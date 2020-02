Weekend alle porte, il secondo di febbraio. Weekend freddo e soleggiato, un perfetto fine settimana invernale da vivere nella Capitale. Sabato 8 e domenica 9 febbraio, Roma propone tanti eventi in città e nei suoi dintorni. Si inizia a respirare un po' d'aria di Carnevale (che entra ufficialmente questa domenica), ma tanti sono anche gli appuntamenti culturali, enogastronomici, musicali.

Un ricco calendario di eventi, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, per grandi e bambini.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 febbraio

Tanti gli eventi dedicati al Carnevale, la festa più vivace e colorata dell'anno. Sfilate, carri allegorici, musica e tradizione prendono vita a Roma e in provincia con eventi da non perdere. Al via anche il Carnevale di Ronciglione, in provincia di Viterbo, uno dei più belli del Lazio e d'Italia. Attenzione anche agli appuntamenti gastronomici e golosi da non perdere in questo fine settimana, perché c'è Formaticum al Wegil e inaugura ufficialmente Huobi, il mercato orientale in zona Ostiense.

Se avete voglia di immergervi nell'atmosfera del cinema, dei grandi film, dei grandi registi, segnate sul calendario la mostra Felliniana, a Cinecittà e l'evento Vanity Fair Cinema - Celebrating the Oscar Night, un modo speciale (e gratuito) per celebrare la Notte degli Oscar. Il weekend in arrivo, inoltre, porta della buona musica in città con festival musicali interessanti e di livello.

Ecco, dunque, i principali eventi da non perdere a Roma sabato 8 e domenica 9 febbraio:

Carnevale 2020

Si inizia a respirare l'allegria tipica del Carnevale, soprattutto nei dintorni di Roma. Al via il Carnevale Prenestino a Palestrina, quello di Vitorchiano, sfilate anche a Tivoli, giornata di maschere e animazione anche al Castello di Bracciano. Da domenica 9 febbraio, sono diversi gli eventi da non perdere a pochi chilometri dalla Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Ronciglione

Questo weekend vale la pena uscire dai confini della città, per dirigersi verso Ronciglione, dove - come la tradizione comanda - entra in scena il famoso Ronciglione, uno dei più belli e apprezzati del Lazio e d'Italia. Tre grandi Corsi di Gala del 2020 e ai tanti eventi. Per quasi un mese Ronciglione si trasforma nella città del divertimento tra sfilate, corsi di Gala, maschere, gastronomia, veglioni e appuntamenti gastronomici. Uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante e affascinante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Felliniana, la mostra per i 100 anni di Fellini agli Studios di Cinecittà

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini gli Studios di Cinecittà omaggiano il maestro con la mostra Felliniana – Ferretti sogna Fellini. L’esposizione porta la firma di due artisti premiati con ben 6 premi Oscar® Dante Ferretti, lo scenografo capace di dare corpo ai suoi sogni, e Francesca Lo Schiavo, sodale di vita e lavoro di Ferretti, scenografa e set decorator. Prodotta e promossa da Istituto Luce-Cinecittà, la mostra è una vera e propria immersione nell’immaginario felliniano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vanity Fair Cinema - Celebrating the Oscar Night

“Vanity Fair Cinema - Celebrating the Oscar® Night” arriva all'Auditorium del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Con la partnership istituzionale di Sky Cinema, è in programma, questo weekend, una speciale programmazione cinematografica organizzata proprio in concomitanza con i leggendari Academy Awards® di Los Angeles. Il pubblico potrà vedere gratuitamente, in versione originale sottotitolata, una selezione delle pellicole candidate all’Oscar® nella categoria “Miglior Film". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Formaticum

Giunta alla seconda edizione, torna Formaticum al Wegil, la fiera mercato di rarità casearie italiane, nata dalla partnership fra La Pecora Nera Editore, casa editrice a indirizzo enogastronomico attiva nel Lazio, in Lombardia e in Piemonte, e Vincenzo Mancino, titolare della bottega ProLoco Dol. Formaticum 2020 percorrerà le rotte del gusto caseario italiano per far conoscere e apprezzare ai partecipanti della mostra mercato, le tante e piccole produzione artigianali di formaggio che costellano il nostro Belpaese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vokalfest

Domenica 9 febbraio arriva all’Auditorium Parco della Musica, il Vokalfest, la festa della musica corale che racconta le molteplici possibilità della voce grazie all’esibizione di alcune fra le migliori formazioni vocali a Roma e non solo. Una proposta ricca di contenuti espressi in tutta la potenza aggregativa e comunicativa del canto corale, una delle forme di musica più antiche nella cultura occidentale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Lorenzo Blues Festival

Tanta buona musica anche a San Lorenzo, dove fa ritorno il San Lorenzo Blues Festival. Giunto alla sua settima edizione, l'appuntamento musicale si svolgerà presso il Nuovo Cinema Palazzo (piazza dei Sanniti 9/a). Il S.Lorenzo Blues Festival è il Festival dedicato alle migliori band blues che gravitano nel quartiere S.Lorenzo a Roma, riunite in un'unica serata dedicata al Blues e ai suoi sviluppi più recenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Huobi, inaugurazione del Mercato Orientale romano

Dopo tanto mistero e tante aspettative, questo sarà il primo weekend ufficiale di Huobi, il Mercato Orientale, nato nella vivace area di Porto Fluviale, che inaugura ufficialmente venerdì 7 febbraio. Una realtà unica nel contesto capitolino dedicata esclusivamente alla gastronomia e alla cucina del mondo asiatico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sticker collection Miraculous TM: l'evento Panini a Roma

In occasione del lancio dell’attesissima sticker collection Miraculous TM, Panini ha organizzato un tour di eventi sul territorio nazionale che coinvolgerà le città di Milano, Napoli e Roma. L’evento di Roma si svolgerà presso centro sportivo Forum Sport Center - Via Cornelia, 493 - domenica 9 febbraio 2020. Per l’occasione l’ingresso al centro sportivo sarà gratuito e i bimbi potranno divertirsi, insieme alle proprie mamme, truccandosi come Ladybug e colorando la propria figurina MiraculousTM. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Mates al Centro Leonardo

I Mates incontrano i fan al centro Leonardo. Il collettivo, che raduna alcuni degli Youtuber più famosi in Italia, ha scelto il Centro Leonardo per presentare nella Capitale, unica tappa nel Lazio l'8 febbraio, il loro nuovo libro: “Supereroi per Caso”. Ideato e curato dall’eclettico gruppo ed edito da Mondadori Electa (in collaborazione con Web Stars Channel), l’inedito lavoro sarà presentato presso la piazza OVS del centro il prossimo 8 febbraio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

