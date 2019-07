Archiviato giugno, ci addentriamo ancora di più nella frizzante, vivace e colorata estate romana. Tanti gli eventi in programma per il weekend del 6 e 7 luglio. Cinema all'aperto, concerti nelle ville e nelle arene allestite esclusivamente per il periodo estivo. E, ancora passeggiate sotto le stelle, escursioni rilassanti e rigeneranti, anteprime cinematografiche e molto altro ancora.

Preparatevi a vivere un primo weekend di luglio all'insegna della buona musica, del buon cibo e anche di tanto sano relax che non guasta arrivati a questo periodo dell'anno quando, si sa, la testa è già in vacanza...

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 luglio

Isola del Cinema, Cine Village Arena Parco Talenti, Cinema in piazza: il weekend offre un ricco palinsesto di film da guardare sotto il cielo di Roma. Ma c'è anche un'imperdibile anteprima cinematografica (in un cinema al coperto questa volta) per gli amanti dei fumetti Marvel. Non mancano poi i concerti di alto livello: a Villa Osio è ormai entrata nel vivo la rassegna Summertime 2019, a Villa Ada sono iniziati i concerti della kermesse Villa Ada Roma Incontra il Mondo e, anche nella Galleria Commerciale Porta di Roma, è ufficialmente iniziato il Porta di Roma Live 2019 con concerti e spettacoli di cabaret.

Via libera anche alle sagre, occasione ideale per mangiare qualcosa di buono facendo una piacevole gita fuori porta, alle passeggiate e alle escursioni rilassanti e rigenerative sotto le stelle. E questo è anche il weekend in cui la moda regna a Roma con la manifestazione AltaRoma 2019 e con l'inizio dei saldi.

Un weekend bello, suggestivo, entusiasmante, vivace, al 100% estivo che vi portiamo a scoprire evento per evento.

Spider-Man, il nuovo film in anteprima a Cinecittà World

Domenica 7 Luglio alle ore 18, il Teatro 1 ospita l’Anteprima di Spider-Man – Far From Home. Se sei un appassionato Marvel o dei supereroi non puoi perdere l’occasione di goderti la storia e i colpi di scena del film nella splendida cornice del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. La proiezione sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco fino ad esaurimento posti, accreditandosi presso il Cinecittà Shop a partire dalle 11.

Porta di Roma Live 2019

Ve lo abbiamo anticipato prima: alla Galleria Commerciale Porta di Roma, dallo scorso 30 giugno, è iniziato Porta di Roma Live 2019, un programma di concerti e spettacoli dal vivo che accompagnerà i romani per tutta l'estate. Sabato 6 saliranno sul palco una coppia di cantanti provenienti direttamente dal mondo dei talent show: Soul System & Deborah Iurato. Domenica 7 luglio, spazio al cabaret e alla simpatia travolgente di Paolo Ruffini. Il suo spettacolo Up&Down si preannuncia già ricco di gag e di performance irresistibili, tutte condite in salsa toscana o, meglio ancora, livornese.

Cine Village Arena Parco Talenti

Terzo weekend per il Cine Village, quello del 6 e 7 luglio. Una cornice vivace e colorata dove poter trascorrere questo weekend e anche tante altre serate d'estate. L’offerta cinematografica sarà affiancata e sostenuta da numerose altre forme di intrattenimento tra cui spettacoli live (esibizioni musicali, danza, stand-up comedy, street-art ); spazi dedicati alle attività ricreative (per bambini e anziani); incontri culturali a tutto tondo (con scrittori, autori cinematografici, personalità del mondo scientifico). Prevista anche una zona fitness e un’area dedicata al Barefoot, nuova tendenza che prevede una camminata a piedi scalzi per entrare in sintonia con se stessi e con la natura.

Scopri tutti i cinema all'aperto di Roma

Bandabardò a Villa Ada

La Bandabardò torna in tour e fa tappa anche a Roma, nel contesto di Villa Ada Roma Incontra il Mondo. Appuntamento sabato 6 luglio con la band fiorentina che ha appena pubblicato il nuovo singolo Zobi La Mouche. Qui maggiori dettagli sul concerto di Bandabardò a Roma.

Notte bianca dei saldi a GranRoma

In occasione dei saldi estivi, GranRoma ha organizzato una serata davvero speciale per il prossimo 6 luglio: si tratta della Notte Bianca dello Shopping. Una serata all’insegna delle risate e del divertimento ti aspetta a GranRoma con tutti i più grandi comici della tv. Per i più piccoli invece, uno speciale Magic Children Show con truccabimbi, bolle di sapone, palloncini e maghi. E i negozi del Centro Commerciale saranno aperti fino alle 24.

Rainbow MagicLand, secondo weekend di Magic Fire

Il 6 e 7 luglio nuove sfide a colpi di spettacoli pirotecnici sono in programma al parco divertimenti di Valmontone. Rainbow MagicLand presenta il secondo weekend di Magic Fire, serate magiche a soli 9.90 euro, e dalle 21.00 a 4.90 con: attrazioni uniche, fontane danzanti, e suggestive coreografie dipinte nel cielo.

Latinvm 2019, il raduno delle Harley Davidson

Roma si prepara ad accogliere oltre 1.500 Harleysti provenienti da tutta Italia per un week-end nella città eterna: l’appuntamento è venerdì 5 e sabato 6 luglio con lo spettacolare Latinvm Regional Rally 2019, il Raduno Harley-Davidson® organizzato dai cinque Chapter ufficiali HOG, acronimo di “Harley Owners Group”, della regione Lazio. Si tratta dell'evento estivo italiano più atteso per tutti i fan della celebre casa di Milwaukee.

Swing Balera a Aniene Festival

Dal 3 luglio anche a Montesacro è arrivata l'Estate Romana con Aniene Festival 2019. Un mese di concerti, balli swing, teatro, esposizioni artistiche e incontri letterari nel parco Nomentano. Sabato 6 luglio in programma la serata Swing Balera. Lezione di Lindy Hop - Charleston Couple, musica jazz e tanto altro per una serata vivace e movimentata al Parco Nomentano.

La notte delle candele in polvere

Il 5, 6 e 7 luglio al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea in collaborazione con Comune di Santa Marinella e Coopculture, presenta la Notte delle Candele in polvere, evento che anticipa la più celebre manifestazione dell’ultimo sabato di agosto a Vallerano e che vedrà allestire le viuzze del borgo di ogni lume e scenografia, con eventi dal vivo, tra arte e musica.

Sagra del cappellaccio e del visciolo

Va in scena i prossimi 6 e 7 luglio 2019, la prima edizione della Sagra del cappellaccio e del Visciolo a Castel Sant'Elia, in provincia di Viterbo. Due giornate all'insegna della tradizione, del buon cibo e del divertimento in Piazza Regina Margherita, che vedranno protagonisti i piatti tipici della Tuscia. E la manifestazione enogastronomica sarà arricchita da musica e bancarelle lungo tutto il corso principale del paese.

Sagra delli Ghiozzi

Torna, per la 13esima edizione, la Sagra delli Ghiozzi a Tivoli Terme. Tre giorni di divertimento, da venerdì 5 a domenica 7 luglio. I Ghiozzi, pasta grossolana fatta da un laboratorio di Tivoli Terme, verranno serviti con sugo all’arrabbiata e nel menu ci saranno anche panini con salsiccia, arrosticini di pecora, patate fritte, vino, birra alla spina e tanto altro.

Gli animali notturni della Caffarella

Se desiderate un weekend avventuroso, ma anche rilassante, al Parco della Caffarella è in programma una suggestiva escursione serale: "Gli animali notturni della Caffarella". Appuntamento alle 20,30 per scoprire i suoni e le tracce degli animali che popolano la notte nei parchi della nostra città. Rapaci notturni, volpi e tanti altri. Una bellissima passeggiata serale nella Valle della Caffarella.