Archiviato un maggio all'insegna delle piogge e del clima instabile, prepariamoci a vivere il primo weekend di giugno che sarà ricco di eventi, manifestazioni e ricorrenze importanti. Come di consueto, in occasione della prima domenica del mese, alcuni musei e siti archeologici romani saranno aperti con ingresso gratuito. La prima domenica di giugno cade anche in occasione del 73esimo anniversario della Repubblica italiana e, allora, viatato perdere (se non dal vivo, almeno in tv) la parata militare e il volo delle Frecce Tricolore.

Ma, eventi culturali e ricorrenze nazionali a parte, Roma - nel weekend dell'1 e 2 giugno - offre a romani e non un ricco palinsesto di sagre, appuntamenti per i bambini e per i nostri fedeli amici animali.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 giugno

Eccoci, dunque, con la nostra consueta rubrica degli appuntamenti da non perdere nel weekend alle porte. Segnate in agenda l'elenco dei musei civici gratuiti, dei siti museali ed archeologici statali da visitare senza biglietto e il calendario degli eventi romani previsti nel centro storico il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica.

Se siete golosi e adorate le sagre di certo non resterete delusi, perché il programma è davvero ricco di alternavite succulente. E se vi proponessimo di bere una birra in riva al mare o di gustarvi un bel film sotto le stelle nel cuore di Roma?

Ecco gli appuntamenti da non perdere nella Capitale il prossimo weekend:

Parata del 2 giugno a Roma

Domenica 2 giugno (ma in realtà già a partire da sabato 1) tante sono le iniziative in programma per celebrare, come da tradizione, La Festa della Repubblica. Si partirà dall'Altare delle Patria, come sempre, con il presidente Mattarella che deporrà una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Alle ore 10, in via dei Fori Imperiali, avrà inizio la Parata militare con esibizione attesissima delle Frecce Tricolore. Qui il programma completo delle iniziative per la Festa delle Repubblica.

Musei Civici di Roma gratuiti

In occasione della prima domenica del mese, è previsto l'ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Oltre alle collezioni permanenti dei Musei, sarà possibile visitare gratuitamente le tante mostre in corso presso i Musei Capitolini, il Museo di Roma in Trastevere, il Museo dei Fori Imperiali e non solo. Leggi qui tutto l'elenco dei musei e delle mostre gratis il 2 giugno a Roma.

Musei Statali ad ingresso gratuito

In occasione della Festa della Repubblica sono diversi i musei e i siti archeologici statali di Roma a proporre una giornata ad ingresso gratuito. Oltre alla Settimana della cultura, svoltasi dal 5 al 10 marzo scorsi, infatti, il nuovo regolamento del Mibac ha previsto altri 8 giorni senza pagare il biglietto e sono numerosi i direttori dei poli museali che hanno cerchiato sul calendario anche la data del 2 giugno. Qui l'elenco completo.

Sagra delle Fragole di Nemi

Torna, domenica, l'appuntamento tanto atteso con la Sagra delle fragole di Nemi. Una tra le più longeve, blasonate e conosciute sagre a livello internazionale. Dal mattino alle ore 10, fino a sera, si mangeranno le tipiche fragole, ma si potrà assistere anche a suggestive sfilate e spettacoli folkloristici.

Sagra delle Ciliegie di Sant'Angelo

Fragole vs ciliegie. Sempre domenica, ma questa volta a Sant'Angelo di Roccalvecce (frazione di Viterbo), va in scena la Sagra delle ciliegie. Un appuntamento che, ormai, è una tradizione all'inizio di giugno e che quest'anno arriverà nel viterbese proprio nel primo weekend del mese. Ciliegie e non solo, anche musica, spettacolo e intrattenimento per tutti.

Sagra degli gnocchi a Riofreddo

Sull'onda delle sagre vi suggeriamo anche quella degli gnocchi a Riofreddo che si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno. Un appuntamento enogastronomico molto atteso, nel corso del quale si svolgerà anche la seconda edizione del Festival Incanto dedicato a Rino Gaetano, organizzato in collaborazione con il Comune di Riofreddo.

Cinema in piazza a San Cosimato

Il 1 giugno si apre anche il sipario sulla nuova edizione del "Cinema in piazza". I ragazzi del Cinema America tornano ad animare le serate romane in piazza San Cosimato (e non solo). In occasione dell'inaugurazione, sabato, scenderanno in piazza Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Alessio Cremonini con Sulla Mia Pelle, che ripercorre gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. Qui l'intera programmazione.



Festa dei colori a Luneur

Di che colore è la fantasia? Al Luneur Park, sabato 1 e domenica 2 giugno va in scena la Festa dei colori 2019. I partecipanti potranno colorare il Giardino delle Meraviglie, usando tutti i colori dell'immaginazione e dell'allegria in una cascata di Polveri Magiche, per un divertimento assicurato! E poi ancora giostre, giochi, e la più pazza delle esperienze: una danza dai mille colori.

A 6 zampe nel parco

Sabato 2 giugno, presso Il Giardino dei Demar, a Tor Tre Teste, torna "A 6 zampe nel parco", una sfilata, senza nessun fine agonistico, di cani di razza e fantasia a scopo benefico. Durante la manifestazione sarà effettuata la raccolta di cibo, coperte e medicinali per gli animali abbandonati nei rifugi. E sarà possibile adottare tanti amici a quattro zampe (adulti e cuccioli) affettuosissimi e in cerca di famiglia.

Cinecittà World Run

Domenica, alle 10, nel fiabesco scenario del Parco divertimenti Cinceittà World di Castel Romano (Roma), si correrà la III edizione della CINECITTA’ WORLD RUN Trofeo NSL Radio & Tv - CORRI CON FORREST. Organizzata dal ROMA ROAD RUNNERS CLUB, con il patrocinio del Municipio IX di Roma Capitale, del CSI comitato provinciale di Roma, e dalla FIDAL Comitato Regionale del Lazio e in collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment Italia, questa terza edizione della CINECITTA’ WORLD RUN Trofeo NSL Italia sarà dedicata al celebre personaggio di Forrest Gump, a 25 anni dall'uscita dell’indimenticabile film con Tom Hanks, vincitore di ben 6 premi Oscar. Scopri qui come partecipare.

Birre da spiaggia

Ci spostiamo al mare, sul litorale romano, perché domenica 2 giugno il Marine Village apre il sipario su "Birre da spiaggia", un beach party a tutta birra. A due passi dal Villaggio Tognazzi, 8 pub romani e laziali allestiranno una festa in spiaggia lunga 12 ore, portando una selezione di oltre 30 birre artigianali da poter sorseggiare in riva al mare.

