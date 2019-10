Primo weekend d'ottobre, weekend d'autunno, anche se le temperature continuano a prolungare l'estate. Fine settimana perfetto per l'ultima fuga al mare o per una piacevole gita fuori porta, con qualche nuvola che, però, non dovrebbe rovinare i piani. Ma sabato 5 e domenica 6 ottobre sono giornate perfette anche per restare a Roma, godendo dell'opportunità dei musei gratis (è la prima domenica del mese!), di mercatini, raduni per appassionati, fiere enogastronomiche e tanti interessanti appuntamenti in città.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 ottobre

Come di consueto, la prima domenica del mese, torna l'opportunità di visitare mostre e musei a Roma gratuitamente, una bella occasione per indossare i panni del turista e andare alla scoperta più approfondita della nostra città. Spazio anche alla natura questo weekend, con l'iniziativa WWF Urban Nature dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sulla biodiversità urbana. Alla Fiera di Roma aprono (già da giovedì 3) le porte di Romics per gli appassionati di fumetto. Mentre gli amanti del buon cibo e delle sagre tradizionali avranno solo l'imbarazzo della scelta.

Insomma, c'è davvero un gran da fare in questo primo weekend di ottobre a Roma. Ecco una selezione dei migliori eventi da non perdere il 5 e il 6 ottobre a Roma e dintorni:

Musei gratis la prima domenica del mese

Prima domenica del mese. Domenica tutta da dedicare ai musei e alle mostre della Capitale. Ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana e grande ritorno dell'iniziativa #DomenicaInMuseo: musei e monumenti statali gratis. Musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale.

[L'ELENCO DEI MUSEI CIVICI GRATUITI DOMENICA 6 OTTOBRE]

[L'ELENCO DEI MUSEI STATALI GRATUITI DOMENICA 6 OTTOBRE]

Unicef Generation a piazza del Popolo

Dal 4 al 6 ottobre "UNICEF Generation" celebra il trentennale della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Piazza del Popolo, con una serie di iniziative per parlare di bambini e giovani, clima, giovani, sport, guerre, emergenze, hate speech, internet sicuro, fake news, criminalità organizzata, del futuro e delle sfide del nostro tempo. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, opinion leader, giornalisti, personalità del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport. [TUTTO SULL'EVENTO]

Romics 2019

L'attesa è finalmente finita per gli amanti del fumetto. Romics 2019 è tornato alla Fiera di Roma giovedì 3 ottobre e proseguirà fino a domenica 6. La manifestazione, organizzata dalla Fiera di Roma e da ISI.Urb, nell'arco di 4 giorni, proporrà eventi, incontri e spettacoli, tutti incentrati sul fumetto, protagonista assoluto del festival. [TUTTO SULL'EVENTO]

WWF Urban Nature

WWF Urban Nature è l’evento del WWF che, con lo slogan “Festa della Natura in città”, è dedicato alla conoscenza e alla sensibilizzazione del grande pubblico sulla biodiversità urbana. L'iniziativa si svolgerà nelle principali città italiane (Roma compresa) nella giornata di domenica 6 ottobre. Nella Capitale previste escursioni e laboratori per grandi e piccini. [TUTTO SULL'EVENTO]

Wanderlust, evento mondiale di yoga a Roma

Wanderlust, leader globale dello yoga lifestyle arriva al parco centrale del Laghetto dell’Eur domenica 6 ottobre. 5 km di corsa o camminata, 90 minuti di yoga e una meditazione guidata. L’esperienza che Wanderlust offre è un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno. In un’unica giornata i partecipanti potranno anche rilassarsi con musica, cibo salutare, mercatini artigianali. Un lungo momento di evasione per prendersi cura di sé. [TUTTO SULL'EVENTO]

Harley Davidson open day

Porte aperte all'Harley Davidson Roman Village sabato 5 e domenica 6 ottobre. Un imperdibile appuntamento attende gli appassionati e darà loro modo di provare su strada i nuovi modelli Harley-Davidson® 2020 ed approfittare delle speciali promozioni! Test Ride nuovi modelli 2020 e non solo. [TUTTO SULL'EVENTO]

Wave Market Fair

Al PratiBusDistrict, sabato e domenica arriva Wave Market Fair, Fiera dell'Artigianato e del Design a Roma. Un evento per promuovere il Made in Italy, rafforzare la community di giovani creativi ed ispirare. Nel corso delle due giornate, i 7000 visitatori previsti alla fiera avranno accesso a 5000mq di location industriale, dove potranno toccare con mano oltre 1000 prodotti creati da 120 brand unici coinvolti da più di 15 regioni italiane. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra dell'Uva di Marino

Al via la 95esima Sagra dell'Uva di Marino che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre e che, quest'anno sarà dedicata al musicista Giacomo Carissimi. Al centro della nuova edizione della rinomata sagra ci sono sempre le caratteristiche peculiari su cui la manifestazione enogastronomica si fonda: l’uva, il vino, la tradizione, il folclore, il sacro e il profano. Un appuntamento ricco di novità, con il vino grande protagonista. [TUTTO SULL'EVENTO]

Festa della Castagna di Vallerano

Usciamo ancora di più dai confini di Roma, per una bella gita fuori porta a Vallerano (Viterbo) in occasione della Festa della castagna di Vallerano. Si apre sabato 5 ottobre la diciottesima edizione della tradizionale festa che, per quattro fine settimana, fino al 3 novembre, animerà il borgo della Tuscia viterbese di molteplici eventi culturali e legati alla tradizione del celebre prodotto DOP del territorio. [TUTTO SULL'EVENTO]

Cioccofest a Caprarola

Restiamo in provincia di Viterbo per segnalarvi Cioccofest, manifestazione in programma a Caprarola sabato 5 e domenica 6 ottobre. Una grande festa, golosissima, in programma a Palazzo Farnese. Chef straordinari, cooking show, laboratori per bambini e tanto tanto cioccolato. [TUTTO SULL'EVENTO]

Opera on Ice

Dopo il sold out delle scorse edizioni in Arena di Verona ed il successo televisivo di Natale su Canale 5, il 4 e il 5 ottobre va in scena la prima mondiale di “Opera on Ice”, l’incredibile show unico nel suo genere con i più grandi campioni di pattinaggio artistico che si esibiscono sulle arie più famose delle Opere Liriche. Giunto ormai alla sua nona edizione, lo spettacolo andrà in scena per la prima volta nello storico scenario del Foro Italico nella città eterna Roma. [TUTTO SULL'EVENTO]

Peperoncino Festival a Roma

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, al vivaio Garden Tre Fontane in Via Laurentina, 90, gli appassionati di peperoncino, i curiosi e coloro che temono il frutto rosso potranno vedere da vicino peperoncini mai visti, compreso il Carolina Reaper, il peperoncino più piccante al mondo, in occasione del Peperoncino Festival, la mostra di peperoncini dal mondo curata dall’esperto Mirco Santacchi e dal Campione italiano in carica dei mangiatori di peperoncino Arturo Rencricca. [TUTTO SULL'EVENTO]

Laboratorio per famiglie "Imparando Impastando"

L'ultimo appuntamento che vi segnaliamo è all'insegna del gusto, della tradizione ed è particolarmente dedicato alle famiglie. Si tratta del laboratorio "Imparando Impastando" in programma sabato al Pastificio Secondi di Torre Maura. Un evento in programma in occasione del 34esimo compleanno del pastificio artigianale di Mauro Secondi, che - in due turni e su prenotazione - avvicinerà i più piccoli all'arte della pasta e non solo. [TUTTO SULL'EVENTO]

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma a Roma