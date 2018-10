Week end a Roma: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 ottobre

Mostre imperdibili, sagre dai sapori autunnali, fiere e attività per i più piccoli: il week end a Roma del 6 e 7 ottobre presenta un programma ricco e variegato, in grado di coinvolgere tutta la famiglia.

In occasione della prima del mese: domenica 7 ottobre monumenti e musei gratis a Roma (qui l'elenco completo) con l'ingresso gratuito previsto anche ai Fori Imperiali e nei Musei Civici (qui tutte le mostre in programma).

Week end a Roma: eventi del 6 e 7 ottobre

Al Complesso del Vittoriano arrivano le opere di Andy Warhol, mentre alle Terme di Diocleziano appuntamento con il primitivismo nelle sculture del Novecento. Fumetti, cosplay e games alla Fiera di Roma con Romics, nella Capitale sbarca anche la Baviera con gli Oktoberfest. Per i bambini incontri "alieni", archeologia e laboratori scientifici.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 6 e 7 ottobre

Andy Warhol in mostra a Roma

La pop art conquista la Capitale. Andy Warhol in mostra a Roma. Un’esposizione interamente dedicata al mito di Warhol, realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita. La mostra Andy Warhol con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Je suis l’autre. Il primitivismo nella scultura del Novecento

Je suis l’autre. Giacometti, Picasso e gli altri. Il primitivismo nella scultura del Novecento presenta al pubblico ottanta opere, tra sculture di grandi maestri del Novecento e capolavori di arte etnica. La mostra a cura di Francesco Paolo Campione con Maria Grazia Messina è concepita come un viaggio all’interno di aree tematiche, che corrispondono ai principali caratteri dell’esplorazione interiore che accomunò gli artisti del Novecento all’arte delle culture da cui presero spunto.

Da Monet a Cézanne: gli impressionisti francesi a Roma

Gli impressionisti francesi - Monet to Cézanne rende omaggio agli artisti francesi che hanno cambiato la storia dell'arte grazie al loro nuovo approccio verso il mondo esterno e la natura circostante, e il loro modo di rappresentare l'immediatezza e la fluidità attraverso un uso incredibile di luce e ombra. Gli impressionisti francesi - da Monet a Cézanne - attraverso un percorso espositivo appositamente studiato per il Palazzo degli Esami - vi trasporterà indietro nell'Ottocento Parigi, dove un centro bohémien di creatività e innovazione è destinato a cambiare per sempre il volto dell'arte europea. Circondati da un ambiente ricco e dinamico di luci, colori e suoni, gli impressionisti francesi tornano in vita.

Romics: la fiera del fumetto

Edizione autunnale per ROMICS, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games. Grandi maestri del fumetto, illustrazione e animazione internazionale si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro straordinaria carriera artistica e per illustrare le basi tecniche e teoriche delle loro creazioni. Visitando i numerosissimi stand all’interno dei padiglioni della Fiera, si potranno trovare tutte le novità editoriali. Fumetto in diretta, workshop, tavole rotonde per incontrare i grandi protagonisti del fumetto italiano ed internazionale.

Festa della porchetta e dei vini del Lazio

Vino e Porchetta: l'accoppiata perfetta. Da Eataly Roma arriva la Festa della porchetta e dei vini del Lazio: un weekend lungo in compagnia dei migliori produttori della zona e delle loro specialità. Protagonista uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana: la porchetta. Tre giorni per immergersi in un percorso gastronomico tra le regioni del centro sud d'Italia e musica popolare.

Sagra dell'uva a Marino

Sagra dell'Uva a Marino. Dal 5 all'8 ottobre 2018 si svolge la 94esima edizione della Sagra dell'Uva di Marino: la più antica Sagra dell'Uva d'Italia. Nel corso del lungo week end dedicato alla Sagra dell'Uva di Marino si festeggia il "miracolo delle fontane che danno vino", non mancheranno poi il corteo storico e tantissimi spettacoli ad animare la festa. Qui tutto il programma

Ottobrata Testaccina

Sabato 6 ottobre 2018 c'è l'Ottobrata Testaccina al Mercato di Testaccio. In occasione dell’anno del cibo italiano, il Rione Testaccio ospita la prima edizione di Assaggi di Storia, la manifestazione che promuove il legame tra il patrimonio enogastronomico e il paesaggio culturale e ambientale del quartiere. Visite guidate, laboratori, workshop, conferenze. Un Open Day speciale che coinvolge tutto il Rione ed afferma il ruolo centrale del mercato.

Sagra delle tacchie ai funghi porcini

Sagra delle tacchie ai funghi porcini a Bellegra. Le tacchie, nella antica ricetta delle nonne bellegrane, sono un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova, che una volta “ammassate” vengono tagliate a mano in maniera casuale ma sempre in modo da darle la tipica forma a rettangoli irregolari. L’abbinamento classico che da sempre è caratteristico della cucina bellegrana è con i saporiti funghi porcini di cui i numerosi boschi di Bellegra sono ricchi in questo periodo dell’anno.

CioccoTuscia e Festa della Castagna

Accanto alla manifestazione CioccoTuscia, basata sulla promozione e sulla valorizzazione di tutti i prodotti dolciari e dei frutti a guscio tipici della Tuscia, si svolgerà infatti anche la 12esima Festa della Castagna. Nella magnifica cornice di Palazzo Farnese e del suo borgo sono previsti almeno 30 espositori del settore enogastronomico locale con loro stand dedicato. Non mancheranno poi le alternative al cibo con appuntamenti di arte, cultura e mercatini di artigianato.

Scientific Park

Scientific Park è un appuntamento dedicato alla Scienza, rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni e alle famiglie, con laboratori di Astronomia, Fisica, Paleontologia, Vulcanologia... e gli immancabili razzi ad acqua. Durante i laboratori i partecipanti avranno modo di avvicinarsi alla Fisica Solare, di comprendere quelle leggi della fisica che sfruttiamo quotidianamente senza neanche rendercene conto, di trasformarsi in un paleontologo, far eruttare un vulcano o, addirittura, vestire i panni di un piccolo ingegnere aerospaziale e costruire e lanciare un vero razzo!

Gli alieni al Bioparco

Domenica 7 ottobre 2018 il Bioparco dedica la giornata alle specie aliene presenti nel nostro Paese. Dalle ore 11.00 alle 17.00 saranno organizzati giochi, attività e si andrà alla scoperta di animali e piante molto particolari come la chiocciola gigante africana, la testuggine dalle guance rosse, le gambusie (pesci d’acqua dolce) il rospo delle canne, il fico degli ottentotti (pianta grassa originaria del sud Africa).

Bambini alla Scoperta delle Terme di Caracalla

Le grandi terme imperiali dove i romani giocavano a palla e facevano molto altro! Come funzionavano le terme? Perché erano cosi grandi? Chi ci andava? Con l'esclusiva e originale attività didattica tutta la famiglia rivivrà l'esperienza delle terme antiche e proverà quanto fosse piacevole la pulizia del corpo attraverso una simulazione.