Week end a Roma: gli eventi di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre

Week end a Roma tra arte, gusto e manifestazioni. Tanti gli eventi del finesettimana della Capitale tra mostre, arte di strada, appuntamenti enogastronomici ed intrattenimento per bambini. In occasione della prima domenica del mese monumenti e musei gratis: qui l'elenco completo.

Ecco dunque gli eventi del week end a Roma 30 settembre 1 ottobre da non perdere

Picasso. Tra Cubismo e Classicismo 1915-1925

A cento anni dal suo viaggio in Italia Roma celebra Pablo Picasso con una grande esposizione. La mostra dal titolo “Picasso. Tra Cubismo e Classicismo 1915-1925” raccoglie più di cento capolavori tra tele, gouaches e disegni oltre a fotografie, lettere autografe e altri documenti del maestro. La mostra illustra gli esperimenti condotti da Picasso con diversi stili e generi: dal gioco delle superfici decorative nei collage, eseguiti durante la prima guerra mondiale, al realismo stilizzato degli “anni Diaghilev ”, dalla natura morta al ritratto.

Real Bodies: scopri il corpo umano

Real Bodies è un affascinante viaggio attraverso la nostra principale, straordinaria ricchezza: il corpo umano. Sotto la pelle si trova un insieme di complessi apparati e relativi organi che, secondo dopo secondo, collaborano per mantenerci in vita e in forma. L'esposizione li restituisce allo spettatore plastinati per un vero e proprio viaggio alla scoperta del corpo umano.

Cosmos Discovery

Cosmos Discovery è la mostra mondiale sull’era aerospaziale dell’umanità: un'esposizione che offre storie reali di eroi che hanno attraversato i confini della nostra atmosfera. Potrete toccare il terreno lunare, sedervi nella cabina di guida di una navetta spaziale e salire a bordo di una stazione spaziale. All'interno dell'area espositiva i visitatori potranno ammirare circa 250 manufatti originali di missioni spaziali USA e URSS, modelli reali di razzi e navette spaziali, modelli precedenti di stazioni orbitali e documenti storici unici.

Visita gratuita Campidoglio

Visita guidata in Campidoglio. Il percorso della visita guidata, che inizia all’ingresso di Sisto IV, prevede la visita della Sala del Carroccio, della Galleria Sisto IV, del Tempio di Veiove, dello scalone, dell'anticamera e dello studio della Sindaca, del Salotto dell’Orologio, della Sala dell’Arazzo, della Sala delle Bandiere, dell’Aula di Giulio Cesare, della Piccola Protomoteca e della Protomoteca; uscita dal Portico del Vignola.

SeaFood Festival

Per la prima volta arriva a Roma il SeaFood Festival, l'evento dedicato al pesce. L’evento proporrà l’incontro delle più importanti realtà culinarie dedicate ai prodotti ittici. Partendo dal mare per arrivare a conquistare i palati del pubblico attraverso i profumi e i sapori del pesce, gli espositori presenti al SeaFood Festival porteranno in spiaggia la loro cucina in un percorso gastronomico votato all’esaltazione dei propri prodotti.

Sagra delle tacchie ai funghi porcini

Sagra delle tacchie ai funghi porcini a Bellegra. Le tacchie, nella antica ricetta delle nonne bellegrane, sono un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova, che una volta “ammassate” vengono tagliate a mano in maniera casuale ma sempre in modo da darle la tipica forma a rettangoli irregolari. L’abbinamento classico che da sempre è caratteristico della cucina bellegrana è con i saporiti funghi porcini di cui i numerosi boschi di Bellegra sono ricchi in questo periodo dell’anno.

Oktoberfest al Drake Pub

La Germania è troppo lontana? Il Drake Pub porta l'Oktoberfest a Roma. Due giorni di festa e tradizione: le stesse birre di Monaco, i sapori tipici bavaresi, le ambientazioni tipiche, l'energia della musica dal vivo e le comiche sfide all'ultimo sorso del torneo di Beer Pong. Ma non solo Drake Pub: qui tutti gli Oktoberfest a Roma.

Buskers In Town

Torna per il quarto anno consecutivo Buskers In Town, il primo festival buskers metropolitano che dopo i successi nel centro storico da quest’anno per tre anni vedrà nel quartiere Centocelle il palcoscenico ideale per l’arte di strada in tutte le sue declinazioni. Attraverso Buskers In Town lo spettatore vivrà un’esperienza magica e stimolante accompagnato in un percorso sensoriale di spettacoli capace di coinvolgere ogni tipologia di pubblico.

Tony Allen e Jeff Mills

Ottobre può essere un mese caldissimo. Soprattutto se a inaugurarlo è la straordinaria collaborazione tra due dei nomi più importanti della scena musicale contemporanea: Tony Allen e Jeff Mills. Già all’apice delle loro rispettive carriere questi due giganti della musica continuano a mettersi in gioco e mescolano nuovamente le carte in tavola dando vita a una jam jazz in salsa techno dai ritmi forsennati. In questo appuntamento gli stili inconfondibili dei due musicisti si scontrano, promettendo temperature di fusione altissime.

Una notte da paura… Jurassic night

Torna “Una Notte da Paura”: un avventuroso viaggio nella preistoria per salvare un antico e preziosissimo reperto fossile. È solo l’inizio di una lunga notte che coinvolgerà i giovani “esploratori del tempo” in un’indimenticabile esperienza sotto le stelle del Museo Civico di Zoologia.

Dinosaur Invasion

Un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo: saranno esposti oltre 30 esemplari a dimensione naturale, animati con la sofisticata tecnologia animatronica. Le creature sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi: grazie al loro lavoro è stato possibile riprodurle fedelmente non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti e nei “comportamenti”. Un vero e proprio viaggio nell'era dei dinosauri.