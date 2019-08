Benvenuto agosto! Archiviato un luglio davvero denso di eventi musicali, teatrali, enogastronomici, di festival per tutta la famiglia, di appuntamenti che hanno reso l'estate romana piacevole e movimentata, è tempo di addentrarsi nel mese più caldo dell'anno, il mese di Ferragosto e della romantica notte di San Lorenzo e di tenere bene a mente gli eventi da non perdere nel weekend del 3 e 4 agosto a Roma.

Alcune manifestazioni hanno chiuso il sipario, altre stanno per farlo proprio in questo primo weekend di agosto, ma l'entusiasmo a Roma e dintorni non diminuisce, perché sono davvero tanti gli interessanti appuntamenti del fine settimana.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 agosto

Ancora ricco il programma nelle arene cinematografiche sparse per la città, da l'Isola del cinema fino al Cine Village Talenti. A Le Terrazze Teatro Festival va in scena, invece, il rush finale all'insegna della comicità, con grandi nomi italiani. Largo anche agli spettacoli negli anfiteatri e nei teatri a cielo aperto della Capitale e dei suoi dintorni, con Teo Mammucari ad Albano, Lino Guanciale a Teatro Romano di Ostia Antica, Rocco Papaleo alla Necropoli della Banditaccia.

Sabato 3 e domenica 4 agosto non perdete, inoltre, le sagre gustosissime nelle vicinanze della Capitale e, se avete intenzione di restare a Roma, ricordatevi che è la prima domenica del mese e ai Musei Civici si entra gratis.

Ecco, dunque, una selezione dettagliata degli eventi da non perdere il weekend del 3 e 4 agosto a Roma:

Musei Civici di Roma gratis

Iniziamo proprio dal segnalarvi l'ingresso gratuito ai Musei Civici previsto, come consuetudine, nella prima domenica del mese per i residenti a Roma e nella Città Metropolitan. Dai Musei Capitolini all'Ara Pacis, tante le mostre in programma. (Scoprile tutte qui).

Benji e Fede a Rainbow Magicland

Benji & Fede il duo pop più seguito degli ultimi anni arriva sabato 3 agosto a Rainbow MagicLand, la Capitale del divertimento, per un sensazionale concerto live. I due giovani cantanti saranno protagonisti della “Magic Night” più attesa dell’estate, dove accenderanno la notte al ritmo dei loro successi, e soprattutto incontreranno tutti i loro fan.

Terrazze Teatro Festival, gran finale

E' tempo di brindisi al Palazzo dei Congressi per il gran finale de Le Terrazze Teatro Festival, la kermesse che per tutta l'estate ha dispensato buonumore. Un brindisi al tramonto per accompagnare il gran finale della kermesse estiva Le Terrazze Teatro Festival al Palazzo dei Congressi, che ha colorato di sorrisi e buonumore questa calda estate. Ultimo weekend di programmazione con gli spettacoli di Antonello Costa, il 2 agosto ore 21.30, e l'inedito duo Massimo Bagnato e Carmine Faraco, il 3 agosto ore 21.30. Comicità pura in una delle location più magiche dell'estate romana.

Cine Village Talenti

Ancora ricca l'offerta cinematografica e non solo a Cine Village, Arena Parco Talenti. Spettacoli live (esibizioni musicali, danza, stand-up comedy, street-art ); spazi dedicati alle attività ricreative (per bambini e anziani); incontri culturali a tutto tondo (con scrittori, autori cinematografici, personalità del mondo scientifico). Prevista anche una zona fitness e un’area dedicata al Barefoot, nuova tendenza che prevede una camminata a piedi scalzi per entrare in sintonia con se stessi e con la natura.

Nirvana 1989 - 2019 a Villa Ada

A 30 anni dall'uscita dell'iconico Bleach e a 25 anni dalla morte di Kurt Cobain, Villa Ada Roma Incontra Il Mondo e FACE Magazine.it celebrano la band che ha scritto la storia della musica rock. La musica dei Nirvana sarà infatti protagonista a Villa Ada il prossimo 3 agosto, in una serata nella qualemusicisti ed artisti della scena romana e italiana interpreteranno i brani più amati dei #Nirvana, mentre sul maxischermo scorreranno le immagini tratte da interviste e da alcune storiche esibizioni live.

Teo Mammucari "Più bella cosa non c'è"

Nella suggestiva location dell'anfiteatro di Albano Laziale, sta per arrivare Teo Mammucari con "Più bella cosa non c'è". L'appuntamento nell'anfiteatro estivo è per il prossio 3 agosto alle 21,30. Non sono bastati più di 20 programmi televisivi a tirare fuori la verità e i pensieri personali che Teo ha portato con sé pertutti questi anni. Per questo il conduttore e attore ha scelto un monologo dove poter finalmente parlare liberamente, sempre con il suo cinismo, di amore, della gioia di essere diventato padre e della speranza di uscire dalle regole sociali imposte, di quello che è accaduto, sta accadendo e probabilmente accadrà nel suo mondo.

Lino Guanciale in "Itaca...Il viaggio"

Al teatro Romano di Ostia Antica, sabato 3 agosto, arriva Lino Guanciale in ‘ITACA… Il viaggio’. L'attore, tra i più amati delle fiction italiane, protagonista di grandi serie di successo, va in scena per Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno 2019 narrando un viaggio che parte da Itaca e attraversa le storie, i luoghi di tanti personaggi del teatro e del cinema, disegnando uno spazio denso di emozioni e di sogni che prendono forma e azione.

Rocco Papaleo Live

Nel contesto di Artcity Estate 2019, presso la Necropoli della Banditaccia a Cerveteri, il prossimo 3 agosto, arriva Rocco Papaleo con uno spettacolo live tra musica, racconto e non solo. Un viaggio straordinario, quello che l'attore compirà nella cittadina in provincia di Roma, in cui le parole incontrano la musica, tra canzoni, racconti, monologhi e gag surreali. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso.

La sagra della panzanella

Divertimento, sapori, tradizione, amicizia. La Parrocchia Madonna di Loreto di Furbara - Due Casette (Cerveteri), nell'ambito del cartellone degli eventi dell'Estate Caerite 2019, presenta la 9^edizione della Sagra della Panzanella. Da venerdì 2 fino a domenica 4 agosto, in Piazza Nazzareno Pagliuca, un ricco programma di iniziative per una festa oramai entrata nella tradizione della Frazione di Cerveteri e sempre molto attesa dalla cittadinanza. La Sagra è sinonimo di prodotti di qualità, in primis i pomodori, l’olio evo e il pane per la preparazione della panzanella, che viene offerta nel menù.

Lady Bu, la sagra della bufaletta

Torna sabato 3 e domenica 4 agosto Lady Bu - la Sagra della Bufaletta che si svolgerà a Pontinia (LT) sabato 3 e domenica 4 agosto. Vecchie usanze e riti contemporanei, in un'atmosfera di rinnovato folklore; enogastronomia, cultura e storia, per una nuova narrazione del territorio. La tradizionale sagra torna in una formula speciale tra Streed Food e workshop, che apre una strada significativa per la valorizzazione delle eccellenze del territorio in ambito agroalimentare e la diffusione del rinnovamento delle tradizioni popolari.

