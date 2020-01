Primo weekend del 2020, ultimo weekend di ferie per molti, prima di riprendere i ritmi serrati tra lavoro e scuola. Fine settimana che si attacca all'Epifania e che si trasforma, così, in un ponte lungo, ideale anche per una gita fuori porta. Ma, per tutti coloro che rimarranno a Roma, sono tanti gli appuntamenti di festa da non perdere. Tra villaggi di Natale e mercatini che si avvicinano alla chiusura, alle mostre, ai laboratori, agli showcooking, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 gennaio

Un 2020 che inizia all'insegna della cultura e che, dopo il successo della Festa di Roma, continua a festeggiare la Capitale con musei e mostre gratuite nella prima domenica del mese. I musei statali sono gratis domenica 5 giugno, mentre per i Musei Civici è ancora in vigore il Natale con la MIC. Da non perdere la nuova mostra I Love Lego a piazza Venezia. Spazio, inoltre, alle polentate della Befana, alla cioccolata di tutti i tipi, agli showcooking con le star, per chi avesse ancora voglia di mangiare dopo le abbuffate natalizie.

Divertimento, cultura e gusto sono dunque i 3 termini che sintetizzano il weekend alle porte. Di seguito i principali eventi da non perdere:

Natale con la MIC, Musei Civici Gratis la prima domenica del mese

Il Natale con la MIC prosegue con concerti, visite, ingressi gratuiti a musei e mostre fino all'Epifania. Domenica 5 gennaio 2020, per la prima domenica del mese, ingresso gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana in tutti i Musei e per le mostre in programma, tranne le mostre C’era una volta Sergio Leone, in corso al Museo dell’Ara Pacis, e Canova. Eterna bellezza in corso al Museo di Roma Palazzo Braschi. Sarà inoltre aperto al pubblico gratuitamente il percorso di visita nell’area dei Fori Imperiali dalle ore 8.30 alle 16.30, con l’ultimo ingresso alle 15.30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei statali gratis la prima domenica del mese

Domenica 5 gennaio torna l'appuntamento con #DomenicaInMuseo: musei e monumenti statali gratis per la prima domenica del mese, che è anche la prima domenica del 2020. Una giornata in cui musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villaggio di Natale del Solara Garden Center

Ultimo weekend per respirare l'atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa a “Il Villaggio di Natale” del Solara Garden Center. Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Fabbrica degli Elfi

A proposito di mercatini di Natale, quello del 4 e 5 dicembre è anche l'ultio weekend per visitare il villaggio di Natale allestito al Ragusa Off. La Fabbrica degli Elfi, infatti, sarà aperta fino all'Epifania: 6000 mq coperti, oltre 200 espositori, con allestimenti curati nei minimi dettagli per essere in sintonia con le festività, utilizzando materiali di pregio e sempre nel rispetto dell’ambiente, con brandizzazioni davvero ad hoc. I visitatori avranno modo di acquistare pensieri originali e di addentrarsi in una suggestiva atmosfera di festa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Love Lego, la mostra

La mostra I Love Lego è arrivata a Palazzo Bonaparte dal giorno della Vigilia. Una mostra pensata per bambini di tutte le età, con spettacolari diorami, creazioni artistiche e laboratori creativi aperti a tutti.In un gioco di colori e prospettive in grado di incantare tanto i bambini quanto gli adulti, arrivano dal 24 dicembre al 19 aprile 2020 a Palazzo Bonaparte – Spazio Generali Valore Cultura scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con i mattoncini più famosi del mondo.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma di cioccolata, l'evento a Christmas Wonderland

Il cioccolato non è solo bianco e nero: nel mezzo ci sono tantissime gradazioni e la bellezza consiste proprio nella scoperta e nell'assaggio. Christmas Wonderland, il villaggio natalizio internazionale, allestito al Pratibus District, sabato 4 gennaio, racconterà le meraviglie del cioccolato, andando alla scoperta delle sue caratteristiche e della sua preparazione, e sarà soprattutto una scoperta per il palato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La polenta della Befana a Capannelle

Domenica 5 gennaio 2020 al Mercato Contadino Roma Capannelle – grazie all’azienda agricola Umberto Di Pietro di Capena – il Tour della Polenta continua, a grande richiesta, dopo il successo dello scorso 8 dicembre ad Ariccia a Parco Romano Biodistretto la nuova sede del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani. Come di consueto, oltre 60 aziende agricole del territorio attendono tanti appassionati del buon cibo. Imperdibile appuntamento anche a Roma nel piazzale esterno dell’Ippodromo Capannelle (dove il Mercato Contadino si svolge ogni sabato e domenica dalle 8,30 alle 13,30 in via Appia Nuova, 1245). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Showcooking con il cast di "Belle Ripiene"

Un evento a dir poco gustoso, è in arrivo, domenica 5 gennaio, a Castel Romano Designer Outlet. Le quattro protagoniste di ‘Belle Ripiene’, Tosca D’Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo saranno in piazza del Colosseo (meglio nota come piazza dell’Elefante) alle ore 12.00 per uno speciale showcooking, durante il quale prepareranno in diretta il loro leggendario Scrigno Belle Ripiene, uno speciale raviolone che “runisce” quattro specialità delle zone d’origine delle attrici: cime di rapa (Puglia) guanciale croccante (Lazio), pomodoro pinnolo confit (Campania) e fonduta di stracchino (Lombardia). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Laboratorio per famiglie "Il Riciclone"

Il prossimo 5 gennaio, nell'ambito della mostra "RA-TA-TA-TA, Bang Bang, si gioca" al Museo delle Mura, si svolgerà un interessante laboratorio sul riciclo dedicato alle famiglie con bambini. Si tratta de "Il Riciclone", in programma dalle 10,30 alle 12,30. Dopo aver effettuato la visita al Museo e alla Mostra, i ragazzi riprodurranno i giocattoli che li hanno più colpiti, utilizzando solo materiale di riciclo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo Teatrale Cercasi Befana

Arriva il 4 gennaio al Teatro delle Maschere, lo spettacolo teatrale Cercasi Befana. Uno spettacolo per famiglie, della compagnia Giù di Su per Giù, in cui convivono ironia ed impegno sociale. Il risultato ha la forma di uno spettacolo adatto ai bambini dai 3 agli 11 anni, che vuole divertire schierandosi contro stereotipi e pregiudizi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

ChristmasLand Gubbio

E, per chi volesse approfittare dell'ultimo weekend di feste natalizie per una gita fuori porta, fino a domenica c'è ChristmasLand a Gubbio, il magico villaggio di Natale giunto alla sua seconda edizione. Ambientazione magica e perfetta atmosfera natalizia tra le vie della Città di Pietra: tante attrazioni per grandi e piccini da vivere ai piedi dell'albero di Natale più grande del Mondo. Nella sua seconda edizione, ChristmasLand si presenta in una veste completamente rinnovata ed è pronto a stupire con nuove attrazioni e nuove location. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

