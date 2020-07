Weekend a Roma: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 luglio

Primo weekend di luglio, con qualche romano che parte per le vacanze e tanti altri che restano in città. Le temperature che salgono, le spiagge che si riempiono; aprono tante piscine all'aperto e il fine settimana del 4 e 5 luglio si accende di musica, cultura, cinema, con arene all'aperto, visite gratuite, eventi musicali e tanto altro.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 luglio

Serate sotto le stelle, a bere un drink con gli amici, a sorridere (anche dietro ad una mascherina), a guardare un bel film, ad assistere ad uno spettacolo teatrale, a cantare a squarciagola in un concerto. Tutto questo ci mancava, ma a Roma - finalmente - è tornato. Si respira sempre più aria di normalità nella Capitale, anche se con tante nuove regole da rispettare per la sicurezza di tutti.

Si accendono i riflettori di Romarama, nuovo palinsesto culturale che accompagnerà la Capitale durante l'estate e fino alla fine del 2020; si riaccene il Cinema in piazza; torna a suonare l'Auditorium Parco della Musica; si illumina di cultura, teatro, letteratura il Castello di Santa Severa.

RomaToday ha raccolto i principali eventi da non perdere sabato e domenica. Prendete appunti, perché c'è davvero tanto da fare...

Musei civici di Roma gratis la prima domenica del mese

In occasione della prima domenica del mese torna l'ingresso gratuito per tutti nel Sistema Musei in Comune di Roma Capitale. Tutti i visitatori, prenotando preventivamente il biglietto, potranno accedere gratuitamente nei Musei Civici e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali e del Circo Massimo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Si accende il "Cinema in piazza"

Inaugura venerdì 3 luglio l'edizione 2020 del Cinema in Piazza. Si riaccendono così i grandi schermi del Piccolo America. Si parte dall'arena San Cosimato, con la presentazione del film "La bella vita", per proseguire sabato 4 luglio, con la proiezione del cartone animato "La Carica dei 101", di Walt Disney e domenica 5 luglio con "Ovosodo" di Paolo Virzì. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Auditorium Reloaded, c'è Max Gazzè ...

In un'estate difficile, in cui tanti eventi musicali (e non solo) sono stati annullati o rinviati al 2021, all'Auditorium Parco della Musica arriva Max Gazzè. Tre concerti speciali, in programma il 2,3 e 4 luglio. "Non poteva che essere Roma la città dove ricominciare a suonare - ha scritto Max Gazzè sul suo profilo Instagram ufficiale - Tre serate che so già saranno speciali, perchè finalmente saremo di nuovo insieme". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

... e Latte e i suoi derivati

Sempre all'Auditorium Parco della Musica, domenica 5 luglio, invece, l'appuntamento è con "Latte e i suoi derivati". Lillo e Greg saranno accompagnati da altri musicisti. In Cavea, secondo le norme anti-Covid, non ci saranno seggiolini, ma i posti numerati sono indicati da segnaposti collocati sulle gradinate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sere d'estate al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa apre le sue porte e presenta il Caffeina Festival "Sere d'estate", un festival che accompagnerà romani e non per tutta la stagione estiva, con appuntamenti culturali, musicali, dibattiti, spettacoli teatrali e altro ancora. Nel primo weekend di Sere d'estate, appuntamento con "Intolleranza Zoro", incontro con Diego Bianchi (4 luglio 2020) e con lo spettacolo “Stavamo meglio quando stavamo peggio” di e con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio (5 luglio). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arena Adriano Studios

Le arene all'aperto sono protagoniste nell'estate romana, tra queste c'è l'Arena Adriano Studios che ha inaugurato lo scorso 24 giugno nel polo multimediale di via Tiburtina e che per il primo weekend di luglio propone la proiezione evento del film "Up & down" con Paolo Ruffini (4 luglio) e la proiezione evento de "La Dea Fortuna", film di Ferzan Ozpetek vincitore di 2 David di Donatello tra cui miglior attrice protagonista Jasmine Trinca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sunset Drive In

A proposito di arene estive, i riflettori si accendono sul Sunset Drive In negli studi di Cinecittà. Uno spazio che potrà ospitare fino 160 automobili e 320 spettatori., con due programmazioni a serata, che nel primo weekend di luglio proietterà Grease, Indipendence Day, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Green Book. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arena Nuovo Sacher

Nanni Moretti ha inaugurato l'Arena Nuovo Sacher a Largo Ascianghi 1 che accompagnerà romani e non con proiezioni all'aperto fino alla fine di luglio. Sabato e domenica in programma i film Proxima e Nevada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"MagicFire Festival", Campionato Nazionale di Fuochi d'Artificio a Magicland

Il 4 e 5 luglio ultimo weekend di MagicFire Festival al parco divertimenti di Valmontone. Il Campionato Nazionale di Fuochi d’Artificio, organizzato con il patrocinio delle Associazioni di categoria ANISP E ASSPI che colorerà Magicland. Una gara tra creatività, stile e potenza di fuoco che vede in campo i migliori Maestri Pirotecnici italiani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La cascata segreta e la danza delle lucciole

Sabato 4 luglio escursione a Farfa alla ricerca e alla scoperta delle lucciole. Chi sono questi insetti? Come fanno ad “infiammarsi”? E dove vivono? A queste e a tante altre domande si cercherà di dare una risposta, camminando di notte, con la speranza di avvistarle. E a rendere ancora più magica l’atmosfera sarà una splendida “cascata segreta”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apertura del Bosco di Paliano

Una vasta area boschiva, all’interno del Monumento Naturale della Selva di Paliano e Mole dei Piscoli, è stata aperta al pubblico lo scorso 27 giugno nel Comune di Paliano, a pochi chilometri dal casello autostradale di Colleferro e sarà aperta tutti i giorni, weekend compreso (chiusura solo lunedì). Sentieri ombreggiati e piste ciclabili saranno a disposizione di chi ha bisogno di ritrovare un contatto con la natura, fare jogging, portare a passeggiare bambini, fare correre i propri cani o semplicemente desidera un po’ di fresco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]