Week end a Roma: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 febbraio

Dalle grandi fiere alle mostre, passando per mercatini e appuntamenti enogastronomici: il week end a Roma del 16 e 17 febbraio regala a romani e turisti un ricco palinsesto di eventi.

Week end a Roma: gli eventi del 16 e 17 febbraio

Al Complesso del Vittoriano ultimo week end a disposizione per chi ancora non avesse visto la mostra Pollock e la Scuola di New York. Alla Fiera di Roma spazio ai cavalli, mentre al Palacavicchi torna l'appuntamento con Canapa Mundi. Da Eataly c'è la festa della patata. Per i bambini primi appuntamenti di Carnevale, spettacoli teatrali e attività all'aria aperta.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 16 e 17 febbraio da non perdere

Festa della patata

Patate fritte, al cartoccio, gnocchi, gateau, ciambelle fritte: comunque le si cucinino le patate sono sempre le preferite di grandi e piccini. È per questo che a Eataly Roma Ostiense torna la Festa della Patata, una quattro giorni dedicata al tubero più amato.

Cavalli a Roma

Il partner di tante avventure diventa anche maestro di uno stile di vita. Natura e Sport sono due parole chiave nel pay-off del nuovo logo di Cavalli a Roma, evento organizzato per il secondo anno consecutivo da Ad Maiora IR; un doppio impegno dei promotori dell'iniziativa che racchiude, in un unico grande "contenitore", il meraviglioso mondo del cavallo. Tutto il programma di Cavalli a Roma.

Pollock e la scuola di New York

L’Ala Brasini del Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York irrompono a Roma con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”. Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra POLLOCK e la Scuola di New York.

Visita al Tempio dei Mormoni

Il Tempio dei Mormoni a Roma apre al pubblico e promuove una serie di visite guidate al suo interno: la visita comprende la proiezione di un video e un tour guidato del tempio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, inaugurato proprio di recente. Qui tutte le info sul tempio dei Mormoni a Roma. Ecco come visitarlo.

Aurora boreale a Roma

L'aurora boreale a Roma. Succede all'Auditorium Parco della Musica dove Equilibrio Festival 2019 aprirà una finestra sulla Lapponia finlandese: sulla cupola della sala Sinopoli sarà proiettata in diretta l’aurora boreale.

Country Fest a Serra Madre

Al Serra Madre torna Country Fest. Al riparo dal freddo e dai rumori della città la proposta del Country Fest è di passare del tempo di qualità nell’accogliente e calda serra polivalente: immersi nei colori ed odori si potrà visitare il mercatino degli artigiani e dei produttori agricoli bevendo un ottima birra e gustando le proposte dei Food Truck.

Mercatino Giapponese

Il Mercatino Giapponese a Roma torna con un'edizione tutta invernale. Un appuntamento all'insegna della qualità e della passione per il Sol Levante. Al Mercatino Giapponese 60 espositori vi offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei Kimono e Ukyoe alla cultura Manga e Cosplay, giapponeserie varie, kokeshi, fumetteria e collezionismo. Oltre agli stand corsi, laboratori e sushi bar.

Carnevale al Luneur Park

Indossate il vostro costume più folle e divertitevi tra balli, giochi e battaglie di coriandoli. Nel Giardino delle Meraviglie vi aspettano artisti, giocolieri e ballerini nei panni delle più famose maschere tradizionali del Carnevale italiano. Qui tutto il programma del Carnevale al Luneur Park.

The GingerBread Man

Il pasticcere Italo-Americano Tony Mimosa prepara un omino di pan di zenzero che... prende vita! E non solo è vivo, ma è anche affamato e arrabbiato. Una travolgente avventura che parla di emozioni, cibo e di una fragrante amicizia fatta di musica, canzoni, tanta partecipazione del pubblico e la solita Extra magia.

Pulcinella e i comici di corte al Teatro del Torrino

Pulcinella, Arlecchino, Colombina e Balanzone scappano dai loro perfidi padroni e si ritrovano nella piazza del paese senza conoscersi e senza sapere cosa fare, ma, soprattutto, senza un soldo per campare...che cosa succederà? Una storia tutta da ridere, con un ritmo effervescente e una comicità irresistibile.