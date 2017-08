Week end a Roma: gli eventi del 19 e 20 agosto

Week end a Roma del 19 e 20 agosto da trascorrere tra le iniziative che la Capitale offre. Bancarelle, stand e intrattenimento lungo il Tevere, mostre da visitare, cinema all'aperto e sagre appena fuori porta.

Numerosi gli appuntamenti per il week end 19 e 20 agosto a Roma. Ecco quelli da non perdere

Lungo il Tevere Roma

Lungo il Tevere è la manifestazione estiva che trasforma le banchine del fiume nella più spettacolare e apprezzata attrattiva dell'estate romana. Bancarelle, stand, performance artistiche, percorsi enogastronomici ed esposizioni artigianali.

Cross The Streets

Cross the Streets è una piattaforma culturale che getta le basi per una storicizzazione del fenomeno del Writing e della Street Art: unica avanguardia in grado di riunire gioventù, periferie e minoranze della globalizzazione, l’arte urbana, in tutte le sue forme. Dal Writing, ai Graffiti, dal Muralismo alla Street Art: una forma d'arte che ha influenzato profondamente l’immaginario collettivo.

Botero: la mostra al Vittoriano

La mostra si presenta come la prima grande retrospettiva dell’opera di Botero in Italia. Una dimensione onirica, fantastica e fiabesca dove si percepisce forte l’eco della nostalgia e di un mondo che non c’è più o in via di dissoluzione. Uomini, animali, vegetazione i cui tratti e colori brillanti riportano immediatamente alla memoria l’America Latina dove tutto è più vero del vero, dove non c’è posto per la sfumatura e che anzi favorisce l’esuberanza di forme e racconto. Questa è la cifra stilistica di Fernando Botero, origini colombiane, famoso e popolare in tutto il mondo per il suo inconfondibile linguaggio pittorico, immediatamente riconoscibile.

Anna Magnani, la vita e il cinema

“Anna Magnani, la vita e il cinema”, un percorso culturale tra oggetti, fotografie, materiali audio e video inediti che ripercorre la figura dell’attrice - dai suoi esordi nel teatro e nella rivista fino ai successi di Cinecittà e di Hollywood.

Superfici - Peregrinazioni entomologiche

La mostra si propone come un viaggio visivo per approfondire, attraverso la fotografia, la superficie del corpo dei coleotteri, un gruppo di insetti la cui caratteristica principale è quella di avere il primo paio di ali rigido e spesso coloratissimo, ma soprattutto ricco di strutture e forme particolari che possono essere scoperte solo attraverso l’uso di un microscopio.

TeverEstate

All'ombra di Castel Sant'Angelo svago, cultura, intrattenimento, ristorazione e shopping. L’obiettivo di TeverEstate vuole essere quello di offrire un ventaglio di proposte che tengano conto del grande numero di visitatori. Una manifestazione del tutto gratuita per i cittadini, per i turisti e per ogni altro frequentatore che potranno godere di intrattenimento artistico e culturale: proiezioni, cabaret, musica, mostre, spettacoli, dibattiti ed altro ancora.

Festa dei faggi e sagra dello strozzaprete

Campaegli (Cervara di Roma) sarà scenario della Festa più in quota della Regione Lazio: la Festa dei faggi e sagra dello strozzaprete. A 1430 m slm l'Associazione Simbrulife presenta il programma della 4° edizione della Festa dei Faggi. Artisti di pregio, strozzapreti e carne locale con una speciale selezione di Birre Artigianali.

Cinema sotto le stelle a Cinecittà World

Cinema sotto le stella nella Cinecittà Street: una vera e propria arena nella quale gustarvi film, documentari e speciali proposti da Cinecittà World. Un’occasione per scoprire alcuni dei film, legati al Parco, e assaporare i piatti a tema della serata, creati dagli chef, comodamente seduti all’aperto davanti al maxi schermo. Qui i film in programma il 19 e 20 agosto

Sagra degli strozzapreti pizzicati

Gli Appennini laziali e la Puglia non sono mai stati così vicini. Intorno al concetto di “pizzicare”, sabato 19 agosto a Canterano sarà celebrato un gemellaggio ideale all’insegna del gusto e della musica. Nel borgo in provincia di Roma prima si festeggerà in tavola con la “Sagra degli strozzapreti pizzicati”, e poi ci si scatenerà in piazza con il concerto musicale e “saltellante” a base di taranta e pizzica salentina.

Lo youtuber Gordon al Rainbow MagicLand

Al Rainbow MagicLand il 19 agosto appuntamento con una vera star del web: Gordon, lo youtuber che sta spopolando nelle discoteche con il “Si Sboccia Poveri Tour”, reduce dalla sua ultima esperienza televisiva in qualità di giurato del programma Selfie - Le cose cambiano. La sua pagina ufficiale ha superato il milione di fan e l’hashtag #NFLS, creato direttamente da Gordon per il singolo “Non Fare La Sottona”, sta impazzando su tutto il web.