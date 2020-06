Weekend a Roma: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 giugno

Nella Capitale riaprono i musei, ripartono gli eventi, gli aperitivi e le cene sotto le stelle. Si torna al mare, al lago, si coglie l'occasione per fare un'escursione fuori porta. Si rincontrano gli amici, si gira la città in bicicletta, si esce dalla modalità "virtuale" che ci ha accompagnato per mesi, per vivere di persona quella Roma che tanto ci è mancata.

Un weekend pronto ad accogliere anche i non romani, dopo tanto tempo e in cui si respira sempre più aria di normalità.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 6 e domenica 7 giugno

Prima domenica del mese, primo appuntamento - dopo 3 mesi di stop - con i Musei Civici gratis. Si può tornare a visitare il Colosseo, i Fori imperiali e tante mostre permanenti o temporanee nei musei comunali. Numerose le escursioni proposte in parchi, ville, riserve naturali anche nei dintorni di Roma. Aprono i primi giardini dei ristoranti e dei cocktail bar della Capitale e si inizia - finalmente - a respirare un po' d'estate sotto il cielo stellato di Roma.

Ecco cosa fare sabato 6 e domenica 7 giugno a Roma e dintorni:

Musei Civici gratis per la prima domenica del mese

Dopo la riapertura dei Musei Civici, lo scorso 2 giugno, da domenica 7 si riparte anche con la prima domenica a ingresso gratuito per tutti nel Sistema Musei in Comune di Roma Capitale. Tutti, previa prenotazione obbligatoria allo 060608, potranno accedere gratuitamente nei Musei Civici, di nuovo aperti al pubblico dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria. Aperte nuovamente anche le aree archeologiche dei Fori Imperiali e del Circo Massimo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita al Roseto Comunale

Il Roseto Comunale ha riaperto le porte al pubblico nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Lo ha fatto con leggero ritardo, rispetto al consueto calendario, lo scorso 16 maggio e sarà visitabile fino a domenica 14 giugno. La visita al prestigioso giardino sarà limitata alla sola zona collezioni dal martedì alla domenica. L’accesso sarà contingentato [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Estate in musica a Mediterraneo al MAXXI

Ha inaugurato da pochi giorni Mediterraneo. Giardino e Ristorante al MAXXI. Uno spazio accogliente dove mangiare dalla mattina alla sera e accompagnati da buona musica e da eventi culturali per tutta l'estate. Domenica 7 giugno l'appuntamento è con Electronic Music Division. Tutte le domeniche saranno dedicate alla musica classica, acustica ed elettronica con performance dal vivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jim Dine, la mostra prorogata

In seguito all'emergenza Covid, la mostra dedicata a Jim Dine, al Palazzo delle Esposizioni è stata prorogata fino al 26 luglio. Oltre 80 opere, datate dal 1959 al 2018, provenienti da collezioni pubbliche e private, europee e americane. Un esaustivo apparato iconografico restituisce la memoria visiva dei celebri happening raccontati in mostra dalla voce dello stesso Jim Dine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend al ristorante (ma all'aperto)

A proposito di location all'aperto, molti sono i ristoranti e pub della Capitale che hanno riaperto (in sicurezza) e che offrono proposte invitanti nel rispetto delle misure di sicurezza. Che ne dite di una cenetta o di un pranzo al ristorante nel weekend alle porte? In tanti lo desiderano, ma preferiscono farlo all'aperto, anche per le temperature miti, le belle giornate. Per questo abbiamo selezionato dei ristoranti con tavoli all'aperto in varie zone di Roma, per soddisfare tutti i gusti. [QUI I RISTORANTI SELEZIONATI DA ROMATODAY]

Il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi

Speciale ed esclusivo appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. Voglia di estate, di svago e di normalità e così arriva a grandissima richiesta a Tarquinia l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Lo spettacolo delle famosissime "boutique a cielo aperto" arrivano domenica 7 giugno al Lido di Tarquinia nella location estiva di Lungomare dei Tirreni.

Picnic bioviziosi e aperitivi sotto le stelle

Entra nel vivo l'estate da Vivi Bistrot. Anche nel weekend alle porte aperitivi al tramonto, picnic signature e romantiche cene estive dentro Villa Pamphili. La veste serale del locale immerso nel verde ha un fascino unico, illuminato da romantiche lucine e con i tavoli en plein air per trascorrere serate estive sotto il cielo stellato di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata nel Parco degli Acquedotti

Roma Caput Tour organizza, domenica 7 giugno, una visita per passeggiare sotto le arcate dell’acquedotto Felice, che ricalca le orme dell’acquedotto Claudio e dell'acquedotto Marcio. A fare da sfondo la Campagna Romana, ancora oggi zona agricola, e la natura che avvolge le imponenti rovine composte da blocchi di tufo, in un angolo di Roma poco battuto dal turismo di massa e tanto celebrato in antichi disegni e incisioni del 1700, dove il regista Paolo Sorrentino ha deciso di girare alcune scene del film vincitore dell’Oscar, La Grande Bellezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Voglia di gita fuori porta

Voglia di evadere dalla città, dopo mesi a casa. Voglia di organizzare una gita fuori porta alla ricerca di posti incantevoli nel Lazio. La nostra regione regala emozioni, in tutte le sue province. Dalle Cascate di Monte Gelato in provincia di Roma a borghi meravigliosi, come Isola del Liri (Frosinone) e Civita di Bagnoregio (Viterbo). [QUI LE METE PER UNA GITA FUORI PORTA SELEZIONATE DA ROMATODAY]

Un weekend al lago

Non sottovalutate i laghi meravigliosi del Lazio per staccare la spina e regalarvi un weekend immersi nella natura, lontano da assembramenti, in totale tranquillità. Dai più vicini Lago di Albano e Nemi, ai più distanti Lago del Turano e del Salto, ecco 9 laghi da togliere il fiato.

Continuano, inoltre, gli appuntamenti digitali nei Musei Civici con #laculturaincasa. Qui il programma del weekend.