Week end a Roma: gli eventi di sabato 18 agosto e domenica 19

Ferragosto alle spalle, ferie per tanti finite e per altri all'orizzonte: ma per chi si trova nella Capitale il divertimento è assicurato. Tanti gli appuntamenti del week end a Roma 18 e 19 agosto tra mostre, concerti e sagre.

Week end a Roma: gli eventi del 18 e 19 agosto

Da non perdere l'esposizione delle opere di Canaletto a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere la Topografia delle Macerie. Praga 1945. A Vallerano c'è Annalisa in concerto, mentre a Canterano la Sagra degli strozzapreti pizzicati.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 18 e 19 agosto da non perdere

“Canaletto 1697-1768”

La mostra “Canaletto 1697-1768" celebra il 250° anniversario della morte del grande pittore veneziano presentando il più grande nucleo di opere di sua mano mai esposto in Italia: 42 dipinti, inclusi alcuni celebri capolavori, 9 disegni e 16 libri e documenti d’archivio. Canaletto è uno dei più noti artisti del Settecento europeo. Con il suo genio pittorico ha rivoluzionato il genere della veduta ‒ ritenuto fino ad allora secondario ‒ mettendolo alla pari con la pittura di storia e di figura, anzi, innalzandolo a emblema degli ideali scientifici e artistici dell’Illuminismo.

Josef Sudek: Topografia delle macerie. Praga 1945

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, Josef Sudek (1896 – 1976), fotografo ceco di fama mondiale del XX secolo, andò nelle strade di Praga per documentare i danni che la guerra aveva causato nella città. Ciò dette origine ad una insolita collezione di quasi quattrocento immagini, documentarie ed artistiche, che catturano edifici distrutti, sculture disarmate e sistemi di protezione antincendio ed antiaerei. Le immagini rivelano il doloroso passato della città, oggi perlopiù sconosciuto, attraverso lo sguardo sensibile di Sudek, emotivamente legato alla propria città e, quindi, capace di catturare la sua poetica nascosta.

Annalisa in concerto a Vallerano

Sabato 18 agosto a Vallerano, in occasione delle celebrazioni in onore di San Vittore, Annalisa in concerto nella location tradizionale di via del Ruscello. Sulle scene musicali dal 2011, la giovane artista nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

Sagra degli strozzapreti pizzicati

Domenica 19 agosto a Canterano, intorno al concetto di “pizzicare” andrà in scena un gemellaggio ideale tra le tradizioni gastronomiche degli Appennini laziali e quelle musicali della Puglia: la “Sagra degli strozzapreti pizzicati” è diventata in poco tempo uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia di Roma, per il gusto irresistibile di un’antica ricetta e per l’effetto entusiasmante e “saltellante” della danza popolare.

Orlando Furioso nel Parco Chigi

Torna Labirinto d'Amore: 14 attori per uno spettacolo immersivo negli spazi seicenteschi dei giardini di Palazzo Chigi di Ariccia (RM) che, con gli scorci suggestivi e le straordinarie strutture architettoniche che lo caratterizzano, si trasforma in scenografia ideale per la rappresentazione di questa divertente versione dell’epopea ariostesca. Una messa in scena totalizzante e itinerante, in cui lo spettatore è invitato a seguire 4 storie d’amore tratte dalla grande penna di Ludovico Ariosto, in uno dei patrimoni storici e artistici del Lazio.Magie, incantesimi e poteri sovrumani: nell'Orlando Furioso tutto è possibile, proprio come in un sogno, e, come in un sogno, tutto ciò che accade rimanda a simboli nascosti nel profondo del nostro inconscio.

Luci, colori, visioni a Explora

A Explora il laboratorio Luci, colori, visioni, dedicato alla fascia d’età 3-5 anni. In vero stile tinkering, il laboratorio ha come obiettivo la sperimentazione della luce: la fonte luminosa diventa l’elemento chiave per una serie di esplorazioni di fenomeni scientifici e dell’interazione con i colori e con i diversi materiali.

Schiuma party al Luneur Park

Al Luneur Park fresco divertimento per tutta l'estate: arriva lo schiuma party. Luneur Park è il luogo ideale dove sarà possibile spegnere i bollenti spiriti dell’Estate con una pioggia di fresco divertimento. Ecco lo Schiuma Party: un'occasione per ballare completamente ricoperti da soffici nuvole di schiuma, una fantastica avventura bagnata per vivere insieme una magia lunga un’estate, fuori dal comune, e rinfrescarvi all’ombra del divertimento.

Un'estate magnetica

L’estate di Explora è dedicata alla scienza, in particolare alla fisica, con la proposta Un’estate magnetica, il laboratorio per la fascia d’età 6-11 anni. Supportati da diversi materiali ferrosi, magneti e calamite, le sperimentazioni indagano alcuni dei fenomeni fisici più affascinanti: il magnetismo e il comportamento della materia, i poli magnetici che si respingono e si attraggono e le linee di forza alla scoperta del campo terrestre. Esperimenti, osservazioni e deduzioni: avvicinarsi alla fisica non è mai stato così divertente!