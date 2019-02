Week end a Roma: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 febbraio

Dai primi eventi di Carnevale alle manifestazioni dedicate alle eccellenze gastronomiche italiane. Dai mercatini vintage e particolari, alle visite guidate: il week end a Roma del 23 e 24 febbraio è ricco di eventi da prendere in considerazione per trascorrere due giorni all'insegna del divertimento, della cultura o del food.

Week end a Roma: gli eventi del 23 e 24 febbraio

Al WeGil di Trastevere va in scena la prima edizione di Formaticum (un mondo di formaggi e non solo), c'è Facciamo Rete (evento dedicato a piccole e medie imprese). Per gli amanti del vino, a Officine Farneto, l'appuntamento è con VinNatur, mentre alla Città dell'Altra Economia torna il Vinyl Market e al Palacavicchi c'è Hobby Show. Non mancano feste in maschera, cortei in costume per dare inizio (anche se con qualche giorno di anticipo) al Carnevale di Roma e dintorni.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 23 e 24 febbraio da non perdere.

Formaticum

Sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 arriva a Roma la prima edizione di Formaticum, la mostra mercato dedicata alle rarità casearie italiane, rivolta agli appassionati di formaggi, agli operatori del settore, ai ristoratori, ma anche a tutti i curiosi, che potranno degustare e comprare i prodotti direttamente dai produttori, senza intermediazioni. Oltre alle degustazioni e alla possibilità di acquistare i prodotti presenti in fiera, ci saranno dei seminari di approfondimento pensati sia per gli estimatori del formaggio che per gli addetti ai lavori.

Hobby Show

Torna al Palacavicchi, da venerdì 22 a domenica 24 febbraio, Hobby Show, il salone della creatività. L'evento, dedicato agli appassionati del fai da te e della creatività a 360 gradi, è pronto per presentare materiali, idee, spunti per creazioni artistiche e per offrire tanti corsi interessanti a professionisti e amatori. Dalle stoffe alle perline, dalla lavorazione del legno a quella della carta: la fantasia e l'arte a tutto tondo saranno protagonisti a Roma questo weekend.

Facciamo Rete

Mercati in Rete, domenica 24 febbraio, apre le porte a 'Facciamo Rete' un progetto dedicato alle Piccole e Medie Imprese che operano nel settore del food. L’obiettivo vuole essere quello di mettere in contatto i protagonisti del comparto, riunendo attività economiche su strada (negozi, artigiani, mercati, bar, ristoranti, grossisti e produttori di eccellenze enogastronomiche provenienti da tutta Italia), in un contesto in cui i big player stanno determinando un rapido declino delle attività più tradizionali.

VinNatur Roma

Per gli amanti del vino, per i professionisti del settore, domenica 24 febbraio a Officine Farneto arriva VinNatur.Una masterclass su vini rari o particolari, esperimenti di cantina e nuovi nati e, alle ore 14, Sandro Sangiorgi, critico enologico e giornalista, condurrà i presenti in un percorso di scoperta e valorizzazione di vini inconsueti, inediti o mai usciti dai portoni delle cantine.

Hippie Market

Una piccola Woodstock romana sta per essere allestita al Circolo degli illuminati. Domenica 24 febbraio, dalle 11.30 prende vita il Festival Hippie. Musica, atmosfere, arte e colori anni '60 invadono la Garbatella per un'intera giornata da trascorrere tra mercatini, musica, spettacoli, food e discipline olistiche.

Holi Festival

Cerveteri anticipa la settimana del Carnevale con una festa che sarà una vera bomba di colori. Si tratta di Holi Festival, una grande festa di Carnevale che invaderà di allegria, domenica 24 febbraio a partire dalle ore 15.30, le vie del Centro Storico. I festeggiamenti inizieranno alle ore 15.30 lungo i Giardini del Parco della Rimembranza con gli artisti di strada e, subito dopo, si sposterà al Parco della Legnara. Una festa di colori, musica, maschere, balli, coriandoli.

Carnevale di Frascati

Sabato 23 e domenica 24 febbraio torna anche il tanto atteso Carnevale di Frascati. Sabato saranno premiati la miglior maschera, la migliore coppia mascherata e il miglior gruppo mascherato. Domenica ci sarà il flash mob di Pulcinella e il Carnevale dei Castelli Romani proseguirà fino al 5 marzo.

Vinyl Market

Tutto nei vinili alla Città dell'Altra Economia, per il ritorno del Vinyl Market, sabato 23 febbraio. Un'occasione per immergersi in centinaia di vinili, buona musica e anche libri: 25 gli espositori presenti che porteranno dischi nuovi e usati per accontentare la vostra instancabile fame di musica, intorno presentazione di libri e dischi di artisti emergenti.

Letture a bassa voce

Tornano alla Mondadori di via Tuscolana le Letture a bassa voce per i bambini dai 4 ai 6 anni. L'appuntamento è in programma domenica alle ore 11 per offrire alle famiglie con bambini una parentesi tranquilla e interessante dedicata, appunto, alla lettura.

Alla scoperta di Castel Sant'Angelo con i bambini

Domenica 24 febbraio si va alla Scoperta di Castel Sant'Angelo, con visita guidata e attività didattica per bambini con le loro famiglie. La visita guidata sarà accompagnata da un'esclusiva e originale attività didattica per i bambini, rendendo unica questa esperienza storico-archeologica.

