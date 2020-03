Weekend e Festa della donna a Roma, gli eventi che resistono all'emergenza Coronavirus

Sarebbe più semplice elencare gli eventi annullati a causa del coronavirus, piuttosto che segnalare gli appuntamenti da non perdere nel secondo weekend di marzo, quello in cui cade anche la Giornata Internazionale della donna. E' così ai tempi del coronavirus. Misure sempre più rigide nel Dcm firmato da premier Giuseppe Conte che, oltre a chiudere le scuole e le università, impone una lunga serie di restrizioni per eventi pubblici, meeting ed eventi sociali.

Proprio come nello scorso fine settimana, sono tanti gli eventi annullati o rimandati a causa del coronavirus, a partire dalla tanto attesa mostra di Alberto Sordi fino al Feminism 3, fiera dell'editoria femminile in programma proprio in occasione della Festa della donna.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo

Ma, dunque, cosa possono fare i romani nel fine settimana del 7 e 8 marzo? L'emergenza COVID-19 non impone certamente di restare chiusi in casa, ma dice di continuare a svolgere una vita normale con alcune particolari attenzioni, mantenendo - ad esempio - una distanza interpersonale di almeno un metro, coprendosi bocca e naso se si starnutisce o tossisce e seguendo, appunto, tutte le indicazioni diffuse dal Ministero della Salute, che gli organizzatori degli eventi non annullati, si impegnano a rispettare.

Fatta questa dovuta premessa, dunque, vediamo quali sono gli eventi in programma a Roma nel weekend alle porte.

Musei civici, mostre e visite archeologiche nel weekend

L’offerta culturale di Roma Capitale non si ferma del tutto. Restano aperti i Musei Civici, con mostre e collezioni permanenti. Sarà possibile visitare le mostre Canova.Eterna bellezza al Museo di Roma, C'era una volta Sergio Leone presso il Museo Ara Pacis, Miresi. Sguardi e Architetture presso la Centrale Montemartini. Sarà possibile vivere anche in questo weekend l'esperienza con Circo Maximo Experience e sono tanti altri gli appuntamenti culturali che Roma Capitale conferma nel weekend dell'8 marzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Raffaello, la mostra alle Scuderie del Quirinale

A cinquecento anni dalla morte di Raffaello Sanzio, viene inaugurata alle Scuderie del Quirinale, la mostra "Raffaello 1520-1483", un'esposizione di ampiezza mai tentata prima, con 240 opere, di cui 120 dello stesso Raffaello, tra dipinti, disegni, arazzi, progetti, lettere, provenienti dai più importanti musei e collezioni nazionali ed internazionali. Le Scuderie del Quirinale assicurano che le visite, alla luce dell'attuale emergenza sanitaria in corso nel Paese, avverranno nelle migliori condizioni, volte a tutelare la sicurezza di tutti, applicando rigorosamente le norme disposte dagli organi governativi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le altre opere. Artisti che collezionano artisti: mostra in 5 musei di Roma

Dal 27 febbraio la città di Roma ha dato il via ad un progetto espositivo "Le altre opere. Artisti che collezionano artisti", che proseguirà fino a settembre, coinvolgendo 86 artisti che si alterneranno in cinque Musei civici, secondo una rigorosa divisione per ordine alfabetico e con la prospettiva di realizzare una prima rassegna dedicata all’arte presente oggi nella capitale. Prime tappe il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, dal 27 febbraio al 29 marzo 2020 e il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, dal 6 marzo al 19 aprile 2020. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

#IoMangioLocale, iniziativa del Mercato Contadino

Il Mercato Contadino di Roma e dei Castelli Romani risponde all'emergenza Coronavirus con l'iniziativa #IoMangioContadino. Dopo aver preso la decisione di rimandare la Festa della Madre Terra ad aprile (qui tutti i dettagli), i mercati contadini di Roma e dei Castelli Romani hanno annunciato di essere tutti aperti domenica 8 marzo, per offrire prodotti sani, locali e ricchi di vitamine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del maritozzo (dolce e salato) da Eataly

Dolce, soffice e farcito con panna montata. La ricetta tradizionale del maritozzo è storia. Ma quante versioni ne esistono? Le migliori pasticcerie romane sono pronte a scendere in campo, dal 6 all'8 marzo e ad incontrarsi da Eataly. L'obiettivo è comune: quello di proporre le loro migliori ricette dolce e salate di maritozzi. Una tre giorni golosissima, per vivere un'esperienza che andrà ben altro la solita colazione e che renderà il maritozzo protagonista anche a pranzo e cena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del cioccolato a Re di Roma

Torna in piazza Re di Roma la golosissima Festa del Cioccolato. Da Giovedì 5 a domenica 8 marzo andrà in scena l'evento interamente dedicato alla cioccolata. Dalle 10 del mattino fino a notte, tanti stand carichi di cioccolato artigianale saranno pronti a soddisfare le voglie di grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Special Sunday da Qvinto

Una serata all’insegna della musica, del divertimento, del cibo di qualità e di cocktail unici, è in programma domenica 8 marzo da Qvinto, il polo della ristorazione aperto a Roma nel marzo 2019, nell’immensa cornice verde del Parco di Tor di Quinto. Una Special Sunday per celebrare al meglio la Festa della Donna. A partire dalle 19 musica lounge, piano bar e speciale drink list. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jazz Do It, FASTrio live al Crash Roma

Le atmosfere calde e sanguigne dell’improvvisazione si tingono di note dal sapore ancora più internazionale con la nuova rassegna musicale del Crash Roma dedicata al JAZZ e a tutto il mondo della sperimentazione, le contaminazioni soul, blues, r&b e molto altro ancora. L'appuntamento con il FASTrio al Crash Roma è sabato 7 marzo 2020, apertura locale dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata Internazionale delle donne: visite gratuite negli ospedali romani

Ricordiamo inoltre che, dal 6 al 9 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle donne, torna l'H-Open Weekend di Ginecologia proposso da Onda. L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, celebra l'8 marzo coinvolgendo gli ospedali con i Bollini rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi). [TUTTE LE INFORMAZIONI]