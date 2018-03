Week end a Roma: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 marzo

Mostre, visite guidate negli angoli più affascinati della città, appuntamenti enogastronomici e serate in cui scatenarsi: il week end a Roma regala una serie di eventi davvero imperdibili.

Week end a Roma: che fare il 10 e 11 marzo

La mostra Dolce Vitti celebra vita, stile e film dell'attrice romana; l'esposizione Human+ getta un occhio sul futuro della nostra specie. Nel cuore della città appuntamenti con la Festa del Cioccolato, con le creazioni artigianali attraverso le quali "assaporare" l'Esquilino e con le più che romane ciriole.

Gli eventi del prossimo week end a Roma

Un week end a Roma davvero ricco di iniziative: per i bambini teatro, laboratori e un intera giornata da dedicare ai giochi da tavolo dei loro genitori. Ecco dunque che fare per il week end a Roma 10 e 11 marzo

La Dolce Vitti

Per raccontare la mobilità inclassificabile e magica dell’arte di Monica Vitti, La Dolce Vitti si snoda in un percorso espositivo multimediale e immersivo, con un andamento cronologico e insieme tematico. Cuore della Mostra sono le oltre 70 magnifiche fotografie provenienti da importanti archivi pubblici e e privati. Immagini spesso rare che toccano 40 anni di carriera ed evoluzioni di un’attrice e di un Paese che muta con le. Nella mostra la Vitti si racconta in prima persona, con la sua voce così particolare, ‘sgranata e roca’, attraverso ricordi, riflessioni, brani dei suoi libri.

HUMAN+. Il futuro della nostra specie

Cyborg, superuomini e cloni. Evoluzione o estinzione? Che cosa vuol dire essere un uomo o una donna oggi? E come sarà tra cent’anni? Nel frattempo la tecnologia fa passi da gigante. La mostra HUMAN+. Il futuro della nostra specie esplora i potenziali percorsi futuri dell’umanità considerando le implicazioni delle tecnologie passate ed emergenti.

Festa del cioccolato

Roma celebra il cioccolato artigianale con una festa tutta dedicata al cibo degli Dei. Gli stand dei Maestri Cioccolatieri provenienti da tutto lo stivale sono organizzati come vere e proprie boutique del gusto ed ognuno propone le proprie specialità in base alla lavorazione, alla scelta del cacao e alla regione di provenienza. Cioccolato Artigianale a tutti i gusti e per tutti i palati come fondente, al latte, aromatizzato, piccante, salato e dalle forme più variegate: macchine fotografiche, smarphone, tablet, personaggi dei cartoni animati, scarpe fashion, borse, trucchi e tanto altro ancora.

Nebbiolo nel Cuore

Torna Nebbiolo nel Cuore: l'evento dedicato esclusivamente al Nebbiolo nelle sue varie declinazioni. L'attenzione sarà rivolta al Nebbiolo nelle sue più alte espressioni: il Barolo e il Barbaresco, il Roero, il Gattinara e Ghemme, Il Boca e il Lessona, il Bramaterra e il Carema… fino alla Valtellina e alle altre piccole realtà sparse sul nostro territorio. Banchi di assaggio, seminari e laboratori.

Esquisito: gustare il Rione XV

Si chiama ESQUISITO l’evento dedicato ai sapori dell’Esquilino realizzato dal Palazzo del Freddo G. Fassi in collaborazione con Radici-Pizzicheria Salentina, Torrefazione Ciamei, Antico Forno Roscioli, Gatsby Cafè e Norcineria Cecchini. Un percorso del gusto che attraverserà le specialità della Puglia alla Pizzicheria Salentina Radici; passerà per la torrefazione di Francesco Ciamei, transiterà nel mondo delle farine di Roscioli e in quello dei formaggi di Virgilio Cecchini per arrivare ai cocktail di Gatsby.

Festa della Ciriola: le puntarelle protagoniste

Dar Ciriola al Pigneto un'altra serata dedicata alla romanità: una ciriola speciale con puntarelle e il coinvolgente live del Trio Monti nella cucina della nonna dello storico locale romano.

Parchi e murales: passeggiata tra Rebibbia e San Basilio

Un’escursione urbana che unisce la Street Art dei quartieri di Rebibbia e San Basilio con le riserve di RomaNatura del Parco di Aguzzano e dell’Aniene. Alla scoperta della periferia romana dove è fiorita una nuova cultura attraverso l’espressione visiva di spettacolari murales di forte impatto emotivo che ricoprono anche intere facciate per poi addentrarci in Parchi capaci di farci dimenticare di vivere in una affollata metropoli.

Ellen Allien all'Ex Dogana

Produttrice e owner della label BPitch Berlin, collaboratrice di Apparat e Thom Yorke, stilista di moda, Ellen Allien è pronta per un nuovo show dal vivo. We Are Not Alone il 10 marzo all'Ex Dogana: una notte dove Ellen Allien sarà sia in consolle sia la direttrice artistica dell'evento.

Casina Raffaello: giochi e giocattoli degli anni ’70/’80

Robot, le Barbie e i Playmobil alla grande festa dedicata ai primi 12 anni della Casina di Raffaello. Bimbi, genitori e nonni troveranno ad accoglierli la nuova mostra Plastica & Vinile. Giochi e Giocattoli degli anni ’70/’80; una esposizione, organizzata in collaborazione con il Museo Demoantropologico del Giocattolo di Zagarolo, che racconterà l’Italia del boom economico fino agli anni ’80 attraverso i giochi e i vinili più rappresentativi di quelle epoche. Sarà l’occasione per divertirsi e permettere ai più grandi di far conoscere i loro svaghi ai propri figli.

Alla ricerca dell'applauso perfetto

Uno scienziato un pò eccentrico ha deciso di trovare la formula per riuscire ad avere l'applauso perfetto: un mix di emozione, brivido e stupore in cui cimentarsi in mille abilità diverse. Riuscirà il protagonista ad emozionare il pubblico e a farlo piangere dalle risate? Un personaggio divertente, irriverente e spassoso che dà vita a gags in cui la giocoleria, la magia, la musica e il teatro sono espedienti per creare conflitti esilaranti che accompagnano i bambini e "non solo" nell’affascinante mondo della clownerie, trasformando tutti i partecipanti in protagonisti.

Il piccolo principe al Teatro Testaccio

La storia inizia con un pilota che precipita con il proprio aereo e incontra un bambino che dice di essere il principe di un asteroide, il piccolo è triste a causa del comportamento scorbutico della sua rosa ma ora che è lontano scopre di volerle bene e che in fondo anche lei gliene vuole. Il piccolo Principe durante il viaggio nello spazio incontra personaggi strani che però gli insegneranno tante cose.