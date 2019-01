Week end a Roma: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 gennaio

Mostre, spettacoli teatrali e visite guidate in città: il week end a Roma è ricco di appuntamenti tra i quali trascorrere due giorni intensi immergendosi in arte, cultura e intrattenimento.

Week end a Roma: gli eventi del 12 e 13 gennaio

Ancora in corso al Complesso del Vittoriano la mostra delle opere di Andy Warhol, mentre al Palazzo delle Esposizioni il viaggio è nei 30 anni di animazione della Pixar. Al MAXXI la mostra, la prima personale, di Zerocalcare.

Al Teatro Olimpico arrivano le star di RaiGulp Maggie e Bianca fashion friends, mentre al Palladium vanno in scena I Sillabari. Per i più piccoli spettacoli fiabeschi e laboratori, ancora aperte tante delle piste di pattinaggio sul ghiaccio che hanno reso la Città Eterna ancor più magica durante il Natale.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 12 e 13 gennaio

I Sillabari al Teatro Palladium

I Sillabari sono 54 brevi racconti considerati il vero capolavoro di Goffredo Parise, giornalista e scrittore tra i più influenti dell’Italia del Novecento. Sono piccole storie di gente comune che diventano una riflessione sull’esistenza, poesie in prosa sui sentimenti da cui emerge una sorta di riscoperta dei valori più autentici. Nel progetto iniziale avrebbero dovuto arrivare fino alla Z, ma si fermarono alla S. “Amore, Ingenuità, Poesia, Sogno…(Sillabari)”, lo spettacolo ideato da Roberto Traverso e Lorenzo Loris, si ispira alla sua opera incompiuta e sarà in scena al Teatro Palladium.

La Soffitta a Monteverde

Piccolo è bello. Questo è il nome per il mercato di antiquariato e collezionismo organizzato a Monteverde Vecchio per il secondo anno consecutivo. Per questa edizione di gennaio, in una giornata che si preannuncia particolarmente fredda, tutti gli stand saranno al chiuso con riscaldamento centralizzato. Un'edizione limitata con venticinque espositori selezionati provenienti dal Lazio, dalla Toscana e dall'Umbria. Come nell'edizione passata, offriranno i loro tesori: oggetti d'antiquariato, vintage, vinile, vecchi merletti, stampe, dipinti, penne stilografiche, piccoli mobili, numismatica e vecchie macchine fotografiche. Da non perdere lo stand di libri con occasioni per tutti, e la gioielleria vintage degli anni '40.

La stazione Museo San Giovanni della Metro C

Una discesa nel vero senso della parola nella storia e nell'archeologia di Roma. La stazione museo San Giovanni della Metro C della Capitale vi consentirà di viaggiare indietro nel tempo dall'Età Moderna, passando per l'Età Imperiale, fino ad arrivare alla Preistoria. All'interno della stazione metro San Giovanni ritrovamenti unici come noccioli di pesche, arnesi agricoli, un cesto, conchiglie, una scarpa, sistemi di irrigazione di una fattoria e molto altro per viaggiare indietro nel tempo.

Maggie & Bianca Fashion Friends

Arriva a Roma il “Maggie & Bianca Fashion Friends - Insieme Live Tour”, il nuovo ed avvincente spettacolo dal vivo incentrato sulle due giovani star dell’acclamata serie in onda su Rai Gulp. Maggie e Bianca, accompagnate da un’energica crew di ballerini, tra una canzone e l’altra affronteranno una serie di avventure e di sfide, che il pubblico potrà vivere e condividere con loro.

Il Re del lago

Al Castello di Bracciano visita con percorso animato, un viaggio unico e irripetibile tra storia e leggenda. I bambini incontreranno nelle sale del castello una serie di personaggi leggendari, conosceranno la storia del Castello legata alla leggenda de "il re del lago", il percorso animato terminerà nella sala del pozzo.

Pollicina e il principe delle fate

Pollicina è un’adolescente alta come un pollice e nata dal seme di un fiore. Curiosa ed irrequieta manifesta alla mamma di sentirsi diversa rispetto ai ragazzi della sua età, di voler uscire allo scoperto e di voler girare il mondo per incontrare qualcuno della sua taglia… finché un bel giorno piomba in casa sua un esserino alto come lei e con un bellissimo paio d’ali: è il principe delle fate. I due si innamorano, ma l’amore è ostacolato da strambi personaggi...

Le opere di Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Al Complesso del Vittoriano un’esposizione interamente dedicata al mito di Warhol, realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita. L’esposizione, con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Scavare fossati - Nutrire coccodrilli

Zerocalcare, classe 1983, esponente di spicco del fumetto in Italia, tra le figure più interessanti e complesse della scena culturale di oggi, è protagonista di una grande mostra al MAXXI: il progetto ripercorre tutti gli anni del suo lavoro, da sempre legato alla scna underground, portavoce sensibile e consapevole della sua generazione. Negli spazi Extra MAXXI esposti poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originale dei suoi nove libri, magliette, loghi, etichette e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione. L’allestimento della mostra si ispira all’Armadillo, il celebre personaggio creato da Zerocalcare e protagonista di quasi tutte le sue strisce e i suoi libri, coscienza e alter ego dell’artista. All’interno di un’avvolgente struttura che evoca le forme curve dell’animale, si aprono le quattro sezioni in cui è organizzata la mostra: Pop, Tribù, Lotte e Resistenze, Non-reportage.

PIXAR. 30 anni di animazione

Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima selezione di materiali video, la mostra Pixar. 30 anni di animazione è un vero e proprio viaggio negli Studios, e nell'universo creativo della Pixar. Il percorso espositivo propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film. Il tutto arricchito da due installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte e ricreano l'emozione e la magia dell'animazione.

Circuba festeggia a Roma i 50 anni di storia

Dopo il successo del primo tour di CirCuba, torna a Roma una nuova compagnia del Circo Nacional de Cuba con “CirCuba 50 Anniversary” un vero e proprio viaggio nei 50 magnifici anni di storia, conquiste e successi nel mondo. Il circo cubano è un vero e proprio invito alla gioia, un rimedio allo stress quotidiano, all’oscurità. Per questo spettacolo sono stati selezionati una cinquantina di artisti dalla più famosa scuola di circo a L’Avana che, attraverso la musica, la danza, il canto, daranno vita a 12 suggestivi quadri. All'interno del circo cubano, la tecnica acrobatica Sovietica, ispirata al circo russo, unita a elementi della cultura afro-cubana e una forte influenza della Cina. Questa fusione ha permesso ad alcune performances di essere uniche e inedite nel repertorio delle attrazioni acrobatiche internazionali, dando una impronta cubana conosciuta in tutto il mondo.