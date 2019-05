Sarà un weekend tra pioggia e sole quello dell'11 e 12 maggio a Roma. Ma la Capitale - che ormai si è abituata a questo instabile maggio - non si ferma, anzi. Tanti sono gli eventi in programma per il weekend in arrivo, tra appuntamenti culturali, fiere green, manifestazioni per tutta la famiglia e, in particolare, eventi dedicati alla Festa della mamma (che appunto ricorre domenica prossima).

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 maggio

Il weekend dell'11 e 12 maggio mette in primo piano il vino. Da Eataly, infatti, arriva il Wine Festival, a Frascati c'è il Simposio Rosa, al Wegil l'appuntamento è con Diamoci un taglio (fiera-mercato dedicata ai vini). Oltre a bere si mangia anche, al Festival dello Street Food a piazzale della Radio e - per una gita fuori porta - a Nepi, con la Sagra del salame cotto e del pecorino.

Il weekend in arrivo, però, sarà anche all'insegna del movimento, dello sport e del verde. Domenica 12 maggio torna #vialibera, con 15 chilometri di percorsi solo per pedoni e ciclisti. Domenica sarà anche la giornata dell'Appia Day con escursioni e ciclopasseggiate nella Regina Viarum, mentre, per i più piccoli va in scena al parco della Romanina la 19a Maratonina Cross.

E, gli amanti del verde, della natura, delle piante, l'appuntamento da non perdere, questo weekend è con Il Festival del Verde e del Paesaggio all'Auditorium Parco della Musica.

Ecco tutti gli eventi da non perdere questo weekend a Roma.

Torna #ViaLibera

Dopo l'evento del 28 aprile, domenica 12 maggio torna a Roma #ViaLibera. La formula è quella oramai consolidata: un circuito ciclopedonale, di circa 15 chilometri e realizzato nella zona centrale della città, chiuso ad auto e moto e dedicato a chi, almeno per qualche ora e in uno spicchio di città, vuole provare a sentirsi un po' più libero di muoversi a piedi o a pedali.

Wine Festival da Eataly

Torna da Eataly Roma il grande appuntamento dedicato al vino con l’Eataly Wine Festival 2019, in programma nelle serate del 10 e 11 maggio per scoprire e assaggiare le grandi denominazioni italiane, con un viaggio sensoriale da Nord a Sud, dedicato a tutti gli amanti del mondo del vino. Sarà inoltre un evento unico per incontrare i produttori, ma anche i sommelier e gli esperti del settore. Un appuntamento da non perdere per appassionati e curiosi che vogliono arricchire ed ampliare la loro cultura sul vino attraverso un interessante percorso nel territorio italiano con produttori, corsi di degustazione e show cooking.

Appia Day 2019

Torna anche l'Appia Day 2019, il festival diffuso della Regina Viarum, con l’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti tra Roma e Brindisi e tanti eventi – passeggiate, trekking, ciclotour, musica e spettacoli – per vivere l’archeologia e il territorio a piedi e in bici. Fra gli eventi in programma anche l’Archeograb, ciclopasseggiata alla scoperta di una parte del tragitto del futuro GRAB – il Grande Raccordo Anulare delle Bici di Roma – immersi nella millenaria magia della capitale.

Festival del Verde e del Paesaggio

Dal 10 al 12 maggio torna all'Auditorium Parco della Musica il Festival del Verde e del Paesaggio. Tema di questa edizione è il "Respiro" come filo conduttore di tutti gli eventi. Concorsi, giardini temporanei, vivai botanici, design, architettura, conferenze e workshop, esploreranno la relazione tra Uomo, Natura e Città e suggeriscono una diversa interpretazione del Verde, non come lusso, non come hobby, ma come stile di vita.

Diamoci un taglio

Domenica 12 e lunedì 13 maggio, al Wegil arriva l'evento "Diamoci un taglio", la fiera-mercato dedicata ai vini ottenuto da monovitigni, normalmente utilizzati come uva da taglio. Una fiera mercato in cui gli appassionati potranno acquistare direttamente dal produttore i vini degustati, a prezzi disintermediati, quindi particolarmente vantaggiosi.

Festival dello Street Food

l format TTS FOOD con la sua carovana di Street Chef arriva a Piazzale della Radio. Questa è la 5a tappa romana del Tour 2019 della Typical Truck Street Food. Tra lo storico rione di Testaccio, il Gianicolo e la Portuense, a due passi dalla stazione Ostiense, dal 9 al 12 maggio andrà in scena l’attesissimo Festival dello Street Food. Street Food, street band, animazione, giocoleria e tanto altro.

Sagra del salame cotto e del pecorino romano di Nepi

Torna il consueto appuntamento primaverile con la Sagra del salame cotto e del pecorino romano di Nepi il 10-11-12 maggio 2019. Protagoniste, come sempre, le due specialità locali, ma non solo. La sagra in provincia di Viterbo, infatti, quest'anno sarà condita da tanto spettacolo.

Festa della mamma a Rainbow MagicLand

Rainbow MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, celebra le mamme nelle giornate del 10, 11 e 12 maggio. Tutte le mamme potranno entrare gratuitamente al Parco divertimenti. Basterà recarsi alle biglietterie e le mamme entreranno gratis.

Festa della mamma a Cinecittà World

Cinecittà World permette a tutte le mamme e a tutti bambini di vivere una Festa della mamma diversa e originale. Il prossimo 12 maggio, nel parco divertimenti ispirato al cinema, figli di tutte le età, potranno regalare un giorno di divertimento alle proprie mamme. Potranno salire sul palco e recitare la poesia per la propria mamma, il più bel regalo per una mamma da Oscar.

Weekend di screening gratuiti a Castel Romano

Castel Romano Designer Outlet ha scelto per il secondo anno consecutivo di sostenere Komen Italia per la lotta contro i tumori al seno, dedicando un intero weekend in rosa alla salute delle donne. La carovana della prevenzione farà tappa nel centro McArthurGlen della Capitale venerdì 10 e sabato 11 maggio per offrire screening senologici gratuiti su prenotazione, grazie all'ausilio dell'Unità Mobile di mammografia di Komen Italia.

Weekend a Cinema, RomaToday consiglia "Dolceroma"

Fabio Resinaro, già candidato al David di Donatello per Mine, torna dal 4 aprile nelle sale italiane con una action-comedy sul "fatato" mondo del cinema.Girato tra Roma e Praga, Dolceroma racconta la storia di un aspirante scrittore che cerca di realizzare il "film sulla camorra che la camorra non vuole che esca", ci riuscirà?

