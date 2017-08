Week end a Roma: gli eventi del 5 e 6 agosto

Mostre, appuntamenti enogastronomici, concerti e manifestazioni: week end a Roma davvero ricco di eventi.

Un finesettimana, quello del 5 e 6 agosto, da trascorrere tra le numerose alternative che la Capitale offre: dai live ai mercatini, passando per le visite guidate e le attività dedicate all'intera famiglia. In occasione della prima domenica del mese monumenti e musei gratis a Roma, mostre e attività in quelli civici.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 5 e 6 agosto.

Anna Magnani, la vita e il cinema

“Anna Magnani, la vita e il cinema”: un percorso culturale tra oggetti, fotografie, materiali audio e video inediti che ripercorre la figura dell’attrice - dai suoi esordi nel teatro e nella rivista fino ai successi di Cinecittà e di Hollywood. La mostra ripercorre, da una parte, la filmografia dell'attrice di Roma città aperta e Bellissima con la ristampa digitale di foto tratte da pellicola o da set, dall'altra, mappa la sua presenza nella vita sociale e culturale dell'epoca con un vasto materiale di foto di cronaca in parte inedite.

Lungo il Tevere Roma

Lungo il Tevere trasforma le banchine del fiume nella più spettacolare e apprezzata attrattiva dell'estate romana. Bancarelle, stand, performance artistiche, percorsi enogastronomici ed esposizioni artigianali: tutto questo è Lungo il Tevere.

Spaghettongola: festa degli spaghetti alle vongole

Appuntamento con Spaghettongola: a Fiumicino torna la festa più ‘mangereccia’ dell’estate laziale. La Spaghettongola, la festa degli spaghetti alle vongole lupino è pronta a sfornare oltre diecimila pasti in nove giorni. Nell’ormai tradizionale location di Parco Forti (via Lorenzo Bezzi snc) è tutto pronto: si mangia, si beve e ci si diverte con un programma musicale e cabaret con i fiocchi.

Live for Syria a Vulci: cantanti e artisti sul palco

Al Vulci Music Fest appuntamento con Every Child is my Child – Live for Syria: il raduno, la festa, il concerto, i laboratori. Un incredibile insieme di artisti, attori, musicisti, cantanti, registi, scrittori, comici che si alterneranno in show, live e recital dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata.

Birra artigianale Festival

Birra artigianale Festival. Ex Dogana per cinque giorni si trasformerà in un birrificio a cielo aperto. Svariatissimie qualità del fresco nettare, alla scoperta di combinazioni e sapori che non avevate mai provato. Qui tutto sulla manifestazione e i birrifici presenti.

Sagra delle fettuccine alla trebulana

Torna l'appuntamento con la tradizione, protagoniste le prelibate fettuccine alla trebulana. Un piatto realizzato ancora oggi seguendo una ricetta tramandata oralmente per tanti secoli: vengono impastate farina e uova e poi la sfoglia viene tirata a mano con il mattarello di legno. Piselli, pomodoro, funghi, prosciutto e pancetta sono il condimento ideale del gustoso piatto.

Notte bianca degli hamburger

Fiumi di birra e i migliori hamburger della Capitale nell'unica notte bianca degli hamburger dell'estate romana al Pigneto. Hambuger gourmet disegnato dallo chef di Birstrò (a scelta tra burger di manzo italiano, fish burger, burger vegetariano e molti altri), patatine artigianali con salse handmade, contorno personalizzato e drink (Birra artigianale Metro O o calice di vino biologico).

Magie notturne a Tor Fiscale

Nell'ambito dell'Estate Romana a Tor Fiscale tra le sue tante proposte l'appuntamento: Magie Notturne. Le passeggiate notturne lungo gli antichi Acquedotti alla scoperta delle stelle accompagnati da racconti, favole, leggende e miti, legati alla luna e alle stelle, cui si aggiungeranno suggestive proiezioni astronomiche sui monumenti antichi.

L'Antico Egitto a Roma

Un salto nell'antico Egitto a Roma? Niente di più semplice. Sul Campidoglio alla ricerca dei tesori provenienti dall'antico Egitto e custoditi nei Musei Capitolini. Un viaggio indimenticabile per giovani esploratori attraverso animali curiosi diventati Dei, pietre del deserto, un Fiume legendario, sfingi e leoni rampanti per scoprire cosa ci facevano a Roma e chi li aveva portati da noi.

Alla scoperta degli animali della notte a Villa Sciarra

Escursione naturalistica serale a Villa Sciarra. Una visita durante la quale potrete provare ad un esperto ricercatore, a individuare e riconoscere tracce, segnali e suoni delle diverse specie di animali presenti nelle ville storiche della nostra Capitale.