare un campione di calcio. È una fissazione che lo sta allontanando dai suoi doveri. La Befana è molto preoccupata...Se continua così i bambini quest'anno non riceveranno alcun dono. Un disastro insomma...Cosa fare? La vecchietta dei camini si rivolge ai migliori maghi sulla piazza: Merlino, Harry Potter e Mary Poppins. Riusciranno i nostri maghi a far rinsavire Babbo e a portare anche quest'anno il sorriso sui visi dei fanciulli?

Natale al Museo Explora

Laboratori, campus, exhibit interattivi, percorsi gioco e tanto divertimento per tutti i bambini: le Feste di Natale ad Explora si trascorrono in modo molto speciale trasformandosi in un momento magico da trascorrere insieme attraverso gioco, scoperta ed esplorazione. In occasione del week end dell'Epifania c'è A spasso con la Befana: un'occasione per scoprire insieme alla vecchina più simpatica delle feste come giocare tra tante avventure in un magico racconto animato.