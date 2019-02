Week end a Roma: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 marzo

Il weekend del 2 e 3 marzo a Roma c'è davvero l'imbarazzo della scelta su cosa fare. Dai musei gratis (in occasione della prima domenica del mese) agli eventi dedicati al Carnevale. Non mancano, inoltre, gli appuntamenti enogastronomici, i mercatini e le escursioni a spasso per la città. Il primo weekend di marzo è davvero ricco di eventi da prendere in considerazione, per trascorrere due giorni all'insegna del divertimento, della cultura, del food e non solo.

Weekend a Roma: gli eventi del 2 e 3 marzo

Eataly inaugura il mese di marzo con la Festa delle Birre Artigianali. Per gli amanti del whisky, non è da perdere il Roma Whisky Festival al Salone delle Fontane. Per gli appassionati di mercatini e artigianato, gli appuntamenti da segnare in agenda sono il Mercatino dell'Artigianato e Vintage al Caffè Letterario e RoModà & Creative Market che debutta con la prima edizione allo Spazio Eventi Tirso. Per chi ama la musica classica al teatro Sala Umberto c'è il concerto 'Schumann e Mozart, due quartetti modello'. Per coloro che si dilettano ad andare alla scoperta di angoli sempre nuovi nella Capitale, da non perdere lo Street art tour al Trullo.

E vogliamo forse dimenticarci di tutti gli appuntamenti, le sfilate, le feste, i giochi dedicati al Carnevale 2019? Ecco dunque i principali gli eventi del week end del 2 e 3 marzo a Roma da non perdere.

'Domenica in Museo', musei Gratis a Roma

In occasione della prima domenica del mese torna #DomenicalMuseo: una giornata in cui musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale. Qui l'elenco completo dei monumenti e dei musei gratis a Roma il 3 marzo.

Musei Civici gratis a Roma

La prima domenica del mese tornano anche le aperture gratis dei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Qui tutti i musei capitolini dove andare senza pagare il biglietto.



Eataly Festa delle Birre Artigianali

Da Eataly il mese di marzo inizia a tutta birra (artigianale). Dal 1 al 3 marzo, ad attendervi, sarà un intero weekend di degustazioni e street food che si apre proprio con la sfilata delle nuove etichette del 2019. Sarà Andrea Turco, fondatore e ideatore di Cronache di Birra, a presentare venerdì 1 alle 18, le 15 birre inedite realizzate da altrettanti birrifici italiani per il 2019, che si potranno degustare direttamente dalla spina fino a esaurimento fusti. Poi nel corso del weekend, tanti gli eventi in programma con la collaborazione dell’Unione degustatori birre, che nel corso della manifestazione faranno da ciceroni nel panorama brassicolo indipendente italiano.

Roma Whisky Festival

Sabato e domenica il Salone delle Fontane apre il sipario dell'VIII edizione del Roma Whisky Festival. Una ricca programmazione di eventi, numerose novità in termini di brand presenti, ospiti internazionali, contenuti, experiences e tanto altro. Al centro, come sempre, il 'whisky tasting' delle circa 2000 etichette proposte dalle aziende. E poi masterclasses, seminari mixology e un'area bar del tutto rivisitata. Spazio sempre al food, alla musica, al whisky shop, all'area vintage e ai mini corsi di ABC sul whisky tenuti dai nostri docenti della Whisky Academy.

Mercatino dell'Artigianato e Vintage

Al Caffè Letterario di via Ostiense arriva, domenica 3 marzo, il Mercatino dell'Artigianato e Vintage. Un evento colorato, vivace, per appassionati, che si terrà dalle 11 alle 19 con ingresso gratuito. Otto ore tra stands, occasioni a ottimo prezzo, abbigliamento, accessori, relax, music, brunch, drink e tanto altro.

RoModà & Creative Market

E, a proposito di artigianato, allo Spazio Eventi Tirso, sabato e domenica va in scena la prima edizione di Romodà & Creative Market. Un vero e proprio Concept Market a 360 gradi. Centoventi espositori in tutto, provenienti da tutta Italia per due giorni di Expo dedicati a tutta la famiglia. Un percorso che porterà i visitatori dalla moda, con il pret a porter e le ultime tendenze fashion, alle creatività artigianali rigorosamente Made in Italy.

Street Art Tour al Trullo

Per i curiosi, per coloro che amano andare in esplorazione, alla ricerca degli angoli più belli e creativi della Capitale, sabato 2 marzo l'appuntamento è con lo Street Art Tour al Trullo. Rome Street Art Walking Tours porterà tutti (anche famiglie con bambini) alla scoperta dei Trullo e della sua street art.

Domenica Classica: Schumann e Mozart due quartetti modello

La domenica è 'classica' al Teatro Sala Umberto, dove è in programma il penultimo appuntamento della rassegna 'Domenica classica', con il concerto 'Schumann e Mozart due quartetti modello'. Il programma, diviso in due parti, è formato per la prima parte dall’ensemble composto dal pianista Marco Barbaresi, dalla violinista Cristina Prats Costa, dal violista Ricardo Fuentes Contreras e dalla violoncellista Elena Cappelli, che si esibisce con l’opera di Schumann; la seconda parte, eseguita dall’Alauda Quartet, presenta l’opera di Mozart, in cui al posto del pianoforte di Marco Barbaresi, si esibisce il violino di Milan Berginc.

Il Carnevale Romano in piazza del Campidoglio

L'appuntamento in maschera per il weekend di Carnevale è in piazza del Campidoglio, dove si svolgerà il Carnevale Romano. Un'affascinante passeggiata tra i vicoli di Roma, per scoprire com’è nato il Carnevale, com’era vissuto dalla popolazione e come la città si trasformava in occasione di questa festività. Verranno letti racconti e testimonianze per entrare al 100 per cento nell'atmosfera del Carnevale, in cui ogni modello si presenta sovvertito e dove troveremo papi e grandi artisti cimentarsi in giochi e divertimenti con effetti speciali.

Carnevale al Bioparco

Per i più piccoli, da non perdere il Carnevale al Bioparco che si festeggia con una giornata intitolata ‘Vita sott’acqua’, in collaborazione con il WWF Italia. L’evento si svolge in adesione alla Giornata mondiale della vita selvatica (World Wildlife Day), quest’anno a tema ‘l’acqua e i suoi abitanti’. Per l’occasione si svolgeranno molteplici attività ludico didattiche rivolte alle famiglie ed è prevista una promozione speciale rivolta a chi si presenterà in biglietteria mascherato da animale acquatico: i bambini, fino a 10 anni entreranno gratis, mentre gli adulti avranno diritto all’ingresso a 13 Euro (anziché a 16).

Carnevale a Zoomarine

Da segnare in agenda, nel weekend del 2 e 3 marzo anche la riapertura di Zoomarine con una grande festa di Carnevale aperta a tutti (purché mascherati). La festa di Carnevale di Zoomarine proseguirà anche il prossimo weekend (9-10 marzo). Il parco è pronto ad accogliere adulti e bambini con l'animazione per ballare e cantare, scoprire le maschere più originali, gustando insieme frappe e castagnole. Non mancheranno le spettacolari dimostrazioni con delfini, uccelli tropicali, foche e leoni marini. Inoltre ci sarà l’opportunità di conoscere da vicino pinguini, testuggini, fenicotteri e anche draghi e dinosauri.

Hippie Carnival

Al Circolo degli Illuminati, domenica, l'appuntamento è con il tanto atteso Hippie Carnival, il Carnevale più estroso della Capitale, con oltre 200 artisti da tutta Italia, tra artigiani, stilisti, giocolieri, clown, artisti di strada, ballerine di samba. Un intrattenimento per famiglie e giovani, e un paradiso per lo shopping e per gli appassionati di moda, a ingresso gratuito. Area bambini, con numerosi laboratori creativi.

Potete inoltre consultare qui tutti gli altri eventi di Carnevale previsti a Roma e dintorni nel weekend del 2 e 3 marzo.