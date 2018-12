Week end a Roma: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 dicembre

Week end a Roma immersi nel pieno dell'atmosfera natalizia: il 22 e 23 dicembre nella Capitale tanti gli eventi in programma. Mostre, mercatini, fiere, visite guidate e attività per bambini: due giorni per salutare l'arrivo del Natale e le festività tra arte, cultura e divertimento.

Week end a Roma: gli eventi del 22 e 23 dicembre

Al Parco Archeologico del Colosseo da non perdere la mostra Roma Universalis. L'esposizione dedicata all'Impero e alla dinastia venuta dall'Africa. Creatività e tradizione per chi vorrà immergersi nell'esposizione I 100 Presepi che quest'anno si sposta in Vaticano. Per gli amanti dei vinili ecco il Vinyl Village Christmas edition, mentre chi è alla ricerca delle sneakers perfette torna Kickit.

Sport e divertimento nelle numerose piste di pattinaggio sul ghiaccio aperte a Roma, viaggio nella magia di questo periodo straordinario in tutti i Villaggi di Natale (qui l'elenco completo).

Ecco dunque che fare a Roma nel week end 22 e 23 dicembre

Roma Universalis. L’impero e la dinastia venuta dall’Africa

Roma Universalis. L’impero e la dinastia venuta dall’Africa è la grande mostra che ripercorre la storia della dinastia dei Severi: l’ultima, rilevante famiglia imperiale, che

regnò per quarant’anni, dal 193 al 235 d.C. La mostra, con l’organizzazione e la promozione di Electa, presenta al secondo ordine del Colosseo circa cento tra reperti archeologici e opere provenienti da importanti musei italiani e stranieri. Attraverso di essi, in quattro sezioni, si illustrano gli sviluppi storico-politici e l’evoluzione artistica e architettonica a Roma e nelle regioni

dell’impero.

La mostra 100 presepi in Vaticano

La mostra vede la partecipazione di presepisti da tutto il mondo: oltre 100 i presepi esposti sia di stile classico sia fantasioso. I materiali utilizzati per le opere sono tra i più disparati: dal corallo all’argento, alle porcellane, dal vetro al bronzo, dalla ceramica all’argilla, in ferro battuto, in legno, in cartapesta, in materiali di recupero; con la cioccolata, il pane. Di grande rilievo i presepi del 700 napoletano e dell'800 siciliano. Un viaggio nella tradizione con esperienze avveniristiche e fantasiose.

Giudizio Universale

L’arte incontra lo spettacolo. Un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione. Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici. Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

CirCuba festeggia i 50 anni di storia

Dopo il successo del primo tour di CirCuba, torna a Roma una nuova compagnia del Circo Nacional de Cuba con “CirCuba 50 Anniversary”: un vero e proprio viaggio nei 50 magnifici anni di storia, conquiste e successi nel mondo. Per il secondo anno il circo cubano è un vero e proprio invito alla gioia, un rimedio allo stress quotidiano, all’oscurità.

Venditti in concerto a Roma

Il tour di Antonello Venditti 'Sotto il segno dei pesci 2018', dopo il sold out all'Arena di Verona e della prima data a Roma, torna sul palco del Palalottomatica. Venditti, a 40 anni dall'uscita del disco, propone live l'intero album 'Sotto il segno dei pesci'. Un disco che ha segnato una generazione e la storia della musica italiana. Brani che sono entrati nella memoria collettiva di un intero Paese.

"Magico Natale" ai Parioli

A Villa Mercadante seconda edizione del Magico Natale ai Parioli, il Mercatino di Natale che offre al pubblico una pluralità di prodotti: dal cachemire alle calzature, dalla borsa al complemento di arredo, dal cappottino all'abito da sera, dal regalo gastronomico al dono cosmetico, occhiali, cappelli, sciarpe, bijoux,addobbi di Natale, decorazioni floreali, collezionismo vintage e non solo. Qui tutti i dettagli.

Roma Vinyl Village è Christmas edition

Il Roma Vinyl Village è Christmas edition alla Città dell'Altra Economia. Sabato 22 dicembre una giornata colma di musica ed espositori che metteranno a vostra disposizione migliaia di dischi da consultare, ascoltare e magari aggiungere alla vostra collezione domestica. Durante la giornata sarete accompagnati dai numerosi eventi musicali : Dj-Set, presentazioni discografiche e ospiti.

Kickit: il market delle sneakers edizione natalizia

A Roma arriva Kickit, il market italiano più importante dedicato alle sneakers e alla moda urbana, che tanto successo e consensi ha riscosso tra i giovani di tutta Italia e non solo. All’interno di Palazzo Cavallerini Lazzaroni, tra oggetti legati al design, installazioni di giovani artisti, dj set allestiti per l’occasione, la vera protagonista sarà la street fashion: Supreme, Adidas, Nike, Yeezy, Asics, North Face, Diadora, BAPE, solo per citare alcuni tra i brand che i 30 espositori proporranno in vendita. Un vero e proprio market natalizio che approda in una sede d’eccellenza, per creare un evento unico e straordinariamente innovativo per la capacità di mixare la classicità seicentesca degli ambienti con la contemporaneità e l’immediatezza della moda e della cultura di strada.

Il Magico Castello di Babbo Natale a Santa Severa

La magia del Natale arriva al castello di Santa Severa: l’antico maniero si trasforma in un emozionante villaggio natalizio che farà vivere agli ospiti un’esperienza fantastica, anche grazie all’installazione di tantissime luci che illumineranno a festa cortili e piazze con scenografie e addobbi natalizi, per accogliere bambini, famiglie e appassionati di mercatini natalizi nel Magico Castello di Babbo Natale.

Il Parco delle Favole Incantate

I Castelli si illuminano d'immenso per questo Natale 2018. Per il secondo anno consecutivo Ariccia ospita il Parco delle Favole Incantate all'interno di Parco Chigi. Il progetto mette in risalto le più belle favole della Walt Disney: da Frozen a Pinocchio e Babbo Natale, passando per tanti altri personaggi che hanno fatto la storia dei cartoni animati. Anche su Piazza di Corte, ci sarà un percorso illuminato da una stella cometa della lunghezza di sette metri, che indicherà a tutti i visitatori la strada da seguire sino al Parco Chigi. All'ingresso del Parco, tutti i personaggi saranno esposti con pannelli in forex illuminati, di misure variabili dai due ai sette metri. Inoltre, ogni fiaba avrà un libro che ne narrerà la storia, sagomato in forex di due metri per due, che aiuterà i visitatori a documentarsi e seguire il percorso.

Natale a Cinecittà World

Si accendono le luci di Natale a Cinecittà World: i visitatori del Parco stanno per ritrovarsi sul set di un film dove saranno protagonisti della magica atmosfera Natalizia. Potranno vivere la suggestione di New York addobbata a festa senza spostarsi da Roma, con le suggestioni della Cinecittà Street che cambia faccia grazie ad addobbi, proiezioni, ghirlande ed il grande albero decorato. Intorno la nevicata virtuale, la montagna russa di babbo Natale e l'albero parlante.