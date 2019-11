Weekend a Roma: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 novembre

Passato il lungo weekend di tutti i Santi e archiviate tutte le feste di Halloween in giro per la città, questo novembre entra nel vivo, con le temperature più fresche, con i colori e i sapori autunnali. Se, fino ad ora, il clima mite ci ha coccolato, facendoci vivere a metà questo autunno, infatti, è tempo di infilare il cappotto per vivere i migliori eventi in giro per la città.

Dalle grandi manifestazioni dedicate al vino, con focus sulle produzioni artigianali, naturali e dei piccoli produttori, si passa alle mostre virtuali. Ma i riflettori, in questo weekend del 9 e 10 novembre, sono particolarmente puntati sulle sagre. Ce n'è per tutti i gusti, con tanto folklore e protagonista assoluta la polenta.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 novembre

Da Eataly torna l'appuntamento con Eataly Wine Festival; si parla e si degusta vino anche alla Città dell'Altra Economia con VAN, Vignaioli Artigiani Naturali. Sarà l'ultimo weekend per immergersi nel mondo virtuale di VRE - Virtual Reality Experience all'ex caserma Guido Reni. E poi sagre della cucina romana, della polenta ed è questo il weekend della "chiacchieratissima" Sagra della Rola - Festa del Cornuto. Infine, preparatevi anche a vivere le prime atmosfere di Natale a Roma e dintorni. Un ricco palinsesto di eventi, in questo weekend nella Capitale, dal quale abbiamo selezionato gli appuntamenti da non perdere assolutamente:

Eataly Wine Festival

Amanti del vino segnate sul calendario le date di venerdì 8 e sabato 9 novembre perché è in arrivo il Wine Festival di Eataly Roma. Una nuova edizione dedicata ai piccoli produttori che con la loro maestria e costanza custodiscono il territorio, portando valore e orgoglio al settore del vino in Italia. In programma una grande area degustazione, corsi e incontri guidati dai produttori, degustazioni di etichette rare, proposte dolci e salate da abbinare ai vini, musica dal vivo e dj set per tutta la durata dell’evento. [TUTTO SULL'EVENTO]

VAN, Vignaioli Artigiani Naturali

Sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 ritorna la fiera "VAN Vignaioli Artigiani Naturali" alla Città dell'Altra Economia di Roma. Oltre 200 vini naturali in degustazione con possibilità di acquisto direttamente dalle mani del produttore. Giunta ormai alla sua decima edizione, la fiera è divenuta negli anni appuntamento di riferimento nazionale per appassionati e professionisti del vino naturale. Sarà possibile degustare vini naturali, biologici e biodinamici da tutta Italia e dall’estero. [TUTTO SULL'EVENTO]

VRE, Virtual Reality Experience Virtuality becomes Reality

C'è tempo fino al 9 novembre per partecipare alla prima edizione di VRE - Virtual Reality Experience all’ex Caserma Guido Reni, un evento internazionale interamente dedicato a VR/AR/XR: le sigle della tecnologia e del linguaggio immersivo che stanno cambiando il nostro futuro, dalla scienza all’arte, dalla medicina alla musica e al cinema, dalla comunicazione al mondo aziendale. [TUTTO SULL'EVENTO]

Il Villaggio di Natale del Solara Garden Center

Ha aperto ufficialmente le porte il Villaggio di Natale del Solara Garden Center, per un'edizione 2019 ricca di fascino e magia. Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. Ogni anno è una festa: ogni edizione è un passo in avanti nella ricerca di novità per rendere il Natale dei romani ancor più significativo e indimenticabile. [TUTTO SUL VILLAGGIO DI NATALE]

Sagra della cucina romana

Un Festival interamente dedicato alla Cucina Romana, quella vera, tradizionale e popolare è in arrivo, sabato 9 e domenica 10 novembre, a Città dell'Altra Economia. Un elogio ai piatti tipici dal sapore unico ed inconfondibile apprezzati in tutto il mondo. Sarà una sfida all’ultima Carbonara! Cuochi e chef si affronteranno a colpi di Amatriciana e Cacio e Pepe, Pasta e Fagioli e Gricia, Coda alla Vaccinara, Trippa, Coratella e Carciofi alla Giudia. Per il fritto oltre al classico Supplì, ci saranno assaggi di tutti i tipi e gusti. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra della Rola - Festa del Cornuto

La Sagra della Rola-Festa del Cornuto è un evento tradizionale che, da molti anni, anima il comune di Rocca Canterano (in provincia di Roma) nel periodo autunnale. Quest'anno l'evento si terrà nel weekend del 9 e 10 novembre. La manifestazione festeggia, tradizionalmente, gli "sfortunati traditi in amore", con un corteo burlesco, durante il quale vengono portati in processione i simboli del tradimento coniugale mentre un poeta sbeffeggia i partecipanti con le sue mordaci strofe. [TUTTO SULL'EVENTO]

Castagnata di novembre ad Anzio

Torna ad Anzio la "Castagnata di novembre" 2019. L'appuntamento, ormai giunto alla sua 18esima edizione, celebra l'autunno nella località di mare alle porte di Roma e permette ai visitatori di gustare i sapori autunnali insieme a quelli della tradizione marinara locale. Caldarroste, vino novello, dolci tipici di autunno si accompagneranno alla frittura di pesce, al pesce alla griglia e alle carni cotte alla piastra. [TUTTO SULL'EVENTO]

Festa del Parco dell'Appia Antica

Il Parco dell'Appia Antica compie 30 anni (+ 1) e festeggia con appuntamenti da non perdere domenica 10 novembre. Si chiude il Trentennale e si guarda al nuovo decennio, con trekking, visite guidate e tante altre attività in tutto il parco gratuite o a prezzo speciale. [TUTTO SULL'EVENTO]

Mercatino Giapponese al Caffè Letterario

Il Mercatino Giapponese - FLEA MARKET SHOW sta per tornare al Caffè Letterario. Domenica 10 ottobre, dalle 10,30 alle 20, la location di via Ostiense si trasfomerà in un caratteristico mercato tradizionale del Sol Levante. Presenti tante sfumature del lifestyle giapponese in questa edizione di novembre del Mercatino Giapponese. [TUTTO SULL'EVENTO]

Tutte le sagre della polenta a Roma e dintorni

In questo secondo weekend di novembre, sono davvero numerose le sagre della polenta a Roma e dintorni. Si inizia con la 7a Sagra della Polenta di Lunghezza, che - sabato 9 e domenica 10 novembre, proporrà il classico sugo con salsiccia e anche la versione "Gricia". Sagra della Polenta anche a Nerola con un menu a base di bruschette con olio DOP nerolese ed una “scifa” di polenta al sugo con una spuntature e una salsiccia. Infine, polenta protagonista a Castelnuovo di Porto domenica, con tradizionale tombolata conclusiva.

Il Volo incontra i fan a Romaest

Sabato 9 novembre, a partire dalle 17,30, Il Volo incontrerà i fan e presenterà presso l’area eventi del centro commerciale Romaest (di via Collatina, 858 secondo piano – ingresso nord) il loro nuovo attesissimo album: “10 YEARS” (Sony Music) che racchiude il meglio del loro repertorio musicale. [TUTTO SULL'EVENTO]

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma a Roma