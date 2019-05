Ultimo weekend di maggio. Primo weekend di primavera (potremmo dire) in cui le piogge, forse, faranno un po' più di spazio al sole. Il meteo anticipa un finesettimana ancora incerto ma, in ogni caso, non demordiamo, perché tante sono le cose da fare a Roma nel weekend del 25 e 26 maggio. Feste all'aperto, maratone fotografiche, raduni per appassionati di moto, mercatini, eventi per bambini e sagre davvero appetitose.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 maggio

All'Ippodromo di Tor di Quinto va in scena la LegionRun per gli amanti delle sfide e delle avventure indimenticabili. In centro l'appuntamento è con la Roma Photo Marathon 2019, la maratona fotografica della Capitale. Nel weekend Serra Madre ospita la versione Summer del Country Fest, mentre a Largo Venue c'è l'ultimo appuntamento del Vintage Market. Per i più golosi, non mancano le sagre e gli eventi enogastronomici succulenti, come la Sagra della Tellina, quella dell'arrosticino e Notti al tiramisù. Tanti, infine, gli appuntamenti per i più piccoli e per tutta la famiglia.

Ecco, di seguito, i principali appuntamenti da non perdere nel weekend a Roma:

Legio Run 2019

Atleticom presenta la IV edizione della Legion Run, il format che ha conquistato ormai tutto il mondo. Sabato 25 maggio presso l’esclusiva location dell’Ippodromo di Tor di Quinto, potrai metterti alla prova con i tuoi amici. 5km con 21 ostacoli di fango, acqua, ghiaccio per un’avventura indimenticabile dove le uniche regole sono la lealtà e il gioco di squadra. E, all’interno del villaggio, anche un’area food e un percorso con mini ostacoli per bambini.

Roma Photo Marathon

Domenica 26 torna a Roma la maratona fotografica dellaa Capitale. Il punto di ritrovo, con professionisti ed amatori, è in piazza San Silvestro dove sarà allestito un "Click Point" per l'occasione. Tutti gli appassionati di fotografia si incontreranno alle ore 10 per dare inizio all'evento unico nel suo genere. Qui tutte le informazioni per partecipare.

La sagra della tellina

Torna da venerdì 24 a domenica 26 maggio la tanto attesa Sagra della Tellina di Passoscuro. La manifestazione, organizzata dalla Proloco, giunge così alla 43esima edizione. Piatto icona dell'evento, come ad ogni edizione che si rispetti, gli spaghetti con le telline. E poi musica, spettacoli e tanto altro.

Centocellule, la festa a Centocelle

Domenica 26 maggio il quartiere di Centocelle sarà animato da una vera e propria festa, organizzata dalla rete Centocellule, nata da circa due mesi e formata da 28 realtà (locali, librerie, ristoranti, attività artigianali storiche e autoproduzioni, associazioni culturali). Una domenica di aperture straordinarie, giochi per bambini, attività, mostre, musica dal vivo e tanto altro. Qui i dettagli.

Country Fest (versione Summer)

Sabato e domenica, dalle 17 a mezzanotte, Serra Madre ospita la versione “Summer” di Country Fest, il consueto mercatino di artigiani e produttori si terrà negli spazi esterni dell’azienda agricola con prodotti a km zero. Giornate da passare in famiglia con l’ottima proposta di food di pesce, carne e pasta, punto bar, aperitivi e birra di qualità. E, a completare, l'evento, laboratori e spazi pensati per i più piccoli.

Harley Davidson Freedom on tour 2019

H-D Freedom On Tour 2019, il road-show promosso da Harley-Davidson Italia e gestito dalle Concessionarie della rete ufficiale Harley® fa tappa a Roma per un weekend organizzato dalla concessionaria ufficiale Harley-Davidson Roman Village. Appuntamento il 25 e 26 maggio presso la concessionaria in Via Demetriade, 37. L’evento sarà un’occasione per vivere la Harley-Davidson experience e per provare la gamma Softail.

Vintage Market ultimo appuntamento

Domenica 26 maggio, segnate sul calendario l'ultimo appuntamento della stagione con tutta la formazione al completo del Vintage Market a Largo Venue. Dalle ore 11 alle ore prenderà vita il mercatino con una selezione di 60 espositori e non mancheranno le aree enogastronomiche, quelle dedicate a benessere e bellezza e i laboratori per i più piccoli. Qui il programma completo.

Millepiedi, Insetti & Co. al Bioparco

Se i vostri bambini amano gli insetti, quello di domenica al Bioparco è un evento da non perdere. In programma "Millepiedi, Insetti & Co.", una giornata interamente dedicata al misterioso mondo degli invertebrati, alla scoperta delle particolarità di questi animali. Millepiedi giganti, cervi volanti, insetti foglia, farfalle, mantidi religiose e tante altre specie saranno i protagonisti delle attività che si svolgeranno dalla mattina al pomeriggio.

Sagra dell'arrosticino a Marino

L'Abruzzo incontra Roma, a Marino, e invita tutti alla seconda edizione della Sagra dell'arrosticino in programma dal 24 al 26 maggio in Piazza dei Trattati di Roma a Frattocchie. Ad accompagnare le pietanze tipiche abruzzesi anche prodotti tipici dei Castelli Romani, come la Porchetta di Ariccia di Cioli, il vino rosso dei Castelli e fiumi di birra. L'ingresso è gratuito.

Notti al tiramisù

Ancora un evento per golosi, tutto dedicato al il tiramisù. Notti al tiramisù è in programma dal 24 al 26 maggio al Parco del'Antico Acquedotto (Capannelle). Un'occasione unica per assaggiare tantissime diverse versioni del dolce tipicamente italiano. Tutte fatte al momento, davanti ai vostri occhi.

Olimpiadi dei giochi dimenticati

Un evento che divertirà i più piccoli, ma che farà tornare bambini anche i grandi. Si tratta delle Olimpiadi dei giochi dimenticati, in programma a Villa Gregoriana (Tivoli) il 26 maggio 2019. Tiro alla fune, rubabandiera, corsa con i sacchi, campana, elastico e tanti altri giochi di una volta saranno i protagonisti di una giornata di festa proposta dal FAI - Fondo Ambiente Italiano per riscoprire il piacere e l’importanza educativa del fare squadra, della sfida leale, dell’amicizia e del divertimento in compagnia.

Bim Bum Band a Cinecittà World

E i grandi torneranno bambini anche a Cinecittà World, domenica 26 maggio, con la Bim Bum Band, una cover band dalle caratteristiche uniche in Italia che interpreta le intramontabili sigle dei cartoni animati dagli anni '80 ai giorni d'oggi. Uno spettacolo coinvolgente, capace di scuotere il bambino che è in ognuno di noi, costruito attorno ad un ricchissimo repertorio studiato con cura per soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico. Un viaggio indietro nel tempo tra musica e ricordi. A partire dalle 18 a Cinecittà World.

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma a Roma