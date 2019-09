La testa è divisa tra vacanze e rientro al lavoro e - diciamoci la verità - quel senso di relax e spensieratezza già ci sembrano così lontani. C'è chi vorrà approfittare di questo weekend per fare l'ultima scappata al mare (tanto per sentirsi ancora un po' in ferie!), ma c'è anche chi - rassegnato o felice - vorrà viversi la città o approfittare di quest'aria settembrina per fare una piacevole gita fuori porta.

Il weekend del 7 e 8 settembre porta ancora con sé gli ultimi appuntamenti dell'Estate Romana 2019, ma presenta anche delle novità interessanti: party, festival enogastronomici e avanguardistici, sagre tradizionali, manifestazioni per i più piccoli, spettacoli dal vivo e tanto altro.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 settembre

Roma è in trepidazione, perché sabato è il giorno dei Thegiornalisti al Circo Massimo (con strade chiuse e bus deviati da venerdì 6). All'Ippodromo delle Capannelle va in scena la IV edizione del Pizza Days, la festa della pizza a Roma. Nella Capitale, questo weekend inaugura il primo museo del Saxofono, ma sono diversi anche i festival in chiusura.

Tante, infine, le sagre nei dintorni di Roma, gli eventi e le feste per grandi e piccini. Ecco, dunque, i principali eventi da non perdere a Roma e dintorni il weekend del 7 e 8 settembre:

Thegiornalisti al Circo Massimo

Il giorno tanto atteso è arrivato: i Thegiornalisti conquisteranno il Circo Massimo sabato 7 settembre. Un obiettivo enorme, quello raggiunto dalla band italiana, che riempirà la storica location romana, dopo artisti di fama internazionale quali i Rolling Stones, Springsteen e Roger Walter. Un grande show, a chiusura della tournée che ha venduto oltre 250mila biglietti. [QUI TUTTE LE INFO SULLE STRADE CHIUSE]

IV edizione Pizza Days

Tutto pronto per la IV edizione del Pizza Days evento organizzato dall’Istituto Romano della Pizza che si svolgerà il 6,7 e 8 settembre nella storica location dell’Ippodromo Capannelle. La Capitale ancora protagonista di uno dei simboli indiscussi del patrimonio enogastronomico nazionale e mondiale. [TUTTO SULL'EVENTO]

Locarno a Roma a Cine Village Talenti

L’8 settembre al Parco Talenti la prima edizione del Cine Village Talenti, organizzata da AGIS Lazio, si chiude ospitando la 19esima edizione de Il Cinema attraverso i Grandi Festival – Locarno a Roma, a cura di Anec Lazio, che proporrà una selezione di titoli provenienti dalla 72° edizione del Locarno Festival. Di seguito alcuni dei film in cartellone: venerdì 6 alle 20.30, Baamum Nafi (Nafi’s Father) di Mamadou Dia; sabato 7 alle 20.30, proiezione di Love me tender di Klaudia Reynicke, a cui prenderà parte il protagonista Antonio Bannò; domenica 8 alle 22.10 Yokogao (A girl missing) di Koji Fukada. [TUTTO SULL'EVENTO]

Officina Estate 2019

Dal 5 al 14 settembre nell’anfiteatro di Largo Cannella a Spinaceto l’associazione Officina delle Culture presenta la III edizione di Officina Estate con un ricco calendario di musica, cinema, teatro, laboratori, passeggiate e incontri. La sera di sabato 7 settembre Moustapha Mbengue si esibirà in concerto con il gruppo senegalese Tam tam Morola. E tanti altri sono gli eventi in programma. [TUTTO SULL'EVENTO]

Festival New Generations: ATLAS of emerging practices

Arriva al Macro Asilo, dal 5 all'8 settembre, il Festival New Generations: ATLAS of emerging practices, la rassegna internazionale di architettura a ingresso gratuito a cura dell’Associazione Culturale New Generations. Tra le attività, sabato 7 alle 17, presentazione di ATLAS of emerging practices, pubblicazione curata da Gianpiero Venturini che raccoglie i frutti di una ricerca sul lavoro di oltre 100 studi di architettura europei emergenti; domenica 8 alle 17.30, Speaking Corner: ciclo di brevi presentazioni in lingua inglese con la partecipazione di ospiti italiani e internazionali. Per l’intera durata della manifestazione verrà esposta l’installazione Reading Room, progettata da Deltastudio: un’area per la lettura di pubblicazioni inedite realizzate dai partecipanti della piattaforma New Generation. [TUTTO SULL'EVENTO]

Inaugurazione Museo del Saxofono

Sabato 7 settembre 2019 inaugurerà a Fiumicino, il primo Museo del Saxofono, fino ad ora l’unico, nel panorama internazionale, dedicato a questo strumento. Nato dall’amore, esperienza e meticolosa raccolta compiuta in oltre 30 anni di attività dal musicista e docente Attilio Berni, il Museo ospiterà una collezione di centinaia preziosi esemplari per dar forma alla storia, ai sogni ed alle passioni da sempre “soffiate” nel più affascinante degli strumenti musicali. [TUTTO SULL'EVENTO]

Open Day Fitness on the beach al Castello Miramare

Al Castello Miramare, sabato 7 settembre, hai la possibilità di concederti una prova gratuita in una delle sessioni di conditioning organizzato da Roma Legion - Master Trainer Nicola Orlando. E dalle 18 Si pedala con la raider Daniela Taddei a due passi dal mare... [TUTTO SULL'EVENTO]

Globo Night a Rainbow Magicland

Dopo un agosto ricco di grandi successi, Nuovo Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti più grande di Roma, per concludere il calendario estivo, vi dà appuntamento sabato 7 settembre con il dj-set di Radio Globo. Una serata incredibile per salutare l’estate in grande stile tra: musica, animazione e tutto il divertimento di MagicLand fino alle 24.00. [TUTTO SULL'EVENTO]

Primavalle...mica l'ultima

Dopo un anno di stop, è tornato - dallo scorso 4 settembre - al parco Anna Bracci, l’ottava edizione di uno dei festival di periferia più apprezzati di Roma. Cinque giorni di teatro, musica, danza e comicità per concludere in bellezza l’estate che si chiuderanno proprio domenica 8 settembre con la musica dell'Orchestraccia e i fuochi d'artificio. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sinapsi, Festival delle Avanguardie

Inaugurato lo scorso 29 agosto, Sinapsi - Festival delle Avanguardie, volgerà al termine proprio domenica 8 agosto. La kermesse delle Avanguardie Multimediali, presso il Polo Museale Atac, all'ombra della Piramide Cestia animerà il weekend con musica, performance, installazioni, workshop, e tante altre sorprese. [TUTTO SULL'EVENTO]

Kids Festival a Valmontone Outlet

Dal 7 al 29 settembre torna il KidsFestival di Valmontone Outlet, con una terza edizione che promette di essere ancora più divertente e coinvolgente delle precedenti. Tanti gli appuntamenti in programma, tutti ad ingresso gratuito. Laboratori, sfide di cucina, giochi, musica, sport e tanto altro ancora. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra della porchetta di Ariccia

Dal 6 all'8 settembre torna, con la sua 69esima edizione, la tanto attesa Sagra della porchetta di Ariccia. Il tradizionale appuntamento, nato da poche famiglie storiche di Ariccia, è oggi divenuto un evento imperdibile per romani e non. Protagonista assoluta sarà, ovviamente, la porchetta, il tipico maiale cotto allo spiedo, aromatizzato e tradizionalmente affiancato a pane casareccio. Ma la 69esima Sagra della Porchetta di Ariccia sarà anche l'occasione per assistere a spettacoli folkloristici, musicali e d'intrattenimento, per grandi e piccini. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra del Ciammellocco

Quest'anno la sagra del Ciammellocco raddoppia e torna a Cretone per due giorni, il 7 e l'8 settembre. Protagonista assoluta la ciambella della tradizione da gustare nel piccolo centro in provincia di Roma, noto per le sue bellissime terme. Attorno all'edizione 2019 della sagra del Ciammellocco, sarà organizzato un evento dall'associazione culturale LiberaMente, per esaltare le perle gastronomiche del territorio e per dare spazio a spettacoli, intrattenimento, musica, divertimento per tutti. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra dei Ceciliani

Sabato 7 e Domenica 8 settembre, in Piazzale Primo Maggio a Canepina (Viterbo), nell’area antistante la cantina di Santa Corona, è in programma la Sagra dei Ceciliani. Così come i maccaroni, noti anche come fieno, i ceciliani fatti a mano sono un altro primo piatto caratteristico della cucina canepinese da far conoscere e valorizzare. [TUTTO SULL'EVENTO]

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma nel weekend