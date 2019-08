Estate agli sgoccioli e una Roma che, a poco a poco, torna a popolarsi di romani di rientro dalle ferie. Difficile riprendere il ritmo dopo settimane di relax assoluto, difficile riabituarsi al caldo della Capitale o resistervi (ancora) se per le vacanze non si è mai partiti. Ma la città eterna porta ancora aria d'estate dal centro alla periferia, con serate di cinema all'aperto, spettacoli, feste, sagre e tanto altro ancora.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 agosto

Se state iniziando a programmare il weekend del 24 e 25 agosto a Roma preparatevi, perché il palinsesto è davvero ricco e variegato. Da Eataly l'appuntamento è con l'ultimo weekend di Fish&Wine, per gli amanti del vino va in scena la manifestazione enogastronomica Best Wine Lanuvium, per chi è alla ricerca del divertimento e della buona musica, a Rainbow MagicLand c'è Lady Gaga Show e, ancora, passeggiate plastic free sul litorale romano e sagre sparse nella provincia.

Nel weekend del 24 e 25 agosto continuano gli appuntamenti nelle arene all'aperto con il cinema, il teatro e gli spettacoli d'intrattenimento. Ecco, dunque, cosa fare il prossimo weekend in città e nei suoi dintorni:

Fish&Wine 2019

Il 25 agosto sarà l'ultimo giorno per poter gustare le proposte di pesce, di vino e non solo proposte nella cornice di Eataly in occasione dell'evento Fish & Wine 2019. Dai crudi alle ostriche, dalle tapas di sapore internazionale ai fritti croccanti fino agli spaghetti con telline e alle zuppe di pesce. Tutte proposte esclusive da abbinare alla selezione di bollicine, vini e birre pensata per l’occasione. [TUTTO SULL'EVENTO]

Best Wine Lanuvium

Nella splendida città di Lanuvio, all'interno di eleganti ambienti, sabato 24 e domenica 25 agosto, dalle 17 alle 23, va in scena Best Wine Lanuvium. L'evento enogastronomico sarà tutto dedicato alla degustazione di vini e alla gastronomia di eccellenza, con postazioni di assaggio dei prodotti dislocate nelle location dell'evento. Inoltre, musicisti intratterranno ed accompagneranno il percorso di degustazione. E non mancheranno approfondimenti dedicati ai vini in rassegna e alla tradizione culinaria locale. [TUTTO SULL'EVENTO]

Lady Gaga Show a Rainbow Magicland

Sabato 24 agosto è l’occasione perfetta per ballare e cantare, al ritmo dei grandi successi di una vera icona della musica pop Lady Gaga, con il più grande show dedicato alla star internazionale: ARTPOP, Lady Gaga Show. La band ripercorrerà l’intera carriera musicale dell’artista italoamericana dal 2008 ad oggi, portando sul palco i suoi migliori successi, infiniti cambi d'abito, effetti, luci, musica, e l’unica impersonator polistrumentista di Lady Gaga. [TUTTO SULL'EVENTO]

Enrico Montesano al Castello di Santa Severa

Una serata all’insegna del divertimento con Enrico Montesano e il suo One Man Show. Al Castello di Santa Severa sabato 24 agosto alle ore 21.30. Dopo una lunga serie di sold-out con Rugantino e Il Conte Tacchia con tantissime date in tutta Italia arriva a teatro con il suo One Man Show, una raccolta dei pezzi più esilaranti del suo repertorio. [TUTTO SULL'EVENTO]

Il busto di Settimio Severo al Colosseo

Segnate sul calendario che domenica 25 agosto sarà l'ultimo giorno per poter vedere lo straordinario Busto di Settimio Severo al Colosseo, nella mostra temporanea "Roma Universalis". Dopodiché il reperto - ritrovato nel 2007 e attorno al quale gira una vicenda giudiziaria - verrà restituito alla Soprintendenza.

Sagra dei Cuzzi co j'ajju

Sabato 24 agosto 2019 nel piccolo e caratteristico borgo di Roviano c'è la "Sagra dei Cuzzi co j'ajju", immancabile e tanto atteso appuntamento estivo per gli abitanti della Valle dell'Aniene e non solo. Protagonisti assoluti i Cuzzi, la tipica pasta fresca tradizionalmente fatta a mano con una miscela di farina di grano tenero, grano duro, granturco, condita con un sugo piacevolmente piccante (ma anche, su richiesta, con sugo semplice al basilico). [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra della birra e del fritto

Da venerdì 23 a sabato 24 agosto, ad Acquaviva di Nerola, l'appuntamento è con la terza edizione della Sagra della Birra e del Fritto ad Acquaviva di Nerola. Due serate all'insegna del buon cibo, del divertimento e della buona musica. Alle ore 20 prevista l'apertura degli stand gastronomici per poter gustare supplì, pizze fritte, patatine, arrosticini e porchetta locale. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra delle fettuccine fatte a mano

Da venerdì 23 agosto a domenica 25 agosto, c'è la Sagra delle Fettuccine fatte a mano a Montecompatri. Un appuntamento fisso di fine estate che accende i riflettori su uno dei borghi più belli della provincia di Roma. Una tre giorni all'insegna del buon cibo, durante la quale assaggiare il più tradizionale dei piatti italiani: le fettuccine fatte a mano, condite con sugo al ragù e con funghi porcini. Il tutto sarà allietato da buona musica. [TUTTO SULL'EVENTO]

Rana Rana, serata per bambini a Castel Sant'Angelo

Sabato 24 agosto (Cortile Alessandro VI, ore 20.00) al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo va in scena “Rana Rana!” quinto appuntamento con la rassegna dedicata ai bambini nell’ambito di Art City 2019, realizzato dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli."Rana Rana"è uno spettacolo per bambini ispirato alla celebre raccolta Fiabe Italiane di Italo Calvino. [TUTTO SULL'EVENTO]

Passeggiata alla scoperta della macchia mediterranea di Castelporziano

Sabato 24 agosto, nell'ambito della rassegna Plastica d'A-Mare, primo eco festival di Roma, in programma dal 5 all'8 settembre al Porto Turistico di Roma, in programma una passeggiata "eco-friendly" tra le dune costiere e la macchia mediterranea di Castelporziano. Appuntamento ore 17 presso iI Cancello Via Litoranea per iniziare un itinerario alla scoperta della biodiversità di questi luoghi. [TUTTO SULL'EVENTO]

Weekend nelle arene del cinema all'aperto