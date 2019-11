Weekend a cavallo tra novembre e dicembre: tutta la città, ormai, è addobbata a festa. Le luminarie natalizie accendono il centro di Roma e anche le vie dello shopping in periferia. Si entra in Avvento nella tradizione cristiana ed è dunque questo il fine settimane che, ufficialmente, ci proietta verso il Natale, con apertura di villaggi e piste di ghiaccio, con mercatini che diffondono magia in tutta la Capitale (e anche oltre i confini romani).

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

Il weekend alle porte, però, non è solo dedicato al Natale, ma anche alla cultura: è la prima domenica del mese, infatti, e come di consueto in molti musei e mostre della Capitale l'ingresso è gratuito. E' un fine settimana con i riflettori puntati sulle eccellenze del territorio, inoltre, quello del 30 novembre e 1 dicembre: al Wegil arriva Salum'è, la prima mostra-mercato dedicata ai salumi rari a via Veneto c'è SparkleDay 2019, appuntamento con le migliori bollicine d'Italia.

Spazio allo street food e alla street art al San Paolo District, all'artigianato e al design con Wave Market Fair a Pratibus District. Diversi gli appuntamenti natalizi che inaugurano a Roma e dintorni e, poi, quello in arrivo è il weekend del Black Friday, con offerte imperdibili nei centri commerciali e negli outlet della Capitale.

E, per regalarsi una piacevole passeggiata in centro - confidando in un meteo clemente - domenica 1 dicembre torna #vialibera: 15 chilometri di strade da percorrere a piedi o in bicicletta.

Ecco, nel dettaglio, i principali eventi da non perdere a Roma in questo fine settimana:

#ViaLibera, domenica 1 dicembre

Torna domenica 1 dicembre #vialibera. Dalle 10 alle 18 circa 8 chilometri di strade saranno, totalmente o parzialmente, chiuse al traffico e dedicate a pedoni e ciclisti. Una domenica per passeggiare e andare in bici che coincide con l’iniziativa, promossa da Roma Capitale, dell’ingresso gratuito nella prima domenica del mese nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

#DomenicaInMuseo, musei statali gratis

Domenica 1 dicembre torna, come anticipato, l'appuntamento con #DomenicaInMuseo: musei e monumenti statali gratis per la prima domenica del mese. Una giornata in cui musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei Civici di Roma gratis

Anche i Musei Civici di Roma sono gratis nella prima domenica di dicembre per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Dai Musei Capitolini all'Ara Pacis, tanti i poli culturali da visitare. Aperto al pubblico gratuitamente anche il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Salum'è, mostra-mercato salumi rari

Dal 30 novembre, al 1 dicembre, il WEGIL apre le porte ad una manifestazione dedicata agli amanti dei salumi di nicchia. Si tratta di “Salum’È”, una mostra mercato che vuole promuovere e valorizzare i salumi italiani nel mercato romano. Due giornate intense in cui perdersi in profumi irresistibili, mangiare con gli occhi, gustare con la bocca, chiedere, conoscere, acquistare. Salum'è si propone come un evento unico che punterà l’attenzione sull’arte norcina e sulle rarità produttive che punteggiano il territorio italiano da nord a sud. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food e Street Art a San Paolo District

Weekend ricco e molto "urban" al San Paolo District. Dal 28 novembre al 1 dicembre l'appuntamento è con il primo Festival Street Food al coperto di Roma a San Paolo. La Typical Truck Street Food, dopo l’entusiasmante tour estivo in giro per l’Italia, è pronta per uno scoppiettante ritorno nel cuore di Roma per una grandissima festa “indoor”: quattro giorni di meravigliose attrazioni per un fine settimana dedicato a tutta la famiglia. Non solo, protagonista, nell'ex deposito Atac, anche la street art. Un treno che attraversa le epoche, con i cambiamenti e le evoluzioni della città e dei suoi spazi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

SparkleDay 2019

Torna Sparkleday, l’appuntamento annuale con le migliori bollicine d’Italia. Si svolgerà anche quest’anno a Roma all’Hotel Westin Excelsior sabato 30 novembre per dar vita alla più grande degustazione di bollicine italiane con oltre 200 etichette in mescita. Non mancherà l'abbinamento con dell'ottimo cibo grazie alla presenza di alcune postazioni di street food dove acquistare fritti, crudi e cotti di pesce, maritozzi gourmet e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Wave Market, edizione natalizia

Il weekend del 30 novembre - 1 dicembre Wave Market Fair, la fiera del design e dell'artigianato, trasforma PratiBus District in un'accogliente oasi natalizia per un appuntamento all’insegna della creatività e del Made in Italy. L’artigianato e il design in tutte le sue forme saranno protagonisti in due giornate che celebrano l’arrivo delle feste. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell'olio Nuovo e Fanfara dei Bersaglieri a Cerveteri

Sabato 30 novembre si celebra la Festa dell'Olio Nuovo a Cerveteri, tradizionale appuntamento, molto atteso nella cittadina. Ospite d’onore della XI edizione della Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri, la Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli Gennaretti – Lalli. L’appuntamento con la loro esibizione è per le ore 14:30 di sabato 30 novembre in Piazza Santa Maria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas Market ai Castelli Romani

Tutto è pronto per aprire le porte di Park Hotel Villa Grazioli e dare vita al Christmas Market più atteso dei Castelli Romani. Sabato 30 e domenica 1 dicembre, l'hotel di Grottaferrata si trasformerà in un magico mercatino di Natale. Protagonisti 43 espositori, artigiani e creativi che arriveranno da più parti d’Italia pronti a proporre una variegata offerta di creazioni artigianali, spazi di ristoro, ristorante, bar e Workshop. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa delle Università di Roma

Sabato 30 novembre Roma Universitaria organizza la grande Festa delle Università di Roma che riunisce tutti gli studenti laureandi e laureati di Sapienza, Ied, Luiss, Lumsa, Tor Vergata e Roma Tre. Appuntamento a Largo Venue, con "Lasciatemi Cantare TheParty": due Dj e tanti ospiti al fianco di Betani Mapunzo (The Pills) per ballare e cantare sul palco tutte le hits del momento e i classici del passato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ce l'ho Ce l'ho Mi manca", baratto dei giocattoli da Eataly

Domenica 1 dicembre, dalle 10 alle 19, negli spazi del terzo piano di Eataly a Roma torna l'eveto "Ce l'ho Ce l'ho Mi manca, il baratto dei giocattoli, per promuovere tra i bambini italiani la solidarietà verso i piccoli meno fortunati. L'evento, ad ingresso libero, vuole diffondere tra i bambini un pensiero etico, nel quale il baratto di giocattoli possa riflettere nuove pratiche di sostenibilità e di solidarietà verso chi è meno fortunato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ballet School Stars a Roma

Ballet School Stars, il Gala internazionale che coinvolge le più prestigiose scuole di danza d'Europa è pronto per arrivare a Roma. L'appuntamento imperdibile con le eccellenze della danza, per la prima volta nella Capitale, è in programma per il prossimo 30 novembre, presso il Teatro Orione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Black Friday nei centri commerciali

L'ultimo appuntamento di questo weekend che vi segnaliamo è quello con il Black Friday che, in molti centri commerciali e outlet della Capitale e dintorni, prosegue anche oltre il 29 novembre, con sconti da capogiro per tutto il fine settimana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

