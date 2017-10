Week end a Roma: gli eventi di sabato 7 ottobre e domenica 8

Il week end a Roma del 7 e 8 ottobre si preannuncia davvero interessante. Un finesettimana da trascorrere tra le numerose iniziative in programma: mostre, camminate, festival del gusto e spettacoli teatrali. Non mancano poi le iniziative dedicate ai bambini.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 7 e 8 ottobre da non perdere

RomaSposa alla Fiera di Roma

RomaSposa 2017 | Date, orari e biglietti

„Diverse esigenze, gusti differenti ma sempre un sogno in comune: rendere magico il proprio giorno del matrimonio! Con questo obiettivo in testa, le coppie possono scoprire - dal 5 all’8 ottobre a Palazzo dei Congressi - tutte le mode e le ultime novità per le nozze del prossimo anno: RomaSposa – Salone Nazionale dell’Abito da Sposa Edizione d’Autunno 2017 è l’evento che permette di conoscere in soli quattro giorni le soluzioni dei maggiori esperti del settore wedding, un appuntamento tanto amato e sempre atteso. Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/eventi/roma-sposa-orari-biglietti-2017.html

Enjoy. L’Arte incontra il divertimento

Il Chiostro del Bramante continua il suo innovativo percorso programmatico proponendo ancora una volta, con Enjoy. L'Arte incontra il divertimento, una esposizione unica per la singolarità delle opere, che pone sotto la lente di ingrandimento le diverse possibilità percettive ad esse connesse. Una esperienza che lo spettatore può fare attraverso i linguaggi e le poetiche di alcuni tra i più importanti e provocatori protagonisti dell’arte contemporanea.

Brikmania

Nella Capitale arriva Brikmania, la mostra interamente realizzata in mattoncini LEGO®. Brikmania è un'esposizione divertente, creativa, interattiva, artistica ed educativa. Oltre 120 pezzi su 60 scene e oltre 3 milioni di mattoncini LEGO: spettacolari le opere create in un anno da 20 artisti professionisti LEGO. I grandi modelli principali includono: Titanic di 7 metri, Razzo di 5 metri e molte navi, treni, aerei, volo spaziale e tanti veicoli. 1200 metri quadri di Brikmania tutti da ammirare.

Andar per Borghi e per Antiche Chiese: in cammino con Francesco

Nell’Anno dei Borghi e in occasione della Giornata del Camminare, i Comuni di Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Scandriglia e Montelibretti, promuovono un’iniziativa di due giorni – il 7 e l’8 ottobre - per scoprire il Cammino di Francesco, un itinerario inaugurato nel 2003 che ricalca il percorso compiuto dal Santo da Assisi a Roma per chiedere l’ordine al Papa. Un viaggio emozionante nel cuore e nell’anima della Sabina. [Qui tutte le camminate in programma a Roma e dintorni]



Castelli di Cioccolato

Torna “Castelli di Cioccolato”, la golosa kermesse organizzata da RomaChocolate e che vede protagonista l’alimento alleato del cuore e dell’umore, il cioccolato. Durante la manifestazione si potranno degustare praline, bonbon, tavolette e tantissime prelibatezze rigorosamente prodotte con finissimo cacao da maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.

Lasagna Festival

Nel corso di Lasagna Festival al pubblico saranno proposte 16 gustose ricette: da quelle più tradizionale al ragù, alle immancabili vegetariane, fino a quelle più fantasiose con pesce, e persino dolci.

Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada

A Roma arriva Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada: il meglio del panorama nazionale e internazionale, qualità elevatissime ed espositori pluripremiati. Dal patrocino di Expo 2015 ad oggi, Gnam! conserva inalterato il suo tratto distintivo sull’eccellenza del suo street food, con una selezione severissima degli espositori. Una quattro giorni di percorsi e scoperte tra gli stand ricchi di tipicità culinarie.

Gli ambulanti di forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Roma per una nuova imperdibile giornata di shopping all'aria aperta in uno dei mercati più belli d'Italia. Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi è da sempre sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per i primi acquisti della stagione invernale 2017/2018 attendono le fashion addict romane.

Festa della castagna

La Festa della Castagna a Vallerano prevede anche quest’anno un ricco calendario di proposte: oltre alle degustazioni in piazza e ai menu a tema nelle caratteristiche taverne del paese, cortei storici, spettacoli per bambini e intrattenimenti musicali si alterneranno a visite guidate nel centro storico, a camminate per i castagneti secolari e a laboratori di artigianato.

Stasera Fiorello per la Solidarietà

Rosario Fiorello torna all’Auditorium della Conciliazione di Roma con uno spettacolo all’insegna della Solidarietà. Uno show i cui proventi saranno interamente destinati al completamento dei lavori di potenziamento della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale romano, ed alle attività portate avanti in reparto dall’Associazione “La Cicogna Frettolosa”.

Scientific Park

Scientific Park è un appuntamento dedicato alla Scienza e rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni, con laboratori di astronomia, fisica, paleontologia, vulcanologia... e gli immancabili razzi ad acqua. Durante i laboratori i partecipanti hanno il modo di avvicinarsi alla Fisica Solare, comprendere le leggi della fisica che sfruttiamo quotidianamente senza neanche rendercene conto, trasformarsi in un paleontologo, far eruttare un vulcano o, addirittura, vestire i panni di un piccolo ingegnere aerospaziale e costruire e lanciare un vero razzo.

Dinosaur Invasion

Dinosaur Invasion, la grande mostra sui dinosauri è un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo. Esposti oltre 30 esemplari a dimensione naturale, animati con la sofisticata tecnologia animatronica. Le creature sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi: grazie al loro lavoro è stato possibile riprodurle fedelmente non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti e nei “comportamenti”.