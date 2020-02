Weekend ai tempi del Coronavirus: gli eventi romani che resistono alla psicosi

Weekend ai tempi del coronavirus. Eventi annullati, altri rinviati a data da destinarsi. Niente ingresso gratuito nei musei. Quello del 29 febbraio e 1 marzo sembra proprio essere un fine settimana sotto tono. Tanti i romani vittime della psicosi alla disperata ricerca di mascherine e disinfettanti per le mani, ma c'è anche chi sfida la paura, la combatte in questo weekend a cavallo tra febbraio e marzo, proponendo svago, divertimento, buon cibo e fiumi di birra nella Capitale.

Abbiamo disegnato una mappa degli eventi da non perdere questo weekend a Roma, con informazioni utili anche su tutti quegli appuntamenti che, purtroppo, sono stati annullati.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

Niente musei gratis nella prima domenica del mese di marzo, questa la decisione presa dal Ministero dei Beni Culturali. Annullata la manifestazione Quattro zampe in fiera, prevista sabato e domenica alla Fiera di Roma. Rinviato a data da destinarsi anche Pop-Olio, manifestazione dedicata all'olio extra-vergine e in programma proprio in questo weekend al WeGiL.

Annullato anche il tradizionale Carnevalone Liberato che si sarebbe dovuto svolgere domenica 1 marzo a Poggio Mirteto (in provincia di Rieti). Un vero e proprio stravolgimento degli appuntamenti del weekend a Roma e nel Lazio, ma c'è chi tiene duro e non si ferma. Vediamo, dunque, quali sono gli eventi da non perdere nel fine settimana del 29 febbraio e 1 marzo a Roma e dintorni:

Festa delle birre artigianali

Oltre 100 birre per tutti i gusti saranno protagoniste da Eataly da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo, in occasione della Festa delle Birre Artigianali. Il terzo piano del negozio romano si trasformerà in un grande palcoscenico dove poter degustare più di 100 birre, incontrare i mastri birrai e approfondire le vostre conoscenze sul mondo della birra. Come? Partecipando ai beer talk, ai tour e alle degustazioni tenute da esperti del settore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

VAN - Vignaioli Artigiani Naturali

Torna nel weekend a cavallo tra febbraio e marzo l’atteso appuntamento con la fiera-mercato VAN - Vignaioli Artigiani Naturali a cui parteciperanno oltre 50 produttori provenienti da Italia, Spagna, Francia, Slovenia e Austria. Cresciuta orgogliosamente anno dopo anno, questa fiera di soli vignaioli - che ha, da sempre, contribuito a far emergere nuove e piccole realtà - rappresenta un momento di gioioso e informale incontro tra il pubblico di operatori e appassionati e quelli che Luigi Veronelli definiva i “poeti della terra”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The Full Monty, il Musical

Con un successo già consolidato, 70 mila spettatori in poco più di 3 mesi di repliche, è arrivata finalmente a Roma tutta l’energia di “The Full Monty”, la divertentissima commedia musicale firmata da Massimo Romeo Piparo, con un cast e un'edizione completamente rinnovati. Il pubblico potrà lasciarsi contagiare dal grande entusiasmo di uno spettacolo imperdibile, in cui l’effetto sorpresa è assicurato, grazie a qualche ingrediente “hot”, ad un grande allestimento con orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e ad una storia che mantiene intatta la sua attualità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Enrico Brignano in "Un'ora sola vi vorrei"

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. E la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

PFM canta De André – Anniversary all'Auditorium Conciliazione

A quarant’anni dall’uscita di “Fabrizio de André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM torna sui palchi di tutta Italia con PFM canta De André Anniversary un tour che rende omaggio a quel fortunato sodalizio. Appuntamento il prossimo 29 febbraio con uno speciale concerto all'Auditorium Conciliazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinema al MAXXI, gli appuntamenti del weekend

Proseguono gli appuntamenti di Cinema al MAXXI e ricco è il calendario del weekend alle porte. Il programma di sabato 29 sarà dedicato alla Cineteca di Bologna. Mentre, domenica 1 marzo, Cinema al MAXXI ospiterà, nell’ambito di Alice Family, Steamboy del maestro giapponese Katsuhiro Ōtomo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra Falia e Broccoletti

Torna l’appuntamento con la Sagra Falia e Broccoletti a Priverno, in provincia di Latina, domenica 1 marzo. Protagonisti due tra i prodotti tipici della cultura contadina privernate. La falia è un pane tipico, dalla forma allungata, preparato con acqua, farina, lievito naturale ed olio extravergine di oliva. I broccoletti, invece, sono della varietà tipica della valle dell'Amaseno. A fare da cornice all'evento stand eno-gastronomici, animazione per bambini, esposizioni d'arte e di artigianato locale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Evento Assoluto" da Pastificio Secondi

Continua l' "Evento Assoluto” da Pastificio Secondi. Cinque incontri aperti al pubblico e una grande Festa di Primavera dedicati al raviolo Assoluto che ha ottenuto il Bollino dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina per l’elevato potere nutraceutico. Dal 28 febbraio al 1 marzo, previsto un approfondimento sulla cipolla rossa e al broccolo romanesco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dj Ralf al Room 26

L'ultima notte di febbraio 2020 porta in dono un djset d'autore. Sabato 29 febbraio dalle ore 23.30 al Room 26 torna DJ Ralf, autore di successi planetari ed espressione fisica di quella cultura clubbing che sta a cuore agli organizzatori ed al pubblico frequentatore dello storico spazio all'Eur. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Darwin Day, la geologia fino al Monte Soratte

Sabato 29 febbraio, a Sant'Oreste, in provincia di Roma, è in programma il cosiddetto Darwin Day. Precisamente presso il Museo Naturalistico del Monte Soratte, in piazza Cavalieri-Caccia, si terrà una conferenza scientifico-divulgativa. A tenere l'incontro sarà la dottoressa Annalisa Guercio, che guiderà il pubblico alla scoperta dei segreti geologici del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]